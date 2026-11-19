Une enquête publiée mercredi 18 novembre met en cause le passé militant d'extrême droite radicale de Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen.

Après les révélations de Mediapart visant Jordan Bardella, une autre personnalité du Rassemblement national se retrouve mise en cause pour des faits liés à l'antisémitisme. Cette fois, il s'agit de Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole de Marine Le Pen. Mercredi 18 novembre, le média d'investigation Les Jours a publié une enquête sur ses années étudiantes, au cours desquelles elle dirigeait une organisation proche du Front National, l'ancien nom du RN.

Le journal s'est appuyé sur des archives et des photographies datant de 1996 à 1998. À cette époque, Laure Lavalette présidait l'antenne bordelaise du Renouveau étudiant, un syndicat affilié au FN. Selon Les Jours, elle a notamment signé le texte de présentation d'un livret de sept pages intitulé "Nous", distribué le 26 janvier 1997 à Bordeaux, à l'occasion d'une visite de Jean-Marie Le Pen. Cette publication contenait plusieurs références à l'extrême droite radicale et des éléments à caractère antisémite.

Interrogée sur BFMTV, Laure Lavalette a rejeté les accusations jeudi 19 novembre. "Je ne vais pas me justifier de ce qu'il s'est passé il y a 30 ans dans un climat qui était tout à fait différent", a-t-elle déclaré. La députée a également assuré n'avoir "aucune leçon à recevoir sur l'antisémitisme", rappelant comme argument d'autorité sa participation à la marche organisée contre l'antisémitisme en 2023. Elle a toutefois reconnu qu'elle ne ferait peut-être pas les mêmes choix aujourd'hui.

Que contenait la revue signée par Laure Lavalette en 1997 ?

L'enquête des Jours décrit notamment une caricature montrant deux rats noirs malmenant un étudiant aux cheveux crépus, surnommé "le camarade Debilowicz". Selon le média, ce dessin s'inscrivait dans un ensemble de références antisémites et de symboles utilisés par des mouvements d'extrême droite radicale.

Le livret comportait également un texte faisant l'éloge du fondateur de la Phalange espagnole, mouvement fasciste, une référence à la Wehrmacht, l'armée allemande sous le régime nazi, ainsi qu'une publicité pour une librairie présentée comme négationniste. Ces passages étaient signés par d'autres auteurs. L'enquête journalistique établit que Laure Lavalette a rédigé la présentation de la revue, mais ne lui attribue pas personnellement les autres textes ni la caricature.

Le média rapporte aussi la présence de l'élue sur des photographies de manifestations étudiantes de cette période. Face à ces révélations, Laure Lavalette a insisté sur l'ancienneté des faits et a qualifié hasardeusement Les Jours d'"officine d'extrême gauche". Elle n'a pas contesté avoir dirigé la section bordelaise du Renouveau étudiant.

Une nouvelle affaire embarrassante pour le RN après les révélations sur Jordan Bardella

Cette enquête intervient moins de deux mois après celle publiée par Mediapart sur Jordan Bardella. Fin septembre, le média d'investigation a attribué au président du RN des messages antisémites publiés en 2013 sous un pseudonyme, lorsqu'il avait 17 ou 18 ans. Jordan Bardella a formellement contesté en être l'auteur et a déposé plainte pour "faux et usage de faux".

Les deux affaires sont distinctes, mais elles interviennent alors que le RN cherche depuis plusieurs années à rompre avec les prises de position antisémites associées à certains épisodes de son histoire. Marine Le Pen a engagé une stratégie de normalisation du parti après avoir succédé à son père, Jean-Marie Le Pen, en 2011.

Laure Lavalette occupe aujourd'hui une place importante dans ce dispositif politique. Députée du Var, elle fait partie des quatre porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen pour 2027. Ses déclarations du 19 novembre constituent sa réponse publique aux documents exhumés par Les Jours. À ce stade, les informations publiées concernent son engagement militant et une revue de 1997, et non une procédure judiciaire annoncée à son égard.