Teddy Riner a créé l'événement en se présentant à l'élection présidentielle. Voici ce que les Français pensent des qualités et compétences du judoka qui vise l'Élysée.

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Teddy Riner a annoncé être candidat à la présidentielle le 9 novembre 2026 et a entamé sa campagne quelques jours plus tard, les 13 et 14 novembre, avec ses premiers déplacements officiels. S'il n'a pas encore dévoilé son projet, ni son programme politique, le judoka est suffisamment connu du grand public pour que les électeurs puissent avoir une première idée à son sujet. Et l'image que Teddy Riner renvoie à l'heure de son entrée en campagne est plutôt positive.

Le quintuple champion olympique est considéré comme l'un des candidats les plus honnêtes et intègres selon le baromètre YouGov réalisé pour Linternaute et publié ce lundi 16 novembre. Teddy Riner est précisément le deuxième candidat à être le plus cité comme "honnête" sur les 15 candidats testés, dont ceux des principaux partis politiques. Seule Marine Le Pen fait mieux que lui.

Mais prudence et attention au satisfecit un peu trop rapide : les scores en matière d'intégrité sont très faibles pour l'ensemble des personnalités politiques : seuls 13% des sondés jugent Teddy Riner honnête (14% des 18-34 ans et des 35-54 ans, contre 11% des plus de 55 ans), le taux monte à 19% pour Marine Le Pen et descend jusqu'à 6 % pour les candidats les moins bien classés.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? « Est honnête et intègre » 1 Marine Le Pen 19% 18-34 ans 11% 35-54 ans 20% 55+ ans 22% 2 Teddy Riner 13% 18-34 ans 14% 35-54 ans 14% 55+ ans 11% 3 David Lisnard 12% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 15% 4 Jean-Luc Mélenchon 11% 18-34 ans 21% 35-54 ans 9% 55+ ans 7% 5 Bruno Retailleau 10% 18-34 ans 5% 35-54 ans 8% 55+ ans 14% 5 Raphaël Glucksmann 10% 18-34 ans 7% 35-54 ans 8% 55+ ans 12% 7 Édouard Philippe 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 9% 8 Gabriel Attal 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 8% 8 François Hollande 8% 18-34 ans 10% 35-54 ans 7% 55+ ans 7% 8 Fabien Roussel 8% 18-34 ans 7% 35-54 ans 9% 55+ ans 8% 11 Dominique de Villepin 7% 18-34 ans 9% 35-54 ans 7% 55+ ans 6% 11 Marine Tondelier 7% 18-34 ans 11% 35-54 ans 6% 55+ ans 4% 13 Éric Zemmour 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 6% 55+ ans 8% 13 Nicolas Dupont-Aignan 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 5% 55+ ans 9% 13 Nathalie Arthaud 6% 18-34 ans 7% 35-54 ans 8% 55+ ans 4% Aucune de ces personnalités 39% 18-34 ans 38% 35-54 ans 44% 55+ ans 36%

Teddy Riner, qui s'est illustré en icône du sport français et connait le succès comme qu'entrepreneur et investisseur, apparaît aussi en bonne place dans le classement des candidats à la présidentielle en mesure de "comprendre les difficultés des Français au quotidien". 11% des sondés estiment que Teddy Riner peut partager la réalité de la vie quotidienne des Français, ce qui le place en quatrième position derrière Marine Le Pen (29%), Jean-Luc Mélenchon (16%) et David Lisnard (12%). Il convainc encore une fois davantage les 18-34 ans et les 35-54 ans (12%) et un peu moins les Français plus âgés (10%). En l'occurrence, le judoka pourrait bénéficier de son absence d'expérience en politique et du faut d'être perçu comme plus proche des Français.

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La stature présidentielle de Teddy Riner ne convainc pas

