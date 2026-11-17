En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 17 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-152. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Marine Le Pen dévoile sa réforme des retraites, financée par le travail et la capitalisation

La candidate du Rassemblement national a présenté mardi son projet pour "réparer le système de retraites", promettant un retour à 62 ans, voire 60 ans pour les carrières longues entamées avant 20 ans. Elle assure que cette réforme, qui abolira la réforme Borne dès le 1er janvier 2028 en cas de victoire à l'élection présidentielle 2027, est "pleinement financée" et permettra à "des centaines de milliers de travailleurs" de partir deux à trois ans plus tôt. Le financement reposerait sur un durcissement des conditions de validation des trimestres, une décote renforcée pour les carrières incomplètes, et un pilier de capitalisation obligatoire censé constituer un fonds de près de 900 milliards d'euros en une génération. Jordan Bardella a précisé que cette capitalisation serait alimentée par la réorientation de cotisations liées au logement et à la formation professionnelle, avec un rendement annuel espéré de 4 à 6 %. Marine Le Pen n'exclut pas de recourir à un référendum si elle ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire adopter son texte.

Mélenchon à la table des grands patrons, dont Bernard Arnault et Patrick Pouyanné

Habituel pourfendeur des grandes fortunes, Jean-Luc Mélenchon doit dîner ce mardi soir dans un restaurant parisien avec plusieurs ténors du CAC 40, membres du club Entreprise & Cité, parmi lesquels Bernard Arnault (LVMH) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies). Son entourage confirme auprès de l'AFP que le candidat "a été invité et a répondu favorablement", précisant qu'"il est intéressé par ce qu'ils ont à lui dire et il espère qu'ils le seront aussi de ses propos". Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a tenu à recadrer l'événement sur France Info : "Ce n'est pas un dîner, c'est une présentation de programme" électoral, destinée à exposer notamment la volonté du candidat de davantage taxer les grandes entreprises. Ce rendez-vous intervient après une rencontre similaire organisée en avril avec Marine Le Pen, elle aussi en lice pour l'élection présidentielle 2027.

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Nouvelle journée de grève et de manifestations contre la vie chère

L'intersyndicale a appelé à une nouvelle mobilisation nationale ce mardi, avec 220 000 à 300 000 manifestants attendus en région et jusqu'à 60 000 à Paris, où le cortège est parti de la place de la Nation vers la place d'Italie. Depuis le départ du défilé parisien, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a averti que "seule la réponse à nos revendications arrêtera la mobilisation", réclamant une hausse immédiate des salaires et des mesures de justice fiscale. À Lyon, la justice a autorisé pour la première fois depuis les violences du 17 octobre le passage du cortège par la place Bellecour. Présent dans les rangs des manifestants, Jean-Luc Mélenchon a dit son inquiétude face à "la répression qui se durcit" envers le mouvement lycéen, estimant que cela "crée un divorce et un ressentiment avec la jeune génération". Ce climat social tendu s'invite directement dans la campagne, chaque résultat de mobilisation étant scruté comme un signal politique à l'approche du scrutin.