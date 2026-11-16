Emmanuel Macron : "Il y a eu parfois des erreurs"... Un message amer qui sonne comme un premier adieu à 5 mois de la présidentielle

Emmanuel Macron a publié un message empreint d'une certaine amertume, et un brin nostalgique, ce lundi, dix ans jour pour jour après le lancement de sa première campagne présidentielle. Il a notamment reconnu des "erreurs".

"Il y a dix ans, à Bobigny en Seine-Saint-Denis, je me portais candidat à l'élection présidentielle de notre République." Dans un long message publié sur X ce lundi 16 novembre, Emmanuel Macron, qui s'apprête à quitter ses fonctions, a eu une pensée émue pour le lancement de sa toute première campagne présidentielle, survenu, jour pour jour, dix ans plus tôt. Le président de la République s'est alors laissé aller à ce qui ressemble à un bilan de ses deux quinquennats successifs à l'Élysée.

"Durant ces dix années, j'ai œuvré aux côtés de beaucoup pour essayer de tenir mes engagements", a estimé le chef de l'État, qui assure avoir fait "du mieux possible pour notre pays", pour "traverser ensemble les crises qui nous ont frappés, rendre notre France plus forte en la préparant aux défis de demain et nous battre pour une Europe plus indépendante".

Il y a dix ans, à Bobigny en Seine-Saint-Denis, je me portais candidat à lélection présidentielle de notre République. Durant ces dix années, j'ai uvré aux côtés de beaucoup pour essayer de tenir mes engagements, faire du mieux possible pour notre pays, traverser ensemble les crises qui nous ont frappés, rendre notre France plus forte en la préparant aux défis de demain et nous battre pour une Europe plus indépendante. Je veux remercier tous ceux qui étaient à mes côtés ce 16 novembre 2016. Et tous ceux qui, les rejoignant, m'ont soutenu, se sont engagés, m'ont fait confiance et m'ont permis d'exercer cette mission. Je veux aussi dire à celles et ceux qui ne mont pas apporté leur suffrage qu'à chaque instant j'ai fait de mon mieux pour l'intérêt supérieur du pays. Il y a eu parfois des erreurs, mais chaque jour nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d'hommes remarquables, au service de la France et des Français. Comptez sur mon engagement jusqu'au bout. Emmanuel Macron — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2026

"J'ai fait de mon mieux"

Dans la suite de son message, Emmanuel Macron a tenu à remercier ceux qui étaient à ses côtés, le 16 novembre 2016, pour le début de sa grande aventure. Mais il a également eu un mot pour ceux qui l'ont rejoint après, qui l'ont soutenu, se sont engagés avec lui, lui ont fait confiance et lui ont permis "d'exercer cette mission". À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale, le président de la République s'est aussi adressé à ses détracteurs.

À "celles et ceux qui ne [lui] ont pas apporté leur suffrage", Emmanuel Macron a affirmé avoir "fait de [s]on mieux pour l'intérêt supérieur du pays", et ce, "à chaque instant", durant cette décennie de pouvoir. "Il y a eu parfois des erreurs", a admis le chef de l'État, tout en justifiant son bilan alors que l'élection présidentielle se tiendra dans cinq mois : "Mais chaque jour nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d'hommes remarquables, au service de la France et des Français." Le président de la République a conclu son message en assurant qu'il resterait engagé "jusqu'au bout". À noter qu'Emmanuel Macron a signé de son nom le message, chose qu'il ne fait presque jamais.

Ce n'est néanmoins pas la première fois qu'Emmanuel Macron reconnaît des "erreurs". Il y a quelques mois de cela, en février dernier, le président de la République avait ainsi concédé que ses "excès de confiance" avaient pu le pousser à commettre, par le passé, de "grosses erreurs", lors d'un entretien avec le média Brut.