Si Teddy Riner renvoie une bonne image, il a encore beaucoup à faire pour convaincre les Français de sa présidentiabilité. Seuls 8% des personnes interrogées par YouGov pour Linternaute estiment que le judoka a une stature présidentielle et ferait un bon représentant de la France à l'étranger. Sept candidats font mieux que lui avec des scores compris entre 29% pour Marine Le Pen et 10% pour François Hollande. Edouard Philippe, qui a été Premier ministre, est crédité du double du score du judoka avec 16%, et Jean-Luc Mélenchon est cité par 13% des sondés.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? A la stature présidentielle nécessaire et représenterait bien la France à l'étranger 1 Marine Le Pen 29% 18-34 ans 19% 35-54 ans 29% 55+ ans 36% 2 Édouard Philippe 16% 18-34 ans 16% 35-54 ans 16% 55+ ans 15% 3 Dominique de Villepin 14% 18-34 ans 13% 35-54 ans 16% 55+ ans 14% 4 David Lisnard 13% 18-34 ans 10% 35-54 ans 10% 55+ ans 17% 4 Jean-Luc Mélenchon 13% 18-34 ans 23% 35-54 ans 11% 55+ ans 8% 6 Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 5% 35-54 ans 9% 55+ ans 15% 7 François Hollande 10% 18-34 ans 11% 35-54 ans 10% 55+ ans 9% 8 Teddy Riner 8% 18-34 ans 12% 35-54 ans 8% 55+ ans 6% 8 Raphaël Glucksmann 8% 18-34 ans 7% 35-54 ans 7% 55+ ans 10% 10 Gabriel Attal 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% 11 Éric Zemmour 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 7% 55+ ans 6% 12 Nicolas Dupont-Aignan 5% 18-34 ans 6% 35-54 ans 4% 55+ ans 6% 13 Marine Tondelier 4% 18-34 ans 7% 35-54 ans 4% 55+ ans 1% 14 Fabien Roussel 3% 18-34 ans 5% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% 15 Nathalie Arthaud 2% 18-34 ans 5% 35-54 ans 2% 55+ ans 0% Aucune de ces personnalités 28% 18-34 ans 32% 35-54 ans 30% 55+ ans 23%

Les Français ne semblent pas croire non plus en la capacité de Teddy Riner à améliorer leur vie quotidienne s'il remporte la présidentielle : 7% des sondés placent leurs espoirs dans le judoka. Mais sur ce point, peu de candidats sortent du lot. Mis à part Marine Le Pen (29%), de Jean-Luc Mélenchon (15%) et David Lisnard (13%), les six suivants, dont Teddy Riner, sont donnés entre 8 et 6%.

Teddy Rien n'est pas jugé crédible sur les questions de fond

Là où la candidature et l'image de Teddy Riner pêchent, c'est sur le fond du programme. Si l'homme, qui ne se réclame ni de droite, ni de gauche, a esquissé les grandes lignes d'un projet - il a évoqué une baisse et une révision des dépenses publiques, une augmentation des salaires via la baisse des charges, la possibilité de gagner plus en travaillant plus ou encore une réforme des retraites qui reste à préciser -, les Français ignorent tout de son programme et cela influence leur avis sur le candidat à la présidentielle. Ils sont 3% à juger Teddy Riner crédible sur les questions économiques pourtant essentielles dans une campagne et pour un futur président de la République. Seule Nathalie Arthaud fait moins bien avec un score de 2%.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? Est crédible sur les dossiers économiques 1 Marine Le Pen 23% 18-34 ans 12% 35-54 ans 25% 55+ ans 27% 2 Édouard Philippe 13% 18-34 ans 13% 35-54 ans 13% 55+ ans 14% 2 David Lisnard 13% 18-34 ans 11% 35-54 ans 11% 55+ ans 16% 2 Jean-Luc Mélenchon 13% 18-34 ans 22% 35-54 ans 10% 55+ ans 9% 5 Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 6% 35-54 ans 9% 55+ ans 15% 6 Gabriel Attal 10% 18-34 ans 13% 35-54 ans 9% 55+ ans 8% 7 Dominique de Villepin 9% 18-34 ans 8% 35-54 ans 10% 55+ ans 8% 8 François Hollande 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 7% 9 Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 6% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% 9 Éric Zemmour 7% 18-34 ans 6% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% 11 Nicolas Dupont-Aignan 6% 18-34 ans 7% 35-54 ans 5% 55+ ans 5% 12 Marine Tondelier 5% 18-34 ans 9% 35-54 ans 5% 55+ ans 2% 13 Fabien Roussel 3% 18-34 ans 4% 35-54 ans 3% 55+ ans 3% 13 Teddy Riner 3% 18-34 ans 4% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% 15 Nathalie Arthaud 2% 18-34 ans 5% 35-54 ans 2% 55+ ans 0% Aucune de ces personnalités 36% 18-34 ans 40% 35-54 ans 37% 55+ ans 32%

La solidité programmatique de Teddy Riner laisse aussi à désirer sur les questions internationales. Seulement 4% des sondés estiment que le judoka a la bonne posture vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Et c'est déjà beaucoup puisqu'il ne s'est pas prononcé sur le sujet... Et c'est sans compter les autres conflits ou enjeux internationaux qui n'ont pas fait l'objet de questions dédiées. Teddy Riner, qui n'en est qu'au début de sa campagne, a encore cinq mois pour convaincre davantage avant l'élection présidentielle.

Retrouvez l'intégralité des résultats du baromètre YouGov pour Linternaute ici. L'enquête a été réalisée auprès de 1009 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 9 au 12 novembre 2026.