Ce lundi soir sur LCI, cinq candidats à la présidentielle, dont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, étaient réunis dans un des plus grands entrepôts des Restos du Cœur.

Cinq des principaux candidats à l'élection présidentielle participaient à un nouveau débat ce lundi 16 novembre, organisé en association avec les Restos du Cœur. Dans un entrepôt francilien de l'association, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ont répondu aux questions de Gilles Bouleau et d'Amélie Carrouër. Au cœur de ce rendez-vous diffusé sur TF1 et LCI, une question principale : "Quelle société pour demain ?". L'occasion de connaître le point de vue des deux grands favoris du moment en vue de l'élection présidentielle, à savoir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sur des thèmes hautement inflammables et qui constituent certaines des priorités des Français.

Jean-Luc Mélenchon : État d'urgence sociale, méga-héritage et allocation pour les étudiants

Interrogé sur le pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné d'entrée de jeu en faveur d'une cantine bio et gratuite pour les enfants : "Il faut 400 000 paysans pour redevenir autonomes sur le plan alimentaire", a-t-il remarqué au passage. "La stratégie en gros, c'est d'empêcher la pauvreté de s'étendre. Nous sommes censés être la septième puissance économique du monde !" a-t-il lancé. L'insoumis s'est également dit favorable à un "État d'urgence sociale qui permettrait au pouvoir de prendre des mesures d'urgence comme le blocage des marges" de l'industrie agroalimentaire.

Questionné un peu plus tard sur le financement de ses mesures, Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué de s'en prendre à ses concurrents. Évoquant les méga-héritages, il a lancé : "Tout ce qui est au-delà de 12 millions d'euros, on prend tout. [...] Et avec ça, on paie l'allocation d'autonomie de tous les jeunes au-delà de 18 ans", a-t-il expliqué, arguant que "c'est une recette qui se renouvelle tous les ans".

@JLMelenchon et @MLP_officiel s'interpellent sur le financement de leurs mesures concernant le coût de la vie et les salaires "Quelle société pour demain ?" : le débat organisé en association avec @restosducoeur sur LCI https://t.co/KTqHU4XWTI — LCI (@LCI) November 16, 2026

Jean-Luc Mélenchon a ensuite plaidé pour le blocage des marges des grandes entreprises agroalimentaires : "On pourrait même les obliger à revenir au prix d'avant, et ils gagneraient toujours de l'argent !" Une position à laquelle Bruno Retailleau s'est vivement opposé, arguant que "dans l'histoire, le blocage des prix ça conduit à la pénurie", que ce soit à Cuba ou au Venezuela.

"Dans l'histoire, le blocage des prix, ça conduit en réalité à la pénurie (...) La solution de M. Mélenchon, c'est la solution de M. Chavez, de gens qui ont appauvri leur peuple" @BrunoRetailleau répond à @JLMelenchon sur sa proposition de bloquer les marges des grandes entreprise de l'agroalimentaire "Quelle société pour demain ?" : le débat organisé en association avec @restosducoeur sur LCI — LCI (@LCI) November 16, 2026

Au sujet des logements sociaux, Jean-Luc Mélenchon a annoncé vouloir en construire 400 000 à l'aide des fonds placés sur les livrets A. L'insoumis a également évoqué "le pouvoir de réquisition sur les logements vides". Concernant les étudiants, Jean-Luc Mélenchon a pris "l'engagement d'une allocation d'autonomie de 1 337 euros par mois". L'allocation serait à destination des étudiants en licences professionnelles et en apprentissage.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dit vouloir monter le minimum retraite au SMIC. "Quelle est la base pour pouvoir vivre ? On a dit que c'était le SMIC. C'est le but à atteindre pour tout le monde. C'est clair, net et précis", a-t-il expliqué.

Marine Le Pen : baisse de la TVA, permis gratuit et priorité nationale sur les logements sociaux

Sur la question du pouvoir d'achat, Marine Le Pen a avant tout défendu une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. "Nous proposons une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, notamment l'alimentation et les produits d'hygiène", a-t-elle détaillé, ajoutant qu'il en va de même sur l'énergie : "Nous proposons de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, le fioul, l'électricité et le gaz." Concernant la baisse de la TVA sur le carburant, elle s'est toutefois vu opposer un argument de Gabriel Attal : "Quand bien même elle serait répercutée à 100%, elle ne ferait qu'un gain d'une quinzaine d'euros."

