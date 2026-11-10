Présidentielle 2027 : ces 10,6 millions d'euros qui soulagent le RN, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 10 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-159. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Teddy Riner, un outsider déjà jaugé dans les sondages

La candidature surprise de Teddy Riner, annoncée lundi, continue de faire parler à l'approche de l'élection présidentielle 2027. Le quintuple champion olympique de judo, qui se revendique "ni de droite ni de gauche", avait pourtant déjà été testé à deux reprises dans des sondages avant d'officialiser son entrée en campagne. Une enquête Harris Interactive pour L'Opinion lui attribuait un potentiel électoral de 18 %, loin derrière Marine Le Pen (38 %) mais devant Jean-Luc Mélenchon (16 %). Un sondage Verian pour L'Hémicycle, réalisé en décembre 2025, le créditait quant à lui de seulement 3% des intentions de vote au premier tour, meilleur résultat parmi les personnalités extérieures à la politique testées à l'époque. Sa candidature a reçu un accueil favorable d'Emmanuel Macron, qui s'est dit "très heureux" de voir ce "grand champion" s'impliquer, estimant que "ça ne peut qu'apporter au pays". La ministre des Sports Marina Ferrari a de son côté jugé sa candidature "légitime", assurant qu'il "n'est pas plus illégitime qu'un autre".

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Un prêt bancaire providentiel pour le Rassemblement national

Le Rassemblement national pourrait enfin obtenir le soutien financier qu'il réclame depuis des mois. Selon les informations de Franceinfo et BFMTV, Marine Le Pen aurait reçu un préaccord pour un prêt de 10,6 millions d'euros destiné à financer sa quatrième campagne présidentielle. Cette somme proviendrait de deux banques "de pays différents" et "non françaises", un montage qui tranche avec les difficultés rencontrées jusqu'ici par le parti pour trouver des financements bancaires en France. Cette annonce intervient alors que les derniers sondages continuent de placer la présidente du RN en tête des intentions de vote pour la présidentielle 2027, devant Jean-Luc Mélenchon.

David Lisnard grimpe, Macron chute dans les baromètres

Du côté de la droite et du centre, David Lisnard confirme sa progression. Selon le dernier baromètre Le Point/Cluster 17, le maire de Cannes intègre désormais le top 5 des personnalités politiques préférées des Français, avec 25% de popularité, devançant ses concurrents directs sur la droite. À l'inverse, Emmanuel Macron enregistre son plus bas niveau de popularité, un résultat qui illustre l'érosion de son image à un an de l'élection présidentielle 2027. Ce même jour, Marine Tondelier a de son côté écarté toute hypothèse de désistement malgré un score sous les 5% dans les sondages, affirmant sur TF1 : "Je ne me désisterai pas, je ne disparaîtrai pas d'un coup de l'élection présidentielle", tout en se disant prête, avec les Écologistes, à rejoindre une coalition plus large à gauche.