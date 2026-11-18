Ce mercredi 18 novembre, Edouard Philippe (Horizons) a dévoilé "ses premières propositions pour rétablir l'ordre et permettre le progrès" lors d'une conférence de presse en présence de son équipe de campagne.

Edouard Philippe sur le devant de la scène. Le candidat Horizons a présenté ce mercredi 18 novembre le premier volume de son programme pour l'élection présidentielle. Pour l'instant, le maire du Havre, qui refuse toute primaire, tente d'installer un duel avec Marine Le Pen malgré sa troisième place dans de nombreux sondages.

À ses côtés, ont pris place ses "voix de la campagne" : un collectif d'élus, d'experts et de personnalités issues de la société civile, réunis pour contribuer à l'élaboration du projet et le porter tout au long de la campagne. Il est composé de Grégory Allione, député européen et adhérent Renaissance, de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, de l'ex-ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, du député Jérémie Patrier-Leitus, du président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, de la conseillère de Paris Julie Boillot et de Kadir Mebarek, maire de Melun

"Ramener le déficit significativement en dessous des 3%"

Edouard Philippe a annoncé vouloir mettre en place "la réforme des retraites la plus ambitieuse du 21e siècle" en instaurant une retraite par capitalisation. Il prône un "régime de retraite par répartition équilibré, sécurisé, juste, en prenant en compte la réalité des métiers exercés par les Français", accompagné d'un "régime par capitalisation qui monte progressivement en puissance".

Le candidat Horizons promet une "réduction massive de la dépense publique" et une "baisse de la dépense sociale, sauf en matière de santé" dès 2027 pour "remettre nos comptes en ordre". Son objectif ? "Ramener le déficit significativement en dessous des 3%, c'est-à-dire entre 2 et 2,5%, et commencer à désendetter le pays".

"La France doit reprendre le contrôle de ses frontières"

En outre, Edouard Philippe souhaite "rompre avec des décennies d'immigration du fait accompli et diviser l'immigration par deux". "Le retour à l'ordre, c'est aussi le retour à l'ordre à nos frontières (...) Dans un monde en plein bouleversement, la France doit reprendre le contrôle de ses frontières et décider souverainement qui a le droit d'entrer ou de rester sur son territoire", dit-il. Il propose de "concentrer la délivrance des titres de séjour sur l'immigration de travail ou l'immigration liée aux études". Il veut également "un moratoire sur le regroupement familial" et "remettre de l'ordre dans notre politique d'asile".

Edouard Philippe souhaite "revenir sur les 35 heures" et promet une hausse de "20 %" des salaires des enseignants, "y compris en milieu de carrière". Quant à l'école, elle "doit être la première priorité de la nation". Il faut "renforcer l'autonomie des établissements publics d'enseignement, en leur faisant confiance pour qu'ils fixent librement les rythmes, les organisations, les adaptations dans les dotations horaires, l'uniforme", appelle-t-il. Il veut aussi "sanctionner les parents perturbateurs" et "rétablir la sérénité à l'école". D'autres volumes de son programme viendront compléter ce programme au fil de la campagne.

Gérald Darmanin appelle au ralliement derrière Edouard Philippe

Si Edouard Philippe se voit pressé de tous les côtés pour accepter de participer à une primaire de la droite et du centre - elle pourrait avoir lieu courant janvier 2027 - il peut compter sur un soutien sans faille, celui de Gérald Darmanin. "Si M. Mélenchon est au second tour face à Mme Le Pen, je pense que ce sera un choc immense dans notre pays", a déclaré le ministre de la Justice, sur LCI demandant à Bruno Retailleau et à Gabriel Attal de s'effacer, sans passer par une primaire, en faveur d'Edouard Philippe.

"Gabriel Attal et Bruno Retailleau doivent être bons joueurs (…), ils doivent soutenir Edouard Philippe. Quand on fait entre 2 % et 4 % dans les sondages, on doit aider la personne qui, le plus possible, ressemble à ses idées, quitte à discuter évidemment avec lui", a poursuivi le garde des Sceaux. Dans les sondages, Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position, n'arrive plus à dépasser l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann.