Selon le sondage YouGov pour Linternaute.com, seulement 35% des Français font confiance à CNews pour suivre la campagne présidentielle. BFMTV fait à peine mieux.

La campagne de l'élection présidentielle de 2027 a déjà bien débuté et les chaînes d'information en continu jouent un rôle de plus en plus important dans la manière dont les Français la suivent. Ces derniers sont, on le sait, très critiques à l'égard des journalistes, depuis de nombreuses années : toutes les études récentes démontrent que les Français sont sceptiques et assez méfiants vis-à-vis des médias. Le sondage YouGov pour Linternaute.com, effectué du 9 au 12 novembre, vient confirmer que ce sentiment de défiance perdure. Il domine assez largement à l'égard des chaines de télévision privées, tandis que l'audiovisuel public est un peu plus épargné.

Parmi les cinq chaînes testées dans notre enquête, Franceinfo est la seule à afficher un bilan de confiance positif. Exactement la moitié des Français interrogés (50%) déclare faire confiance à la chaîne publique pour suivre la campagne présidentielle (dont 12% "tout à fait" et 38% "plutôt"), contre 36% qui ne lui font pas confiance et 15% qui estiment ne pas la connaître suffisamment. La chaîne séduit tout particulièrement les 18-34 ans (58% de confiance, contre 32% de défiance).

Derrière elle, LCI s'installe en deuxième position en volume de confiance avec 40% d'opinions positives (8% "tout à fait", 32% "plutôt"), mais reste devancée par la défiance (42%), tandis que 18% des sondés ne se prononcent pas. France 24 complète le podium à 39% de confiance, pour seulement 32% de défiance : la chaîne internationale bénéficie d'une image très favorable chez les 18-34 ans (49% de confiance), mais souffre encore d'un déficit de notoriété, 29 % des répondants indiquant ne pas assez la connaître.

Pour suivre la campagne de l'élection présidentielle de 2027, faites-vous confiance ou non à chacune de ces chaînes ? Confiance et défiance envers les chaînes d'information Confiance (tout à fait + plutôt) Pas confiance Ne connaît pas assez 1 Franceinfo 50% confiance 18-34 ans 58% 32% déf. 35-54 ans 47% 36% déf. 55+ ans 47% 37% déf. 2 LCI 40% confiance 18-34 ans 36% 46% déf. 35-54 ans 38% 43% déf. 55+ ans 43% 39% déf. 3 France 24 39% confiance 18-34 ans 49% 31% déf. 35-54 ans 40% 32% déf. 55+ ans 33% 33% déf. 4 BFMTV 37% confiance 18-34 ans 32% 62% déf. 35-54 ans 31% 59% déf. 55+ ans 43% 47% déf. 5 CNews 35% confiance 18-34 ans 29% 62% déf. 35-54 ans 31% 58% déf. 55+ ans 41% 45% déf.

Les Français ont du mal à faire confiance à BFMTV et CNews

À l'inverse, les deux poids lourds de l'information en continu essuient un rejet majoritaire. BFMTV ne recueille que 37% de confiance (8% "tout à fait", 29% "plutôt") face à 54% de défiance, dont un tiers des Français (33%) affirmant ne "pas du tout" lui faire confiance. La fracture générationnelle est marquée sur le sujet : 62% des 18-34 ans et 59% des 35-54 ans rejettent la chaîne, alors que les plus de 55 ans se montrent plus indulgents (43% de confiance, 47% de défiance).

Le constat est similaire et même un peu plus marqué pour CNews, qui n'obtient que 35% de confiance globale contre 53% de défiance (avec un record de 39% de "pas du tout confiance"). La chaîne du groupe Canal+ présente toutefois un profil atypique : elle obtient le plus fort taux d'adhésion ferme ("tout à fait confiance" à 15%), porté par un socle fidèle chez les plus âgés (41% de confiance chez les 55 ans et plus, contre seulement 29% chez les 18-34 ans).

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Une lecture des médias profondément polarisée politiquement

Au-delà de l'âge, le rapport aux chaînes d'information reflète aussi des clivages partisans. Les sympathisants du bloc central accordent un crédit massif aux antennes généralistes, plébiscitant Franceinfo (86% de confiance), France 24 (78%), BFMTV (75%) et LCI (74%). À droite, les sympathisants des Républicains se montrent aussi confiants envers LCI (61%), BFMTV (60%), Franceinfo (57%) et CNews (56%). À gauche, Franceinfo (65%, et 85% au PS) et France 24 (55%) dominent, tandis que BFMTV (64% de défiance) et CNews (76% de défiance) sont considérées comme peu fiables.

Les sympathisants du Rassemblement national, eux, semblent plébisciter CNews à 62% (dont 35% font "tout à fait confiance" à la chaîne), loin devant BFMTV et LCI (39% chacune), mais boudent l'audiovisuel public, avec seulement 31% de confiance pour Franceinfo (51% de défiance) et 20% pour France 24.

L'enquête a été réalisée par YouGov pour Linternaute.com auprès de 1 004 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 9 au 12 novembre 2026.