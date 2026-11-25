Quelles sont les chances de Marine Le Pen dans cette élection présidentielle 2027 ? Voici l'essentiel des sondages, chiffres et tendances issues d'enquêtes d'opinion pour comprendre ce que les Français pensent d'elle.

Que pensent les Français de Marine Le Pen ? Va-t-elle briser son plafond de verre du deuxième tour et accéder à l'Elysée ? Dans cette campagne d'élection présidentielle 2027, les médias et les candidats ont sans doute un peu trop tendance à se concentrer sur les sondages d'intentions de vote. Pourtant, l'image d'une personnalité politique ne se résume pas à ces seuls chiffres. Afin d'avoir une vision plus globale des chances de la présidente des députés RN à l'Assemblée nationale dans cette élection présidentielle 2027, Linternaute.com vous propose un tableau de bord complet pour bien saisir l'opinion des Français à son sujet.

Sondage de satisfaction sur l'accession de Marine Le Pen à la présidence

Quelle serait la réaction des Français si elle devenait présidente ? ... % Satisfaits ... % Ni satisfaits

ni mécontents ... % Mécontents

L'enquête Ipsos BVA réalisée pour La Tribune Dimanche introduit un indicateur éclairant pour cette présidentielle 2027 : la satisfaction que susciterait l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République. Il mesure moins la popularité affective que le "seuil d'acceptabilité" d'une personnalité dans un pays marqué par la défiance envers les hommes et femmes politiques. Environ 36% des personnes interrogées affirment qu'elles seraient satisfaites de l'élection de Marine Le Pen, tandis que le camp des mécontents se situe autour de 53%, le reste des sondés se déclarant indifférents ou sans opinion arrêtée (10%).

Sondage d'intentions de vote à la présidentielle : Marine Le Pen grande favorite

Les sondages les plus récents situent Marine Le Pen dans une fourchette comprise entre 30 et 36% d'intentions de vote au premier tour, selon les hypothèses. Derrière elle, son principal concurrent se nomme Jean-Luc Mélenchon, mais est crédité de "seulement" 16 à 20% des intentions de vote, ce qui laisse une avance confortable à la candidate du Rassemblement national. Edouard Philippe arrive régulièrement en troisième position, mais toujours dans le cas où Gabriel Attal ne se présente pas face à lui. Depuis le mois d'octobre, les candidats de centre droit se sont donc fait doubler par le leader insoumis.

Sondage de popularité : Marine Le Pen boudée par les jeunes

Tous les Français ... Positif Bonne opinion ( ) Mauvaise opinion ( ) Par Affinité Politique (Bonne Opinion) Gauche Centre Droite Extrême droite Par Tranche d'Âge (Bonne Opinion) 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + Par Sexe (Bonne Opinion) Hommes Femmes

Le tableau de bord des personnalités politiques établi par l'Ifop confirment une tendance aperçue dans les sondages, elle fait bien partie des personnalités politiques préférées des Français avec 38% de bonnes opinions auprès de l'ensemble de la population, c'est par exemple davantage qu'Edouard Philippe, lui aussi candidat.

Son principal atout pour cette élection présidentielle 2027 est sa capacité à fédérer une catégorie plutôt âgée de la population, dont on sait qu'elle est plus engagée les jours de vote. Les personnes âgées se déplacent systématiquement davantage aux urnes, un avantage de poids pour Marine Le Pen. 54% des 50-64 ans ont une bonne opinion d'elle, le chiffre atteint 47% chez les 65 ans et plus.

Le clivage le plus important est sans conteste celui de l'âge des votants à l'élection présidentielle. L'approbation est faible chez les plus jeunes, avec 18% d'opinions favorables chez les 18-24 ans, et modérée chez les 25-34 ans.

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Sans surprise, sa cote de confiance atteint 51% auprès de l'ensemble des sympathisants de droite, captant forcément des électeurs des Républicains et attestant de sa force de frappe par rapport à certains candidats de droite comme Bruno Retailleau ou David Lisnard. Son image est en revanche beaucoup plus contrastée au centre, 22% chez les sympathisants du MoDem et 35% tout de même auprès des sympathisants Renaissance, preuve tout de même que certains macronistes pourraient être tentés de franchir le pas en 2027.