Les résultats des sondages de 2e tour donnent tous invariablement Marine Le Pen gagnante de l'élection présidentielle 2027. Retrouvez toutes les études dans notre compilateur.

À quelques mois de l'élection présidentielle d'avril et mai 2027, tous les sondages d'opinion dessinent un rapport de force favorable à Marine Le Pen. Placée en tête du premier tour par l'ensemble des instituts (entre 30% et 36%), la candidate du Rassemblement national devance systématiquement tous ses adversaires potentiels dans les simulations de second tour, quels que soient les cas de figure envisagés.

Prudence toutefois, tous les sondeurs ont à l'esprit que la valeur des sondages de 2e tour doit être considérée avec beaucoup de précaution : interroger un électeur sur un duel de second tour avant que la campagne ait été vraiment engagée revient à lui demander de réagir à une situation très abstraite.

Par ailleurs, l'issue d'un second tour d'une élection présidentielle repose considérablement sur le comportement des électeurs des candidats éliminés au premier tour. Or, les enquêtes post-électorales montrent que ces arbitrages individuels ("vote barrage", "vote utile" ou "vote blanc") se cristallisent très tardivement et diffèrent souvent des déclarations recueillies à froid des mois en avance. Ces équilibres complexes sont presque impossibles à modéliser avec certitude ou même fiabilité avant les dernières semaines de la campagne.

Second tour Le Pen – Mélenchon : le plus gros écart sondagier

Dans les intentions de vote de premier tour publiées mi-novembre 2026, Jean-Luc Mélenchon occupe la deuxième place dans l'ensemble des sondages sur la présidentielle (entre 16% et 19 %, et jusqu'à 20,5 % dans le scénario Elabe où Gabriel Attal remplace Édouard Philippe). Cette configuration, aujourd'hui la plus probable selon les sondages sur cette élection présidentielle 2027, aboutit toutefois à l'écart le plus prononcé au second tour.

Selon l'ensemble des enquêtes, Marine Le Pen l'emporterait avec plus de 65% des suffrages exprimés face au leader de La France insoumise. D'après Elabe, ce résultat s'explique par de faibles reports de voix : six électeurs sur dix de Raphaël Glucksmann et du bloc central choisiraient l'abstention. Une enquête Ifop pour Franc-Tireur publiée le 18 novembre relève d'ailleurs que cette affiche provoquerait une abstention record, autour de 25%, de nombreux électeurs modérés refusant de trancher entre ces deux candidats.

Second tour Le Pen - Philippe ou Gabriel Attal : les sondages font gagner le RN

Longtemps présenté comme l'adversaire le plus solide face au Rassemblement national, Édouard Philippe voit son avance s'éroder au premier tour sous l'effet de la dispersion au centre et à droite. S'il parvenait à se qualifier, l'ancien Premier ministre resterait devancé au second tour : le rapport de force est globalement autour de 55% pour Marine Le Pen contre 45% pour le maire du Havre. Selon le sondeur Elabe, Édouard Philippe récupérerait six électeurs sur dix de Raphaël Glucksmann mais seulement un tiers de ceux de Jean-Luc Mélenchon, tandis que l'électorat de Bruno Retailleau se partagerait entre les deux finalistes. Les sondages de 2e tour de la présidentielle 2027 attribuent à Gabriel Attal un score quasi identique au second tour, s'inclinant aux alentours de 45% face à Marine Le Pen (55%).

Second tour Le Pen - Glucksmann : le social-démocrate perdant

À gauche, Raphaël Glucksmann (crédité d'entre 9 et 13% au premier tour selon les instituts) présente au second tour un profil comparable à celui d'Édouard Philippe, aux alentours de 42 à 45% face à Marine Le Pen. D'après Elabe, le candidat de Place publique et du Parti socialiste bénéficierait du report de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (l'autre moitié s'abstenant) et de la moitié des voix du bloc central, mais verrait plus de la moitié des électeurs de Bruno Retailleau se reporter sur Marine Le Pen.

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Ces sondages de 2e tour de l'élection présidentielle demeurent toutefois des photographies de l'opinion réalisées plus de cinq mois avant les scrutins des 18 avril et 2 mai 2027. Comme le rappellent les instituts et la Commission des sondages, chaque mesure s'accompagne d'une marge d'erreur - comprise entre 1,1 et 3 points selon les échantillons - et reste tributaire des recompositions politiques d'ici le printemps.