Présidentielle 2027 : ça chauffe à droite pour organiser une primaire, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 16 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-153. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

La primaire de la droite et du centre s'invite dans le débat

Plus d'un millier d'élus locaux de Renaissance, LR, UDI, Nouvelle énergie ou MoDem ont signé une tribune publiée par Le Figaro pour défendre l'idée d'une primaire à droite et au centre avant l'élection présidentielle 2027. "Il faut un grand rassemblement des démocrates et la primaire s'impose désormais comme la seule chance d'y parvenir", écrivent ces 1029 signataires, évoquant le risque d'un second tour opposant RN et LFI. Dans le même esprit, le ministre Vincent Jeanbrun propose, selon le JDD, un format original inspiré du Parti conservateur britannique et de Koh-Lanta : six semaines de compétition, un débat hebdomadaire suivi d'un vote ouvert à tous les électeurs inscrits, le moins bien classé étant éliminé à chaque tour. Édouard Philippe reste pourtant fermé à toute primaire classique, tout en se disant "enchanté" de discuter d'un rassemblement avec Gérard Larcher.

Édouard Geffray hué à Nantes lors de la réouverture d'un lycée incendié

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray s'est rendu à Nantes pour la réouverture partielle du lycée Nelson-Mandela, incendié le 1er octobre pendant les blocages lycéens, et a été hué par une centaine d'élèves. "Je comprends qu'il y a des élèves qui ont manifesté leurs revendications, ce que je respecte profondément", a-t-il réagi. Il a dénoncé un "comportement criminel et coûteux", chiffrant à 4 millions d'euros les travaux nécessaires, et assuré : "La République ce n'est pas l'immunité." Le ministre a aussi justifié la présence de CRS dans l'établissement : "Ça ne me réjouit pas", a-t-il confié, avant d'ajouter que "la violence n'a pas sa place dans un État de droit". Ce dossier social pèse sur la campagne, alors que l'intersyndicale, CFDT comprise, appelle à une nouvelle grève le 17 novembre pour la rémunération des agents publics.

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Une colère sociale qui gagne du terrain avant l'élection présidentielle 2027

Une enquête Ipsos BVA-CESI pour Le Monde, la Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et l'Institut Montaigne révèle que 49% des Français se disent "en colère et très contestataire", contre 43% en 2025, une tendance particulièrement marquée chez les moins de 35 ans et les sympathisants de LFI, du PCF et du RN. Les Français restent très divisés sur les violences du 17 octobre : 43% y voient une "généralisation de la délinquance" contre 34% "l'expression d'une forte colère sociale", avec des écarts très marqués selon les familles politiques. Ce climat tendu infuse la campagne : Olivier Faure a prévenu qu'une censure serait "forcément" déclenchée si le gouvernement faisait passer le budget 2027 par ordonnance, tandis qu'un dernier sondage Ipsos-BVA ne crédite Emmanuel Macron que de 14% de jugements favorables, un résultat jugé "inférieur" à l'impopularité déjà record de François Hollande.