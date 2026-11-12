Présidentielle 2027 : la pique de Mélenchon sur la candidature de Riner, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 12 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-157. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Retailleau remet la primaire à droite sur les rails

Alors que la présidentielle 2027 approche à grands pas, Bruno Retailleau a affirmé jeudi sur France Info vouloir maintenir l'organisation d'une primaire à droite et du centre, même si Édouard Philippe refuse d'y participer. Le candidat Les Républicains juge intenable la position du maire du Havre et avertit que "beaucoup de Français sont effrayés à la seule perspective de voir le second tour se jouer entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon". Il ajoute : "Je pense que les Français jugeront très sévèrement celui ou celle qui l'empêcherait". Cette primaire, dont les dates du 31 janvier et du 7 février ont été proposées par Bruno Retailleau à ses rivaux Gabriel Attal et David Lisnard, doit faire l'objet d'une réunion entre les équipes de campagne des trois candidats mardi prochain. Les sondages confirment pourtant la position de favorite de Marine Le Pen à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle 2027.

Mélenchon raille la droite à travers Teddy Riner

Lors d'un meeting à La Souterraine, dans la Creuse, Jean-Luc Mélenchon a commenté avec ironie l'entrée en campagne du judoka Teddy Riner, candidat qui se revendique ni de droite ni de gauche. "Avec Teddy Riner, la droite a enfin un candidat qui ressemble à quelque chose", a lancé le leader insoumis, suscitant les rires de son public, avant d'ajouter à propos du sportif : "Il a de l'allure le gars, c'est un champion". Une pique adressée en creux à ses adversaires Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Gabriel Attal, qu'il a invités à "bien réfléchir" face à ce nouvel entrant. De son côté, Raphaël Glucksmann a jugé sur BFMTV que se dire "ni de droite ni de gauche, c'est ce qu'on a vu depuis 10 ans et qui a emmené au chaos". Au-delà de la boutade, cette séquence confirme la place grandissante prise par la candidature du champion olympique, à quelques mois du résultat du premier tour de la présidentielle 2027.

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Bardella porte plainte après l'enquête sur ses écrits antisémites

Jordan Bardella a porté plainte "contre X pour faux et usage de faux", a confirmé le parquet de Paris, après l'enquête de Mediapart publiée fin septembre qui lui attribuait des écrits antisémites rédigés sur Facebook à l'âge de 17 ans. Le président du Rassemblement national, qui avait déjà engagé une action pour diffamation contre le site d'investigation, conteste "formellement" être l'auteur de ces messages et se dit victime d'une "barbouzerie". Mediapart affirme pourtant disposer d'une extraction de ces échanges réalisée par Meta et certifiée par huissier. Marine Le Pen, candidate du RN à l'élection présidentielle 2027 et favorite des sondages selon toutes les enquêtes d'opinion, a apporté son soutien à son président, le qualifiant d'"innocent" et lui assurant sa "confiance à 1000 %".