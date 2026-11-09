Présidentielle 2027 : Glucksmann approché par Macron, l'Elysée en dit plus, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 9 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-160. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Teddy Riner entre dans la course à l'Élysée

Coup de tonnerre dans la campagne : le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle 2027. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'athlète de 37 ans affirme vouloir devenir un "président qui fédère", se présentant comme n'étant "ni de droite, ni de gauche". Il balaie par avance les critiques sur son inexpérience : "La France n'a pas besoin d'un politicien professionnel, mais plutôt de bon sens, de fermeté, de justice et d'un État qui remet les choses à l'endroit", a-t-il insisté. Le judoka assure mûrir ce projet depuis deux ans, depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 : "J'ai vu tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après", confie-t-il au Parisien. Il promet d'aller "jusqu'au bout", dans un contexte où un sondage publié ce lundi confirme la domination de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour.

Glucksmann se défend de toute proximité avec le macronisme

Raphaël Glucksmann a affirmé, dimanche sur BFMTV, avoir refusé de devenir Premier ministre après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, consécutive à la déroute du camp présidentiel aux élections européennes. Le candidat PS-Place publique à l'élection présidentielle 2027 veut ainsi couper court aux accusations de ses adversaires, notamment LFI, qui lui prêtent une proximité avec Emmanuel Macron. "Depuis le début j'ai refusé les offres, elles ont été nombreuses", a-t-il martelé, avant d'ajouter : "Si j'étais un tant soit peu séduit par le macronisme, j'aurais accepté toutes les offres depuis dix ans". Il assure que son refus a toujours été "très net dans (sa) tête", évoquant son désaccord avec la baisse des APL ou la suppression de l'ISF. Une source de l'exécutif, contactée par l'AFP, nuance toutefois ces propos, précisant que l'hypothèse avait seulement "été évoquée sans donner lieu à une proposition formelle".

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La retraite à 60 ans de Mélenchon fracture la gauche

Lors d'un meeting devant plus de 20 000 personnes au Bourget samedi, Jean-Luc Mélenchon a détaillé son projet de "restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 années de cotisation", après un retour préalable à 62 ans. Une mesure que le coordinateur de LFI Manuel Bompard veut abroger "par décret" dès l'arrivée au pouvoir. Mais cette proposition ne convainc pas tout le camp progressiste de la présidentielle 2027. Raphaël Glucksmann la juge intenable : "C'est impossible, on ne peut pas le faire pour des questions budgétaires", a-t-il tranché sur BFMTV, plaidant pour une réforme fondée sur la pénibilité des métiers. Même scepticisme chez Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen et candidat à la présidentielle, qui juge le projet "pas possible" : "L'espérance de vie progresse et il y a de moins en moins de jeunes sur le marché du travail, il faut travailler plus", avance-t-il. Ce débat illustre des lignes de fracture qui pourraient peser sur la campagne.