Marine Le Pen a dévoilé ce mardi son projet de réforme des retraites. Le RN maintient sa promesse de ramener l'âge de départ à 62 ans, à certaines conditions.

Le Rassemblement national a présenté ce mardi 17 novembre 2026 sa réforme des retraites en vue de la présidentielle. Marine Le Pen, le président du parti Jordan Bardella et le député Jean-Philippe Tanguy se sont exprimés lors d'une conférence de presse pour donner davantage de précisions sur les propositions du parti à la flamme. "Alors que la France reste menacée d’une crise financière après dix ans de macronisme et un demi-siècle de gabegie, je vous annonce tout de suite que notre réforme des retraites est pleinement financée", a annoncé la candidate RN à la présidentielle

Elle assure être capable de "diviser par deux le déficit hérité d’Emmanuel Macron d’ici 2032, et ce, sans compter les gains de croissance et de productivité que nous espérons bien générer". "Nous aboutissons à une réforme qui s’impose sur trois critères, un concept et un fil conducteur. Les trois critères sont l’âge d’entrée sur le marché du travail, l’âge, l’ouverture des droits et un nombre de trimestres à acquérir", a-t-elle détaillé. "Le concept et le fil conducteur : réduire l’écart entre les trimestres réellement travaillés et cotisé avec les droits ouverts. Autrement dit, renforcer l’importance du troisième critère, souvent négligé au profit du deuxième dans le débat public", conclut Marine Le Pen.

Jordan Bardella a de son côté déclaré que la réforme présentée par le Rassemblement national sera "appliquée progressivement" pendant tout le quinquennat, soit jusqu'à 2032. "L'appliquer d'un seul coup aurait provoqué, vous le comprendrez, la liquidation de plus d'1,5 million d'actifs. Un choc trop lourd pour notre économie, notamment en perte d'emploi et en perte de savoir-faire", justifie-t-il. Selon Jean-Philippe Tanguy, cette réforme des retraites du RN coûterait "18,6 milliards d'euros". Le coût net serait de 10,1 milliards d'euros et le parti n'exclut pas de la soumettre à un "référendum" si il n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale.

Conférence de presse - Réparer notre système de retraites (17/11/26) https://t.co/PJadAPS4uG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 17, 2026

L'âge légal de départ à la retraite compris entre 60 et 62 ans

La candidate à l'élection présidentielle avait déjà laissé entendre que sa réforme des retraites permettrait d'économiser entre 15 et 20 milliards d'euros par an, un objectif difficile à atteindre si elle confirme son souhait d'un retour de l'âge légal à 62 ans avec 42 années de cotisation, voire 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont débuté leur carrière avant 20 ans. Pour y parvenir, elle entend "augmenter le volume de travail". "Notre réforme des retraites prévoira un âge de départ à la retraite compris entre 60 et 62 ans, avec une durée de cotisation au régime de retraite comprise entre 40 et 42 ans, en fonction de la date à laquelle le salarié a commencé à travailler», a confirmé Marine Le Pen ce mardi 17 novembre. Il faudra donc travailler plus pour prétendre à un départ à la retraite entre 60 et 62 ans.

Jordan Bardella a présenté cinq âges de départ à la retraite avec un système de retraite progressif : 60, 60,5, 61, 61, 61,5 ou 62 ans en fonction de l'âge du "premier emploi stable". Il souhaite prendre en compte la pénibilité et promet que ceux qui commencent tôt à travailler pourront travailler plus tôt. "La règle est simple : qui a commencé tôt part un peu plus tôt", dit-il. De plus, si le RN appliquait sa réforme, les critères de pénibilité tels qu'ils existent aujourd'hui seront supprimés. D'après Jean-Philippe Tanguy, la pénibilité sera "inclue naturellement" dans leur réforme.

Du nouveau pour la validation d'un trimestre

La validation des trimestres cotisés pourrait être durcie, notamment pour les chômeurs. "Nous voulons que le volume d’heures travaillées donnant lieu à des droits à la retraite augmente, pour ceux qui ne contribuent pas suffisamment à leur juste part", indique Jordan Bardella. Pour y parvenir, "il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps pendant un trimestre, et sans critère de salaire" pour valider un trimestre, contre 150 heures au Smic aujourd'hui. Aussi, le RN prévoit de limiter la validation de trimestres au chômage et de fixer à 160 le seuil minimal du nombre de trimestres requis pour liquider sa retraite. 150 heures représentent environ 21,4 jours de travail sur la base d’une journée de 7 heures, soit un peu plus de 4 semaines à temps partiel par exemple.

Pour compenser l'arrivée anticipée des jeunes dans le monde du travail et la sortie plus tardive des seniors, une réforme du collège et de l'apprentissage sont dans les petits papiers et des exonérations de cotisations présentant un "avantage significatif", avait expliqué Jordan Bardella. "On voit bien que l'intégralité des réformes des retraites qui ont été mises en œuvre depuis 15 ans, depuis 20 ans, n'ont pas permis de résoudre le système. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est réparer le système", déclarait-il au micro de BFMTV.

