Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont évoqué la guerre en Ukraine lors du sommet de Shenzen ce jeudi. Aujourd'hui, "les choses bougent", a assuré le maître du Kremlin.

Avant leur réunion tripartite avec Xi Jinping à Shenzhen, technopole du sud de la Chine, qui a accueilli mercredi et jeudi les dirigeants des 21 États membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus en tête à tête. Devant les caméras, le dirigeant américain a qualifié son homologue russe d'"ami" avec lequel "beaucoup de choses formidables" pourraient se produire. Ce jeudi 19 novembre, en ouverture de la rencontre entre les présidents chinois, américain et russe, Vladimir Poutine a souligné le format "inédit" de ce sommet trilatéral.

"Nos trois Etats ont remporté la Seconde Guerre mondiale et nous avons une responsabilité commune de garantir la paix internationale", déclare-t-il, évoquant un "devoir de préserver et renforcer le système du droit international". Donald Trump, lui, dit vouloir avancer sur la "coopération" entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine pour protéger leur "souveraineté" face aux organisations "mondialistes" comme la Cour pénale internationale, devenue "hors de contrôle". "Nous allons discuter de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine", a-t-il lancé en préambule.

Moscou, Pékin et Washington ont un "intérêt commun"

Le dirigeant américain a affirmé durant la réunion avoir déjà eu "une longue discussion" ce matin avec Vladimir Poutine au sujet du conflit ukrainien. "Les choses bougent", affirme-t-il, en "espérant" que les Ukrainiens veuillent mettre fin à la guerre comme le président russe. De son côté et en qualité d'hôte du sommet, le président chinois Xi Jinping a été le premier à s'exprimer. D'après la télévision publique chinoise CCTV, il a souligné la "portée fondatrice" de cette rencontre.

Vladimir Poutine affirme que Moscou, Pékin et Washington ont un "intérêt commun" dans la résolution de la guerre en Ukraine. "Nos pays ont de nombreux intérêts communs dans la résolution de conflits régionaux, y compris, bien sûr, du conflit en Ukraine", a déclaré le maître du Kremlin, assurant que Moscou, Pékin et Washington avaient aussi "une responsabilité commune" pour la "paix" et la "sécurité" mondiales. Il appelle à "renforcer le système international juridique". "Il dépend de nous de préserver et renforcer le système international juridique, notamment en respectant et renforçant la charte des Nations unies", conclut-il.