Quoi qu'il en soit, Marine Le Pen estime que la solution de la baisse de la TVA profiterait à tous... contrairement à la hausse du SMIC, a-t-elle argumenté. Dans son viseur, Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a d'ailleurs appelé à "ne pas céder à la facilité". "Ce qui me paraît juste, c'est qu'entre un SMIC et un SMIC et demi, les charges patronales augmentent de façon exponentielle", a-t-elle déploré. Attaquée plus tard par Gabriel Attal sur ses dépenses qui seraient, selon lui, "financées par magie", Marine Le Pen a rappelé qu'il fallait faire des économies sur le train de l'État, ça fuit partout". Et d'ajouter : "L'État va faire un effort avant de demander aux Français de travailler plus."

Concernant le logement, Marine Le Pen a d'abord dit vouloir utiliser les millions de mètres carrés de bureaux vides pour en faire des logements. "Ça fait 100 000 logements rien qu'en Île-de-France", a-t-elle assuré. Elle s'est ensuite dite en faveur d'une priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux. "Il y a 15 à 16% d'étrangers dans les logements sociaux, ça fait donc 800 000 logements. Il ne s'agit pas de les expulser, mais qu'il y ait un accès prioritaire quand les logements sont disponibles", a-t-elle défendu.

Questionnée sur des pistes d'amélioration de la vie étudiante, Marine Le Pen s'est dite favorable à "une grande politique de développement des apprentis et des alternants, avec une hausse de salaire de 200 à 300 euros". Pour elle, "les étudiants qui font l'effort de travailler doivent bénéficier d'une prime d'activité étudiante, qui permet de toucher jusqu'à 20% du salaire et 30% pour les boursiers". Elle veut aussi augmenter le nombre de logements étudiants, rendre gratuit le permis de conduire - "sauf ceux qui ont un casier judiciaire long comme le bras" - ainsi que les trains pour les jeunes aux heures creuses.

Enfin, sur les associations, Marine Le Pen a dit ne plus vouloir d'associations "politiques". "Une association qui fait de la politique c'est un parti politique. Les associations doivent être apolitiques. Si elles sont associatives, elles touchent des subventions publiques. C'est le respect dû aux Français qu'elles respectent leur caractère apolitique", a-t-elle affirmé.

@MLP_officiel, @GabrielAttal et @rglucks1 sinterpellent sur le financement des associations en France "Quelle société pour demain ?" : le débat organisé en association avec @restosducoeur sur LCI https://t.co/0fwFeQC2US — LCI (@LCI) November 16, 2026

Logement, solidarité et redistribution des richesses

"Parce que l'urgence sociale l'exige et parce que la voix des plus démunis ne doit plus être ignorée", Les Restos du Cœur espèrent qu'" un objectif chiffré de réduction de la pauvreté en France" soit fixé par le prochain président, comme l'indiquait avant l'événement son président Jean-Pierre Richard, dans les colonnes de Ouest-France.

Selon l'Observatoire des Restos du Cœur, 40% des personnes aidées sont mineures, 14% ont moins de 5 ans et 24% sont des familles monoparentales. Face à ce constat, l'association demande d'agir dès la petite enfance en développant "les dispositifs de soutien aux familles les plus vulnérables". Dans un communiqué publié le 28 octobre, Jean-Michel Richard appelait les candidats à prendre des engagements et à proposer des mesures concrètes pour répondre à l'aggravation de la précarité.

Dans le détail, Jean-Michel Richard, président des Restos du Cœur depuis le 24 octobre 2025, dresse neuf objectifs "incontournables" dans la lutte contre la pauvreté : fixer un objectif national de réduction de la pauvreté et se donner les moyens de l'atteindre ; garantir à tous l'accès à une alimentation suffisante, saine, durable et choisie ; faire de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles une priorité ; garantir un véritable droit à l'accompagnement pour sortir durablement de la précarité ; réduire le nombre de personnes à la rue et répondre à la crise du logement et de l'hébergement ; consolider le financement du monde associatif ; préserver la générosité du public et faciliter l'engagement bénévole ; protéger les libertés associatives et sanctuariser les lieux de solidarité et enfin, défendre une Europe qui protège les plus vulnérables.