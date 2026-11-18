En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 18 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-151. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le Pen et Mélenchon toujours en tête, Lisnard dépasse Attal

À cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, fixé au 18 avril, un sondage Ifop-Fiducial pour TF1, LCI, Le Figaro et Sud Radio confirme la domination de Marine Le Pen, créditée de 32 à 36% des intentions de vote, devant Jean-Luc Mélenchon qui consolide sa deuxième place avec 17 à 19,5%. Le leader insoumis séduit particulièrement la jeunesse, avec 41% chez les 18-24 ans. Derrière, la bataille pour la troisième place reste indécise : Édouard Philippe, entre 10 et 15%, est désormais talonné par David Lisnard, qui grimpe jusqu'à 12%, tandis que Gabriel Attal plafonne entre 4 et 5% et que Teddy Riner, testé pour la première fois dans une configuration à 16 candidats, recueille 4%. Raphaël Glucksmann, vainqueur de la primaire sociale-démocrate, stagne autour de 11%.

Darmanin imagine un Mélenchon vainqueur et presse la droite de se désister

Sur LCI, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a provoqué l'étonnement en affirmant que "M. Mélenchon, face à Mme Le Pen, gagnera l'élection présidentielle", jugeant l'insoumis "manifestement plus fort" que la candidate du Rassemblement national. Il a exhorté Bruno Retailleau et Gabriel Attal à se désister sans attendre une primaire en faveur d'Édouard Philippe pour empêcher Jean-Luc Mélenchon d'atteindre le second tour, estimant que "M. Attal, manifestement, ne correspond pas à l'opinion du public aujourd'hui". Interrogé sur ce pronostic, Bruno Retailleau a reconnu sur Sud Radio qu'"on ne peut pas exclure d'un revers de main une victoire de Jean-Luc Mélenchon", tout en poursuivant les discussions avec Attal et Lisnard sur une primaire envisagée pour fin janvier, dont le résultat doit encore être validé lors d'une nouvelle réunion la semaine prochaine.

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Philippe refuse la primaire et dévoile un programme de "réformes radicales"

Alors que les équipes d'Attal, Retailleau et Lisnard avancent sur une primaire ouverte à deux tours, possible les 17 ou 24 janvier, Édouard Philippe a de nouveau refusé d'y participer lors d'une conférence de presse. Il a toutefois averti que la droite et le centre n'avaient "aucune chance" de l'emporter à la présidentielle s'ils n'étaient pas "rassemblés". Le candidat Horizons a présenté un projet "massif et sérieux" prônant une réforme des retraites avec capitalisation, un retour sur les 35 heures, une baisse de moitié des titres de séjour, ainsi qu'un service national obligatoire pour les jeunes. Il a aussi dénoncé la "fascination malsaine" de Mélenchon et Le Pen pour Vladimir Poutine, affirmant : "Je ne connais pas de vassalisation heureuse et je ne connais aucune vassalisation heureuse avec des dictateurs."