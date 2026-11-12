Édouard Philippe candidat à la présidentielle : dernier sondage, popularité, tendances... Les chiffres clés

Quelles sont les chances d'Édouard Philippe dans cette élection présidentielle 2027 ? Voici l'essentiel des sondages, chiffres et tendances issues d'enquêtes d'opinion pour comprendre ce que les Français pensent de lui.

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Que pensent les Français d'Édouard Philippe ? A-t-il vraiment ses chances pour accéder à l'Elysée ? Dans cette campagne d'élection présidentielle 2027, les médias et les candidats ont sans doute un peu trop tendance à se concentrer sur les sondages d'intentions de vote. Pourtant, l'image d'une personnalité politique ne se résume pas à ces seuls chiffres.

Afin avoir un tableau plus global des chances de l'ancien premier ministre dans cette élection présidentielle 2027, Linternaute.com vous propose un tableau de bord complet pour bien saisir l'opinion des Français à son sujet. Il faut dire que parmi les prétendants à la succession d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe occupe une place singulière : se présentant comme le candidat naturel du bloc central, disposant d'une stature établie tout en se démarquant du macronisme du second mandat, il semble avoir du mal à créer un dynamique sondagière portant son projet pour les Français. Voici ce que les enquêtes d'opinion disent de lui.

Sondage de satisfaction sur l'accession d'Édouard Philippe à la présidence

Quelle serait la réaction des Français s'il devenait président ? ... % Satisfaits ... % Ni satisfaits

ni mécontents ... % Mécontents

L'enquête Ipsos BVA réalisée pour La Tribune Dimanche introduit un indicateur éclairant pour cette présidentielle 2027 : la satisfaction que susciterait l'accession d'Édouard Philippe à la présidence de la République. Il mesure moins la popularité affective que le "seuil d'acceptabilité" d'une personnalité dans un pays marqué par la défiance envers les hommes et femmes politiques.

Environ 20% des personnes interrogées affirment qu'elles seraient satisfaites de l'élection d'Edouard Philippe, tandis que le camp des mécontents oscille entre 54% et 57%, le reste des sondés se déclarant indifférents ou sans opinion arrêtée.

Sondage d'intentions de vote à la présidentielle : Édouard Philippe en difficulté

1er tour de l'élection présidentielle Sondage en cours... ... % Hypothèse sans G. Attal Le trio de tête de la dernière enquête :

Les sondages les plus récents situent Édouard Philippe dans une fourchette comprise entre 14 et 17% d'intentions de vote, selon les hypothèses, mais toujours dans le cas où Gabriel Attal ne se présente pas face à lui. En tête, Marine Le Pen a une avance considérable, souvent mesurée autour de 35% des voix. Jean-Luc Mélenchon est parvenu à s'installer devant l'ancien Premier ministre dans les intentions de vote durant le mois d'octobre.

Sondage de popularité : Edouard Philippe apprécié des personnes âgées

Popularité : Baromètre Ifop Tous les Français 41% Positif Bonne opinion ( ) Mauvaise opinion ( ) Par Affinité Politique (Bonne Opinion) Centre Droite Gauche Par Tranche d'Âge (Bonne Opinion) 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + Par Sexe (Bonne Opinion) Hommes Femmes

Le tableau de bord des personnalités politiques établi par l'Ifop apporte un contrepoint aux premiers indicateurs. Selon cette enquête, Édouard Philippe suscite autour de 40% de bonnes opinions, ce qui lui permet de se positionner parmi les personnalités politiques les plus appréciées.

Son principal atout pour cette élection présidentielle 2027 est sa capacité à fédérer le bloc central tout en réalisant une percée à droite. Chez les sympathisants de Renaissance, sa cote de confiance atteint 70%, et culmine à 87% auprès des proches du MoDem. Parallèlement, Edouard Philippe parvient à recueillir l'approbation de 61% des électeurs des Républicains. Son image est en revanche plus contrastée à gauche, où les bonnes opinions se limitent à 19% chez les sympathisants de La France Insoumise, même s'il obtient un score étonnamment haut de 61% auprès des proches du Parti Socialiste. Chez les sympathisants du Rassemblement national, son approbation est mesurée à 35%.

Le clivage le plus important est sans conteste celui de l'âge des votants à l'élection présidentielle. L'approbation est modérée chez les plus jeunes, avec 33% d'opinions favorables chez les 18-24 ans, tout comme chez les 35-49 ans. À l'opposé, l'approbation devient très largement dominante chez les électeurs de 65 ans et plus, qui lui témoignent 54% de jugements positifs. Les retraités, avec 53% de bonnes opinions, constituent le socle le plus solide du maire du Havre.