Une part de capitalisation obligatoire

L'autre grande nouveauté réside dans la capitalisation. Elle sera obligatoire si le RN arrive au pouvoir, le parti promettant une réforme "juste", qui permet que "tout le monde y trouve son compte", assure la présidente des députés RN à l'Assemblée nationale et multiple candidate à l'élection présidentielle. Le système de retraite par capitalisation est notamment poussé par Eric Ciotti (UDR), désormais allié du Rassemblement national dans la course à l'Elysée. Aujourd'hui un Smic mensuel brut suffit pour cotiser un trimestre, et les plus hauts revenus peuvent valider une année en deux mois. L'idée est donc de "rapprocher le temps travaillé du temps cotisé" pour le RN.

Marine Le Pen a annoncé la création d’"un fonds de retraite doté d’un capital de 900 milliards d’euros en l’espace d’une génération". "Ce budget de capitalisation universelle sera une vraie révolution. Nous allons faire tomber l’un des derniers privilèges de notre pays, le privilège de l’accès aux services financiers qui font la richesse d’une minorité aujourd’hui et qui doit demain permettre la prospérité pour le plus grand nombre, tout en améliorant évidemment le financement de notre économie nationale", précise-t-elle.

Le fonds de retraité - placé sous l'égide de la Caisse des dépôts et consignations - aura un "rendement annuel moyen compris entre 4 et 6 ans", selon Jordan Bardella. Il assure que chaque salarié y cotisera en moyenne 500 euros par an. "Pour une carrière complète, cela correspond à environ 81 000 euros", déclare-t-il. Ce "pilier obligatoire" ne concernera que les personnes âgées de moins de 52 ans. Enfin, le RN propose la suppression "progressive" de la majoration de 10% de la pension bénéficiant aux parents de trois enfants pour les pères de famille, afin de la réserver aux mères, de manière à corriger des inégalités de carrière.

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12:30 - "Il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps" pendant trois mois pour valider un trimestre "Nous voulons que le volume d’heures travaillées donnant lieu à des droits à la retraite augmente, pour ceux qui ne contribuent pas suffisamment à leur juste part", indique Jordan Bardella. Pour y parvenir, "il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps pendant un trimestre, et sans critère de salaire" pour valider un trimestre, contre 150 heures au Smic aujourd'hui. Aussi, le RN prévoit de limiter la validation de trimestres au chômage et de fixer à 160 le seuil minimal du nombre de trimestres requis pour liquider sa retraite. 11:58 - Une réforme des retraites soumise à référendum ? Marine Le Pen estime que le RN est le seul "à pouvoir avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale" pour faire passer sa réforme des retraites. "Si nous ne l'avons pas, rien n'interdirait de pouvoir soumettre cette réforme par référendum", dit-elle, souhaitant tout de même tenter de "convaincre un certain nombre de (ses, ndlr) adversaires politiques". 11:45 - Une réforme des retraites à 18,6 milliards d'euros Selon Jean-Philippe Tanguy, cette réforme des retraites du RN coûterait "18,6 milliards d'euros". Le coût net serait de 10,1 milliards d'euros. 11:39 - La réforme sera appliquée progressivement jusqu'en 2032 Jordan Bardella a de son côté déclaré que la réforme présentée par le Rassemblement national sera "appliquée progressivement" pendant tout le quinquennat, soit jusqu'à 2032. "L'appliquer d'un seul coup aurait provoqué, vous le comprendrez, la liquidation de plus d'1,5 million d'actifs. Un choc trop lourd pour notre économie, notamment en perte d'emploi et en perte de savoir-faire", justifie-t-il. 11:26 - "Ce budget de capitalisation universelle sera une vraie révolution" Marine Le Pen a annoncé la création d’"un fonds de retraite doté d’un capital de 900 milliards d’euros en l’espace d’une génération". "Ce budget de capitalisation universelle sera une vraie révolution. Nous allons faire tomber l’un des derniers privilèges de notre pays, le privilège de l’accès aux services financiers qui font la richesse d’une minorité aujourd’hui et qui doit demain permettre la prospérité pour le plus grand nombre, tout en améliorant évidemment le financement de notre économie nationale", précise-t-elle. 11:18 - Le RN propose une réforme sur "trois critères un concept et un fil conducteur" Marine Le Pen souhaite "compléter le système des retraites par répartition par un pilier de capitalisation, et pas un saut du système actuel". "Nous aboutissons à une réforme qui s’impose sur trois critères, un concept et un fil conducteur. Les trois critères sont l’âge d’entrée sur le marché du travail, l’âge, l’ouverture des droits et un nombre de trimestres à acquérir", a-t-elle détaillé. "Le concept et le fil conducteur : réduire l’écart entre les trimestres réellement travaillés et cotisé avec les droits ouverts. Autrement dit, renforcer l’importance du troisième critère, souvent négligé au profit du deuxième dans le débat public", conclut-elle. 11:10 - "Notre réforme des retraites est pleinement financée", annonce M. Le Pen "Alors que la France reste menacée d’une crise financière après dix ans de macronisme et un demi-siècle de gabegie, je vous annonce tout de suite que notre réforme des retraites est pleinement financée", a annoncé la candidate RN à la présidentielle dès le départ de sa conférence de presse ce mardi. Marine Le Pen a annoncé être capable de "diviser par deux le déficit hérité d’Emmanuel Macron d’ici 2032, et ce, sans compter les gains de croissance et de productivité que nous espérons bien générer".

Marine Le Pen dévoile ce mardi son projet de réforme des retraites en compagnie de Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy.