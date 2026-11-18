Interrogé sur un éventuel mariage avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, Jordan Bardella n'a pas fermé la porte à cette perspective. Le président du RN assure toutefois que sa vie sentimentale ne répond à aucun calcul politique.

Jordan Bardella pourrait-il bientôt épouser Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ? Invité des Grandes Gueules sur RMC, lundi 16 novembre, le président du Rassemblement national a été interrogé sur l'avenir de son couple avec la princesse italienne. Sans annoncer de fiançailles, il a laissé entendre qu'un mariage restait possible. "Avec Maria Carolina, c'est du sérieux", a-t-il affirmé devant les animateurs Olivier Truchot et Alain Marschall.

Relancé sur un éventuel passage devant la mairie, Jordan Bardella a d'abord temporisé. "Je n'en sais rien", a-t-il répondu, avant de préciser qu'il n'avait "pas d'annonce particulière" à faire. Mais le dirigeant politique n'a pas écarté cette possibilité. "Il ne faut jamais rien exclure dans la vie privée", a-t-il ajouté. À ce stade, aucun projet de mariage ni aucune date n'ont donc été officiellement annoncés par le couple.

La discussion a également pris une tournure politique lorsque les journalistes ont évoqué l'hypothèse d'un mariage avant l'élection présidentielle de 2027. Jordan Bardella a rejeté cette lecture. "Je ne réfléchis pas politiquement, j'irais là où mon cœur me mènera". Le président du RN présente ainsi cette éventualité comme une affaire personnelle, sans lien avec sa carrière ou le calendrier électoral.

Jordan Bardella et Maria Carolina, un couple officialisé au printemps 2026

La relation entre Jordan Bardella, 31 ans, et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, 23 ans, a été rendue publique en avril 2026, après la publication de photographies du couple en Corse dans Paris Match. Selon Le Figaro, les deux se sont rencontrés en mai 2025, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ils avaient également été aperçus ensemble en janvier 2026, à Paris, lors des célébrations du bicentenaire du Figaro.

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est issue d'une famille aristocratique italienne liée à l'ancienne dynastie qui a régné sur le royaume des Deux-Siciles jusqu'en 1861. Elle porte un titre princier de tradition dynastique, sans fonction institutionnelle dans l'Italie actuelle, qui est une république. Cette origine familiale a contribué à attirer l'attention sur sa relation avec le président du RN.

En avril, Jordan Bardella avait déjà confirmé sur France 2 que la médiatisation de son couple avait été assumée. Lors de son passage sur RMC, il a expliqué avoir préféré parler lui-même de sa vie sentimentale plutôt que de laisser les photographes et les magazines le faire à sa place. Il consacre également un passage à sa compagne dans son livre Gouverner.

Un éventuel mariage avant la présidentielle de 2027 ?

La question d'une union avant l'élection présidentielle a été directement soulevée sur RMC. Elle intervient alors que Jordan Bardella se prépare à l'éventualité d'une candidature en 2027, tout en soutenant celle de Marine Le Pen. Mais rien ne permet d'affirmer qu'un mariage serait envisagé dans cette perspective.

Le président du RN a également insisté sur la volonté de préserver l'indépendance de sa compagne. "C'est une femme extraordinaire", a-t-il déclaré, exprimant le souhait que les Français puissent un jour mieux la connaître. Il a toutefois précisé qu'une exposition médiatique accrue ne semblait pas correspondre aux souhaits de Maria Carolina.

Jordan Bardella a enfin rappelé que la vie politique pouvait être particulièrement difficile pour les proches des responsables publics, moins habitués à la pression médiatique. Pour l'heure, ses déclarations ne constituent donc pas une annonce de mariage, elles confirment seulement qu'il n'écarte pas cette possibilité et qu'il entend laisser cette décision dans le domaine privé.