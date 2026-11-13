Présidentielle 2027 : Mélenchon met en garde Teddy Riner, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 13 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-156. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Teddy Riner choisit la santé pour ses débuts de campagne

Teddy Riner a effectué ce vendredi son tout premier déplacement de campagne depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2027, en se rendant à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis. Le quintuple champion olympique a commencé sa visite par le service des urgences pédiatriques, échangeant avec le personnel sur les capacités d'accueil. "La santé, l'accès à la santé, c'est la première des choses dont les Français parlent", a-t-il déclaré à son arrivée devant la presse. Sur X, il avait expliqué vouloir "replacer la santé au cœur de nos priorités", évoquant "les délais d'attente interminables et hôpitaux sous tension". Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS publié le 12 novembre, le judoka est crédité de 4% des intentions de vote, tandis que 57% des Français jugent sa candidature comme "une mauvaise chose".

Mélenchon tacle la stratégie du judoka

Sur le terrain, au Salon du Made in France, Jean-Luc Mélenchon n'a pas mâché ses mots sur la stratégie de Teddy Riner. "Il est courageux le gars, parce que c'est le dernier endroit de France où il devrait aller. C'est un endroit où on ferme une maternité par an et où la mortalité infantile est la plus élevée", a lancé le candidat insoumis à l'élection présidentielle 2027. Il a aussi conseillé au judoka de "se méfier de ses conseillers politiques" qui, selon lui, "l'envoient dans une impasse". Quant au positionnement "ni de droite ni de gauche" revendiqué par Riner, Mélenchon a tranché : "On connaît le truc, ni de droite ni de gauche égal pas de gauche."

Mélenchon persona non grata en Israël

Autre épisode marquant de la journée : Israël a annoncé interdire l'entrée de son territoire à Jean-Luc Mélenchon, en invoquant une "position extrêmement hostile" de La France insoumise. Sur France Info, le candidat a réagi avec ironie : "Interdit d'entrer sur un territoire où je n'ai pas demandé à entrer, bon." Il a ajouté : "Je regrette que le gouvernement d'Israël me poursuive de cette manière." Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a dénoncé sur X une "décision démagogique", émanant selon lui d'un gouvernement "qui a multiplié les violations du droit international". Alors que la campagne s'intensifie, chaque nouveau sondage vient redessiner les rapports de force avant l'élection présidentielle 2027.