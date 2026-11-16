Débat présidentiel du 16 novembre : Mélenchon et Le Pen s'affrontent sur le pouvoir d'achat

Ce lundi soir sur LCI, cinq candidats à la présidentielle sont réunis dans un des plus grands entrepôts des Restos du Cœur. Ils répondront sur des questions liées au pouvoir d'achat, aux salaires et à la grande précarité.

Cinq des principaux candidats à l'élection présidentielle participent à un nouveau débat ce lundi 16 novembre organisé en association avec les Restos du Cœur. Dans un entrepôt francilien de l'association, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Raphael Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon répondront aux questions de Gilles Bouleau et Amélie Carrouër à partir de 20h20 sur TF1 et LCI, puis en intégralité sur LCI à partir de 20h45 autour d'une question principale : "Quelle société pour demain ?". L'occasion de connaître le point de vue des uns et des autres sur des thèmes hautement inflammabnles et qui constituent certaines des priorités des Français.

Seul Edouard Philippe, président d'Horizons et maire du Havre, a décliné l'invitation. Il "a tenu à rester à la mairie pendant la campagne. Ce sera comme ça pendant toute la campagne", a précisé l'équipe du candidat auprès de TF1. "Parce que l'urgence sociale l'exige et parce que la voix des plus démunis ne doit plus être ignorée", Les Restos du Cœur espèrent désormais qu'" un objectif chiffré de réduction de la pauvreté en France" soit fixé par le prochain président, comme indiqué par son président Jean-Pierre Richard dans les colonnes de Ouest-France.

Logement, solidarité et redistribution des richesses

C'est donc tout naturellement que le débat devrait s'articuler autour des questions sociales ce lundi soir. Trois grands thèmes seront abordés : le pouvoir d'achat, la lutte contre la pauvreté et la solidarité. Selon l'Observatoire des Restos du Cœur, 40% des personnes aidées sont mineures, 14% ont moins de 5 ans et 24% sont des familles monoparentales. Face à ce constat, l'association demande d'agir dès la petite enfance en développant "les dispositifs de soutien aux familles les plus vulnérables".

Lors des échanges, les candidats à l'élection présidentielle devront répondre aux questions de citoyens français, de bénévoles ou encore de bénéficiaires des des Restos du Cœur sur le logement, la solidarité, mais encore la redistribution des richesses. Dans un communiqué publié le 28 octobre, Jean-Michel Richard, appelle les candidats à prendre des engagements et à proposer des mesures concrètes pour répondre à l'aggravation de la précarité.

Dans le détail, Jean-Michel Richard, Président des Restos du Cœur depuis le 24 octobre 2025 dresse neuf objectifs "incontournables" dans la lutte contre la pauvreté : fixer un objectif national de réduction de la pauvreté et se donner les moyens de l'atteindre ; garantir à tous l'accès à une alimentation suffisante, saine, durable et choisie ; faire de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles une priorité ; garantir un véritable droit à l'accompagnement pour sortir durablement de la précarité ; réduire le nombre de personnes à la rue et répondre à la crise du logement et de l'hébergement ; consolider le financement du monde associatif ; préserver la générosité du public et faciliter l'engagement bénévole ; protéger les libertés associatives et sanctuariser les lieux de solidarité et enfin, défendre une Europe qui protège les plus vulnérables, comme expliqué auprès de Ouest-France.