Interview de la présidentielle 2027, en direct : Attal, Zemmour, Mélenchon... Suivez le grand oral

Huit candidats sont interrogés ce jeudi dans le cadre de l'opération "Nos services publics", un grand oral axé sur l'accès et la qualité des services publics, mais aussi l'éducation, la santé, les transports et la sécurité.

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L'essentiel :

Huit des principaux candidats à l'élection présidentielle 2027 répondent ce jeudi 12 novembre aux questions de France Télévisions et Radio France, en direct, à propos de l'accès et de la qualité des services publics sur l'ensemble du territoire français, sur l'éducation, la santé, les transports et la sécurité. Après chaque entretien, vingt minutes de débriefing permettent de revenir sur les temps forts et propositions de chaque candidat.

Les candidats interrogés sont les suivants : Gabriel Attal et Fabien Roussel sont passés, Raphaël Glucksmann à 12h10, Eric Zemmour à 13h10, Bruno Retailleau à 14h10, Marine Tondelier à 15h10, Edouard Philippe à 17h10 et Jean-Luc Mélenchon à 18h10. Marine Le Pen et David Lisnard ont décliné l'invitation.

Gabriel Attal assure qu'il augmentera le salaire des enseignants dès 2028.

assure qu'il augmentera le salaire des enseignants dès 2028. Fabien Roussel , lui, propose "d'abroger Parcoursup" le recrutement de 500 000 personnes pour faire vivre les services publics.

, lui, propose "d'abroger Parcoursup" le recrutement de 500 000 personnes pour faire vivre les services publics. Raphaël Glucksmann propose des augmentations dans l'enseignement jusqu'à 25 % "en milieu de carrière" et "10 % pour l'ensemble des enseignants".

propose des augmentations dans l'enseignement jusqu'à 25 % "en milieu de carrière" et "10 % pour l'ensemble des enseignants". Eric Zemmour veut supprimer le collège unique avec une orientation possible "à partir de la quatrième vers l'enseignement professionnel".

