Jean-Luc Mélenchon dîne ce mardi soir avec un réseau de grands patrons dont Bernard Arnault et Patrick Pouyanné. Un rendez-vous que LFI a tenté de justifier malgré une certaine hostilité à l'égard des grandes fortunes.

Candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon (LFI) va dîner ce mardi soir avec un réseau de grands patrons dont Bernard Arnault (LVMH) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies), selon les informations du Figaro. L'insoumis est attendu au prestigieux restaurant parisien Drouant à l'invitation du club Entreprise & Cité, qui réunit les patrons des plus grandes entreprises françaises.

"Ce n'est pas un dîner, c'est une présentation de programme" électoral, explique ce mardi 17 novembre au micro de Franceinfo, Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise. "Dans le cadre de la campagne présidentielle, on reçoit des invitations", détaille le député des Bouches-du-Rhône, et Jean-Luc Mélenchon y "a répondu favorablement". "Ils m'ont invité alors j'y vais", a de son côté commenté Jean-Luc Mélenchon face à la presse au milieu des manifestations dans les rues de Paris ce mardi.

"C'est la démocratie, ce n'est pas la guerre civile donc on y va pour discuter de nos accords et désaccords", explique Manuel Bompard. "Nous sommes constants sur notre programme", ajoute l'insoumis, "donc Jean-Luc Mélenchon présentera son programme" qui prévoit de "mettre davantage à contribution les grandes entreprises et les grands groupes". Les discussions promettent d'être animées entre le tribun Jean-Luc Mélenchon et les plus grandes fortunes du pays, cibles régulières de LFI toujours ouvertement hostile au capitalisme.

"Des points d'accord" espérés par Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon devrait bien s'entretenir avec le patron de "Total qui a multiplié ses marges par sept ou huit depuis le début de l'année alors que dans le même temps, tout le monde se serre la ceinture pour remplir son véhicule de carburant", a lâché Manuel Bompard, toujours sur Franceinfo. Toutefois, il pourrait y avoir "aussi des points d'accord", tempère le bras droit de "JLM" : "la relocalisation industrielle et la défense de certains secteurs industriels qui doivent se développer en France", entre autres.

En avril dernier, le club Entreprise & Cité avait déjà rencontré Marine Le Pen, autre candidate sérieuse à la présidence de la République et en tête dans tous les sondages d'intentions de vote pour 2027. En début d'année, Patrick Pouyanné avait assumé vouloir échanger avec le RN et LFI, appelant à ce que "ce dialogue soit notamment engagé au sein des instances collectives patronales", auprès de La Tribune Dimanche. Reste désormais à savoir si le PDG de TotalEnergies acceptera volontiers son statut de "profiteur de la guerre" attribué par LFI lorsque la firme a annoncé un bénéfice net record au troisième trimestre 2026.