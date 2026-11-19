Le parti écologiste de Marine Tondelier sont prêts à se ranger derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027, mais seulement à condition de conclure un accord programmatique et de gouvernement.

"Il y a un chemin possible" pour une alliance entre La France insoumise (LFI) et le parti des Ecologistes à la présidentielle. Et c'est Marine Tondelier qui a ouvert la voie. La candidate écologiste à l'élection présidentielle de 2027 a fait savoir le mercredi 18 novembre sur France 2 qu'elle et son parti sont "prêts à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon [...] si les Insoumis ont la volonté d'ouvrir un travail de coalition, de travailler à une majorité présidentielle où chacun pourrait trouver sa place".

Marine Tondelier, donnée entre 2 et 4 % des intentions de vote dans les sondages, a reconnu que "la dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon [...] est indéniable". C'est donc logiquement que la partisane de l'union envisage un rassemblement pouvant favoriser les chances de victoire de la gauche à la présidentielle. Mais elle ne le fait pas à n'importe quel prix et a posé des conditions, notamment la conclusion de plusieurs accords. "On a besoin d'avoir une discussion et d'un travail d'une semaine avec [LFI] pour pouvoir avancer sur l'accord de gouvernement, sur l'accord des législatives, sur l'accord programmatique et sur un dispositif de campagne commun", a-t-elle déclaré sur France 2.

La coalition avec LFI soutenue par les adhérents écologistes ?

Ce délai d'une semaine n'est pas été pensé au hasard, il cours du 19 au 26 novembre, date du conseil fédéral du parti écologiste. Ce dernier doit permettre d'arrêter les options concernant la stratégie à adopter en vue de la présidentielle et qui seront soumises au vote des adhérents du 10 au 13 décembre. Si le scénario d'une coalition entre LFI et les Ecologistes est proposé, les détails de cette alliance doivent être fixés à l'avance comme l'a expliqué Marine Tondelier : "On ne va pas présenter à nos adhérents les options la veille".

Outre un accord avec LFI, l'option d'un rapprochement avec le candidat du PS Raphaël Glucksmann et celle d'une candidature autonome du parti vert devraient également être proposées lors du vote précise Politico. Reste que l'alliance avec LFI semble être la voie satisfaisant le plus grand nombre de cadres du parti, malgré la présence de soutiens du social-démocrate dans les rangs écologistes. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé une "faute monumentale" comme Jérémie Iordanoff, député de l'Isère, qui a assuré sur X que ce rapprochement "ce sera sans [lui].

La préférence des cadres du parti n'est cependant pas la même que celles des adhérents. Selon le dernier baromètre Harris Interactive pour l'Opinion publié le 9 novembre, le candidat à la présidentielle avec le plus haut potentiel électoral auprès des sympathisants écologistes après Marine Tondelier (51 %) est Raphaël Glucksmann (48 %). Jean-Luc Mélenchon n'est cité qu'en cinquième position avec un potentiel estimé à 27 % à égalité avec Fabien Roussel et Bernard Cazeneuve.

Le programme "ne changera pas" prévient LFI

La main tendue de Marine Tondelier a enthousiasmée les élus de LFI. Manuel Bompard, coordinateur du parti, a salué une "bonne nouvelle" et a encouragé la concrétisation de l'alliance sur X : "Faisons-le !" "C'est une étape importante qui peut contribuer à une victoire populaire en mai prochain. Nous sommes prêts à travailler dès à présent avec les Écologistes pour y parvenir", a renchéri le député insoumis Paul Vannier, chargé des relations de LFI avec les autres partis, auprès de l'AFP.

Les insoumis sont naturellement ravis de voir des forces se joindre à eux et se placer derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais ils semblent plus fermés que Marine Tondelier à l'idée d'établir une programme commun. Le programme de LFI "ne changera pas", a affirmé Paul Vannier à Politico, mais il pourra "être complété d'un accord de majorité". Cela suffira-t-il aux yeux de l'écologiste ?

Les deux partis ont des votes identiques sur 86 % des textes votés à l'Assemblée nationale selon les Ecologistes, mais ils ont aussi de profonds désaccords notamment sur les questions internationales. Or, même en cas de coalition, les verts "ne comptent pas mettre [leurs] désaccords sous le tapis", a prévenu la députée Cyrielle Chatelain à l'AFP. Il faudra donc trouver un compromis sur les sujets comme l'Ukraine, l'Otan et l'Union européenne défendues par les écologistes, quand les insoumis souhaitent au contraire prendre leurs distances.