En direct

14:00 - Eric Zemmour veut supprimer le collège unique Eric Zemmour veut supprimer le collège unique avec une orientation possible "à partir de la quatrième vers l'enseignement professionnel". Il plaide pour "le retour des méthodes traditionnelles" à l'école, "la méthode syllabique, le par coeur, les récitations, les dictées", dit-il. l'interview du candidat d'extreme droite est désormais terminée. 13:55 - Zemmour veut construire "200 000 places de prisons en préfabriqué" Eric Zemmour veut "recruter davantage de gardiens de prison (...) 40 000 pour construire très rapidement 200 000 places de prisons en préfabriqué". Il propose aussi "des peines planchers" afin "d'imposer un minimum de peines à un délinquant". Le candidat envisage également "la suppression des aménagements de peine et du juge d'application des peines", qu'il qualifie de "juge inutile". 13:46 - "Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de policiers sur le terrain", dit Glucksmann Raphaël Glucksmann a aussi évoqué l'aspect sécuritaire du pays lors de son interview. "Il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. Ce n'est pas nécessairement du recrutement", dit-il. Et "on a besoin de penser la sécurité comme un continuum. S'il n'y a plus de présence des services publics dans certains quartiers, s'il n'y a plus de soutien aux associations, s'il n'y a plus de présence des médiateurs, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Vous détruisez le tissu social et derrière, la seule police doit régler l'ensemble des problèmes de la société", ajoute Raphaël Glucksmann. 12:24 - "Tout ce qui relève de la pure bureaucratie peut être assumé par l"IA", lance Glucksmann "Je crois que les Français sont vraiment attachés au modèle français, à des services publics puissants. Les trois quarts des Français sont attachés à ce modèle", explique Raphaël Glucksmann. "Et pourtant ils voient la dégradation des services publics", poursuit-il. Voilà pourquoi, "tout ce qui relève de la pure bureaucratie peut être assumé par l'intelligence artificielle", assure-t-il et c'est ce qu'il souhaite mettre en place s'il parvient au pouvoir. 11:54 - Fabien Roussel étaye son PSG : plan de sortie du gaz Face à la crise du logement dans laquelle est engluée la France, Fabien Roussel envisage de proposer "un choc d'investissement" pour construire 200 000 logements sociaux par et propose un plan de sortie du gaz (et du fioul). "On va appeler cela le PSG comme cela, on s'en souviendra". Son idée est de remplacer par l'installation de pompes à chaleur. En outre, il veut faire évoluer la loi SRU. Le seuil de logement social dans une commune doit être de 30 % selon son programme (25 % aujourd'hui). 11:38 - Fabien Roussel souhaite une police de proximité de 60 000 personnes Le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, maintient que "la sécurité et la justice sont les deux piliers d'une république", voilà pourquoi il souhaite mettre en place une police de proximité avec un effectif de 60 000 personnes, comprenant les douaniers, les policiers ainsi que les gendarmes. Il estime à un milliard d'euros le financement de cette nouveauté. 11:30 - Fabien Roussel propose 500 000 nouveaux emplois pour faire vivre les services publics Fabien Roussel (PCf) propose le recrutement de 500 000 personnes pour faire vivre les services publics, une hausse de "10% du point d'indice maintenant". Il assure que "l'argent coule à flots mais pas dans nos poches. S'il faut trouver quinze milliards d'euros en cinq ans, nous les trouverons", a-t-il assuré. Dans le même temps, il propose la création d'un pôle énergie de France qui regrouperait dans les mains de l'Etat tous les groupes du secteur de l'énergie dont TotalEnergies, qui seraient donc nationalisés. "L'Etat protégera le prix de l'électricité, du gaz et de l'essence", assure-t-il. 11:10 - Gabriel Attal promet le rétablissement de groupes de niveau Gabriel Attal a profité de son interview ce jeudi matin pour faire une annonce claire, qui s'apparente déjà à une promesse de campagne : "dès 2028, il y aura une augmentation du salaire des enseignants. C'est une priorité", promet-il au micro de France Info. "Il faut un investissement supplémentaire. Moi j'assume de dépenser plus pour l'école" et "on va maintenir les postes malgré la baisse de la démographie. Donc il y aura plus d'encadrement", précise-t-il. Gabriel Attal promet également le rétablissement de groupes de niveau, la mise en place d’un "certificat d’études" entre le CM2 et la 6e, un maximum de 20 élèves par classe en primaire et des "classes passerelles" entre le primaire et le collège, ainsi qu'entre le collège et le lycée, pour ceux qui en ont besoin.

Pour aller plus loin :

Cette série d'interviews dans le cadre de l'opération "Nos services publics" a débuté avec l'ancien ministre de l'Education nationale et désormais candidat à la succession d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal.

Attal promet une augmentation du salaire des enseignants en 2028

Selon lui, "l'enjeu n'est pas qu'une question de moyens, même s'il faut continuer à mettre davantage dans certains services publics. C'est aussi une question d'organisation pour les rendre plus efficaces", explique-t-il, évoquant une meilleure répartition des rôles entre l'Etat et les collectivités locales. L'ex-locataire de Matignon est revenu sur sa proposition d'ouvrir un plan de départs volontaires dans la fonction publique qui concernerait 100 000 postes. "L'objectif, c'est que ça nous permette de faire mieux avec un peu moins".

En outre, Gabriel Attal en a profité pour faire une annonce claire, qui s'apparente déjà à une promesse de campagne : "dès 2028, il y aura une augmentation du salaire des enseignants. C'est une priorité", promet-il au micro de France Info. "Il faut un investissement supplémentaire. Moi j'assume de dépenser plus pour l'école" et "on va maintenir les postes malgré la baisse de la démographie. Donc il y aura plus d'encadrement", précise-t-il. Gabriel Attal promet également le rétablissement de groupes de niveau, la mise en place d’un "certificat d’études" entre le CM2 et la 6e, un maximum de 20 élèves par classe en primaire et des "classes passerelles" entre le primaire et le collège, ainsi qu'entre le collège et le lycée, pour ceux qui en ont besoin.

