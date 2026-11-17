A la fin d'un débat organisé sur LCI avec les Restos du coeur, il pensait sans doute son micro coupé... Jean-Luc Mélenchon n'a semble-t-il pas apprécié les conditions d'accueil de l'association et de TF1 ce lundi soir.

C'est un débat qui va sans doute jeter un froid. Cinq candidat à l'élection présidentielle de 2027 se sont retrouvés dans un entrepôt francilien des Restos du coeur, ce lundi 16 novembre, pour l'un des premiers débats intitulé "Quelle société pour demain ?", diffusé sur TF1 et LCI. A la veille du lancement de la 42e campagne de l'association, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Bruno Retailleau ont répondu aux questions de bénévoles et de bénéficiaires sur la solidarité, le pouvoir d'achat et la grande précarité.

Parmi les temps forts du débat, on retiendra sans doute les échanges mi-tendus, mi-amusés de Bruno Retailleau et Jean-Luc Mélenchon sur les hausses de salaires proposées par le candidat insoumis, l'âge de départ à la retraite, ou l'endettement du pays, mais aussi les attaques contre Marine Le Pen, favorite des sondages, en particulier sur sa trajectoire budgétaire jugée intenable ou sa volonté de supprimer les aides aux associations politisées. Mais les commentaires "off" de Jean-Luc Mélenchon ont aussi, comme souvent, marqué la soirée à plusieurs reprises.

Le chef des insoumis s'est plusieurs fois laissé aller à des apartés en marge du débat, en particulier avec son ancien camarade du Sénat Bruno Retailleau à sa gauche. Quand l'émission est passée de TF1 à LCI, il a par exemple lancé, faussement étonné, "c'est la pub ?", avant de multiplier les remarques qui ont pu agacer Raphaël Glucksmann, qui lui a rappelé que le débat n'était "pas un meeting".

Mais c'est en toute fin d'émission, quand les journalistes Amélie Carrouër et Gilles Bouleau ont chaleureusement remercié les Restos du coeur et les nombreux bénévoles et bénéficiaires venus témoigner, que Jean-Luc Mélenchon s'est sans doute fait le plus remarquer. Alors que les "merci" se multipliaient et qu'il pensait sans doute son micro coupé, le candidat a lâché : "et merci pour le frigo". Un énième commentaire destiné peut-être à Bruno Retailleau, visiblement frileux, qui avait revêtu une doudoune sans manche sous sa veste de costume.

Jean-Luc Mélenchon : "Merci pour le frigo"

Mélenchon insupportable à la fin qui n'honore pas le débat des Restos du Coeur en concluant par un " merci pour le frigo". https://t.co/6Lp4Yxh6cv — Team RG (@Fanderg98490) November 16, 2026

"Merci pour le frigo" Mélenchon en peut plus de la ventilation à FOND depuis le début du débat carrément on lentend en arrière plan #LeGrandDebat — Noé (@soude_caustique) November 16, 2026

Merci pour le frigo mdrrrrrr Melenchon va tellement se faire allumer pour cette phrase — . (@Antetokounmp_OM) November 16, 2026

Alors que les candidats et animateurs remercient les restos du coeur et les témoignages des bénévoles et des bénéficiaires, Melenchon conclut le débat par merci pour le frigo on appréciera ! #LCI #Presidentielles2027 https://t.co/0xpyJ4rJu4 — (@pzautin) November 16, 2026

Entrepôt glacial ou ventilation exagérée des lieux (très perceptible d'ailleurs à l'antenne) ? La faute aux Restos ou à TF1 ? On ne le saura sans doute jamais, mais Jean-Luc Mélenchon n'a semble-t-il pas apprécié les conditions d'accueil de l'association et de la chaîne dans ce grand hangar rempli de palettes de conserves et de briques de lait, servant de décor au débat. En conclusion des échanges sur le pouvoir d'achat, la solidarité, et la pauvreté, le petit mot, qui se voulait sans doute humoristique, a en tout cas fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment chez les sympathisants de ses adversaires.

Jean-Luc Mélenchon a-t-il dénigré les Restos du coeur ou a-t-il voulu adresser une pique à la chaîne organisatrice du débat, lui qui est coutumier des critiques contre les médias ? Chacun se fera son idée. Mais voilà qui devrait en tout cas donner lieu à de nouvelles discussions et interprétations dans les prochaines heures.