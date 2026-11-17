Après qu'Anne-Cécile Mailfert s'est agacée que le nom de son compagnon, numéro deux de franceinfo, soit mentionné à la fin de son entretien sur la chaîne publique, Jordan Bardella n'a pas manqué de lui rappeler le sort qu'elle avait elle-même réservé à sa compagne.

Interviewée en sa qualité de présidente de la Fondation des femmes lundi 16 novembre sur franceinfo, Anne-Cécile Mailfert s'est emportée après que la journaliste Fanny Conquy a précisé en fin d'entretien qu'elle était, à la ville, la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, qui n'est autre que le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Une précision faite par la présentatrice à la demande de sa direction et par souci de transparence envers les téléspectateurs, comme elle s'en est justifiée en direct.

"Pardon ? Et alors ? J'assume complètement mon compagnon, mais c'est absolument scandaleux. Quel est le rapport avec Gérard Depardieu ?" a lancé en plateau Anne-Cécile Mailfert pour qui le déballage de sa vie privée n'avait rien à faire dans un entretien pour lequel elle avait été conviée afin d'évoquer l'affaire du célèbre acteur. "C'est pour votre présentation, c'est pas le rapport avec Gérard Depardieu. C'est pour vous présenter et [indiquer] les liens qu'il peut y avoir d'intérêts éventuels", a précisé la journaliste. "D'intérêt de quoi ?" a renchéri Anne-Cécile Mailfert, avant de se retourner vers son voisin de table pour lui demander qui était sa compagne.

ATTENTION MOMENT DÉJÀ CULTE ! Le réaction de la militante Anne-Cécile Mailfert quand on précise quelle est la compagne du numéro 2 de France TV, Stéphane Sitbon-Gomez https://t.co/a3pAizQaZK — Destination Télé (@DestinationTele) November 16, 2026

"Quelle indignation sélective, chère Madame !" tance Bardella

La séquence est rapidement devenue virale, sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités politiques ont apporté leur soutien à Anne-Cécile Mailfert. "Pourquoi avoir infligé à Anne-Cécile Mailfert, venue en témoignage sur le plateau de franceinfo, d'être définie par son conjoint ? Ce n'est pas seulement insupportable, c'est odieux. Au XXIe siècle, en France, chacun est lui-même. C'est trop dur à comprendre ?" s'est offusqué Jean-Luc Mélenchon sur X. "Comme si elle était invitée en plateau sur Gérard Depardieu grâce à son conjoint, et pas en raison de son combat inlassable à la tête de la Fondation des femmes ? Insupportable", a réagi sur X l'eurodéputée socialiste Chloé Ridel.

Une "femme porte ses propres convictions, mène ses propres combats et parle en son nom. Ce devrait être une évidence en 2026", a également commenté la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Si l'insoumis Aymeric Caron a en revanche estimé déontologique que "les liens personnels intimes entre les invités et les dirigeants du média public qui les invite soient connus" et qu'il est justement "étrange de ne pas le comprendre", c'est surtout Jordan Bardella qui a sauté sur l'occasion pour étriller la présidente de la Fondation des femmes.

Il est effectivement saisissant, en 2026, de voir une femme renvoyée aux fonctions et aux opinions de son conjoint. Mais quelle indignation sélective, chère Madame ! Ce que vous dénoncez aujourdhui avec tant de vigueur, vous lavez vous-même infligé à une autre femme. Les principes ne valent-ils que lorsquils vous concernent ? — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 17, 2026

Sur X, le patron du Rassemblement national a publié un extrait de son livre Gouverner dans lequel il revient sur les relations entre sa compagne et la Fondation des femmes justement. Alors que Carolina de Bourbon des Deux-Siciles était très impliquée dans différents projets de la fondation, Anne-Cécile Mailfert l'aurait contactée après avoir découvert qu'elle était en couple avec Jordan Bardella. Ainsi, dans un SMS envoyé peu avant un événement consacré aux droits et à la liberté des femmes, elle aurait demandé à la compagne de Jordan Bardella des explications et de se mettre en retrait momentanément. "Il est effectivement saisissant, en 2026, de voir une femme renvoyée aux fonctions et aux opinions de son conjoint. Mais quelle indignation sélective, chère Madame !" a-t-il commenté.