Interrogé sur Parcoursup, le candidat Renaissance explique qu'il y a un problème important relatif à "la sélection pour l'enseignement supérieur". Il est nécessaire de "vérifier qu'un (élève) a le niveau pour réussir dans cette filière". Car "ce n'est pas rendre service à des jeunes que de leur faire croire qu'ils vont réussir dans une filière alors même qu'ils n'ont pas les attendus". Gabriel Attal a également évoqué la question de la justice. Il se fixe un objectif de zéro papier pour les procédures pénales grâce à l'IA et à la numérisation et a pointé les "violences faites aux enfants" comme une priorité dans la justice, pour lesquelles il souhaite mettre en place des délais particuliers. Au sujet du logement, et du "déclassement" ressenti par les jeunes, il propose qu'une banque nationale d'investissement prenne en charge la moitié de l'emprunt.

Police de proximité, retour de l'ISF... Ce que propose Roussel

Le candidat communiste à la présidentielle 2027 propose le recrutement de 500 000 personnes pour faire vivre les services publics, une hausse de "10% du point d'indice maintenant". Il assure que "l'argent coule à flots mais pas dans nos poches. S'il faut trouver quinze milliards d'euros en cinq ans, nous les trouverons", a-t-il assuré. Dans le même temps, il propose la création d'un pôle énergie de France qui regrouperait dans les mains de l'Etat tous les groupes du secteur de l'énergie dont TotalEnergies, qui seraient donc nationalisés. "L'Etat protégera le prix de l'électricité, du gaz et de l'essence", poursuit-il.

Face à la crise du logement dans laquelle est engluée la France, Fabien Roussel envisage de proposer "un choc d'investissement" pour construire 200 000 logements sociaux par et propose un plan de sortie du gaz (et du fioul). "On va appeler cela le PSG comme cela, on s'en souviendra". Son idée est de remplacer par l'installation de pompes à chaleur. En outre, il veut faire évoluer la loi SRU. Le seuil de logement social dans une commune doit être de 30 % selon son programme (25 % aujourd'hui).

Il maintient que "la sécurité et la justice sont les deux piliers d'une république", voilà pourquoi il souhaite mettre en place une police de proximité avec un effectif de 60 000 personnes, comprenant les douaniers, les policiers ainsi que les gendarmes. Il estime à un milliard d'euros le financement de cette nouveauté. Il indique aussi vouloir "abroger Parcoursup et la réforme Blanquer sur les lycées", et enfin, rétablir l'impôt sur la fortune (ISF).

Glucksmann mise sur l'IA pour optimiser les services publics

"Je crois que les Français sont vraiment attachés au modèle français, à des services publics puissants. Les trois quarts des Français sont attachés à ce modèle", explique Raphaël Glucksmann. "Et pourtant ils voient la dégradation des services publics", poursuit-il. Voilà pourquoi, "tout ce qui relève de la pure bureaucratie peut être assumé par l'intelligence artificielle", assure-t-il et c'est ce qu'il souhaite mettre en place s'il parvient au pouvoir.

Raphaël Glucksmann a aussi évoqué l'aspect sécuritaire du pays lors de son interview. "Il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. Ce n'est pas nécessairement du recrutement", dit-il. Et "on a besoin de penser la sécurité comme un continuum. S'il n'y a plus de présence des services publics dans certains quartiers, s'il n'y a plus de soutien aux associations, s'il n'y a plus de présence des médiateurs, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Vous détruisez le tissu social et derrière, la seule police doit régler l'ensemble des problèmes de la société", ajoute Raphaël Glucksmann.

Eric Zemmour veut recruter 40 000 gardiens de prison

Eric Zemmour est le quatrième candidat à passer au micro de France Info ce jeudi. Si le candidat Reconquête veut tailler dans les dépenses de l'Etat, il entend sanctuariser les 2,2 millions d'emplois qui concernent les enseignants, les militaires, les policiers, les médecins.

En ce qui concerne la santé, le candidat à la présidentielle veut supprimer "sur le long terme" le "fameux numerus clausus" : "Emmanuel Macron ne l'a pas complètement supprimé", assure Eric Zemmour. Le polémiste d'extrême droite souhaite faire appel aux médecins retraités pour qu'ils "retravaillent". "Ils seront dispensés d'impôts sur leur revenu pour les appâter", dit-il.

Il entend également "recruter davantage de gardiens de prison (...) 40 000 pour construire très rapidement 200 000 places de prisons en préfabriqué". Il propose aussi "des peines planchers" afin "d'imposer un minimum de peines à un délinquant". Le candidat est pour "la suppression des aménagements de peine et du juge d'application des peines", qu'il qualifie de "juge inutile".