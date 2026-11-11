11 novembre 2026 : une journée de commémorations perturbée comme jamais pour Emmanuel Macron

Le 11 novembre 2026, Emmanuel Macron préside à Paris les commémorations du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918, les dernières de son mandat. Une cérémonie qui intervient dans un climat politique et social particulièrement tendu, alors que le chef de l'État atteint de nouveaux records d'impopularité à six mois de son départ de l'Élysée.

Ce 11 novembre sera le dernier présidé par Emmanuel Macron en tant que président de la République. À six mois de la fin de son second mandat, le chef de l'État s'apprête à prendre part une ultime fois à ce rituel mémoriel, dans un contexte très différent de celui de son arrivée au pouvoir. Entre crise politique, colère sociale et impopularité record, la cérémonie prend cette année une tonalité particulière.

Le programme du 11 novembre 2026 reste, lui, fidèle au protocole habituel. Emmanuel Macron doit arriver à 10 h 45 sur les Champs-Élysées, devant la statue de Georges Clemenceau, où il déposera une gerbe. Suivront la sonnerie "Aux morts", une minute de silence et le Sol Do joué au clairon. À 11 h 15, le président rejoindra l'Arc de Triomphe pour l'honneur au drapeau et la revue des troupes, avant la sonnerie du "Cessez-le-feu". Il déposera ensuite une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu et ravivera la flamme. Une nouvelle sonnerie "Aux morts" et une minute de silence précéderont La Marseillaise, interprétée par le Chœur de l'Armée française. La journée se poursuivra à 13 heures par un déjeuner organisé à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice.

Un dernier 11-Novembre sur fond d'impopularité record

Derrière le cérémonial, Emmanuel Macron aborde cette fin de mandat au plus bas dans l'opinion. Selon la dernière enquête de l'institut Elabe pour Les Échos publiée le 6 novembre, il ne recueille plus que 13% d'opinions favorables, soit moins que François Hollande, crédité de 14% dans la même enquête dix ans plus tôt. Les autres baromètres dessinent la même tendance. Dans celui de YouGov pour Le HuffPost, publié début novembre, sa popularité chute de sept points en un mois pour tomber à 12%, son niveau le plus bas depuis 2017. Il passe ainsi sous son précédent plancher de 14 % atteint en novembre 2025, et même sous les 18% enregistrés au plus fort de la crise des gilets jaunes. YouGov souligne que le président "frôle désormais le score le plus bas enregistré lors du quinquennat de François Hollande", soit 11% en juin 2016.

Le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié le 27 octobre, confirme ce décrochage. Selon cette enquête, 83 % des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon président, un record dans ce baromètre, tout près des 84% atteints par François Hollande. Pour Gaël Sliman, président d'Odoxa, son prédécesseur "suscitait nettement moins de rejet". Le Premier ministre Sébastien Lecornu résiste un peu mieux, avec 20% d'opinions favorables chez YouGov et 25% chez Odoxa.

Une fin de mandat sous tension sociale et politique

Cette impopularité s'inscrit dans un climat social particulièrement dégradé. Le 17 octobre, les manifestations contre la vie chère ont été émaillées de pillages et de violences dans plusieurs villes, notamment à Paris, Marseille, Lyon et Limoges. Face à ces images, 67% des Français disent ressentir avant tout de la colère, selon l'enquête d'Odoxa. L'allocution télévisée du président, le lendemain, n'a pas permis d'inverser la tendance, faute d'annonce concrète. Dans les cortèges, son nom et son visage apparaissent régulièrement sur les pancartes, souvent accompagnés du slogan "Macron, démission !".

À la colère sociale s'ajoute désormais une crise institutionnelle. Le 4 novembre, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de budget 2027 sans qu'aucun député ne vote en sa faveur, une première sous la Ve République. Dans Libération, le politologue Rémi Lefebvre explique que l'approche de l'élection présidentielle ne suffit plus à calmer les tensions, car une large partie des citoyens ne croient "plus au pouvoir des urnes". Dans ce contexte, les tentatives de recomposition politique semblent elles aussi buter sur les divisions à l'approche de 2027. L'idée prêtée au chef de l'État d'une coalition allant de Raphaël Glucksmann à David Lisnard, destinée à éviter un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, a ainsi été rapidement enterrée.