"Humiliation internationale", "immenses dommages" : les avocats du couple Macron fustigent les calomnies de Candace Owens

Le couple Macron a engagé de nouvelles poursuites contre l'influenceuse Candace Owens, diffusant de fausses accusations sur la Première dame. Cette deuxième plainte intervient après une première plainte limitée par la justice.

La bataille judiciaire entre le couple présidentiel français et Candace Owens se poursuit aux États-Unis. Brigitte et Emmanuel Macron ont déposé une nouvelle plainte pour diffamation le 4 novembre 2026 devant un tribunal fédéral du Tennessee, où réside l'influenceuse américaine. Cette action, révélée ce mardi 10 novembre, intervient quelques jours après une décision de justice qui a partiellement écarté les premières poursuites engagées contre elle.

Figure de la droite conservatrice américaine, Candace Owens diffuse depuis 2024 une fausse rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait née homme et aurait usurpé l'identité de son frère. Elle a notamment consacré à ces accusations une série de vidéos intitulée "Becoming Brigitte", publiée en 2025. Malgré les démentis, ces affirmations sans fondement ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis.

Dans leur nouvelle plainte de 411 pages, qui comporte 88 chefs de demande, les Macron accusent Candace Owens d'avoir poursuivi la diffusion de ces allégations malgré leur première action en justice, engagée en juillet 2025. Selon l'AFP, le couple lui reproche d'avoir utilisé cette fausse information pour développer son audience et gagner de l'argent. Les plaignants dénoncent désormais via leurs avocats une "campagne d'humiliation internationale" et affirment avoir subi d'"immenses dommages".

Pourquoi les Macron ont-ils déposé une deuxième plainte contre Candace Owens ?

Cette nouvelle procédure fait suite à une décision rendue le 27 octobre 2027 par un tribunal du Delaware. Saisi en juillet 2025 par les Macron, celui-ci a estimé qu'il n'était pas compétent pour juger Candace Owens à titre personnel, car elle réside dans le Tennessee. Le magistrat a donc écarté l'influenceuse de cette première procédure, tout en laissant les poursuites se poursuivre contre deux sociétés qui lui sont liées.

Cette décision ne constitue pas une victoire judiciaire sur le fond pour Candace Owens. Le tribunal n'a pas déterminé si les propos dénoncés étaient diffamatoires. Il doit également examiner une question de prescription concernant les poursuites contre les sociétés. En déposant leur nouvelle plainte dans le Tennessee, les Macron cherchent à poursuivre directement l'influenceuse devant une juridiction compétente pour examiner leur demande.

Le couple présidentiel reproche aussi à Candace Owens d'avoir continué à diffuser ces accusations depuis l'été 2025. Selon Reuters, les plaignants dénoncent notamment l'utilisation d'une poupée caricaturant Brigitte Macron dans les contenus de l'influenceuse. Ils estiment que ces publications ont contribué à amplifier les attaques contre la Première dame et sa famille.

Que risque Candace Owens avec cette nouvelle plainte ?

D'après Bloomberg Law, les Macron réclament des dommages et intérêts, dont le montant n'est pas précisé. Ils demandent également à la justice d'interdire à Candace Owens de republier les déclarations qui seraient reconnues comme diffamatoires. Dans leur plainte, ils précisent que leur démarche ne vise pas la transidentité, mais les accusations de mensonge et de dissimulation d'actes criminels formulées contre eux.

Candace Owens a confirmé cette nouvelle action judiciaire lundi 9 novembre sur le réseau social X. "Les Macron ont effectivement déposé une nouvelle série de plaintes contre moi", a-t-elle écrit en évoquant le 88 demandes formulées à son encontre. La procédure est désormais enregistrée devant le tribunal fédéral du district central du Tennessee. Elle s'ajoute au dossier toujours en cours dans le Delaware, sans qu'aucune décision sur le fond de cette nouvelle plainte ait encore été rendue.