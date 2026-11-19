En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 19 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-150. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Tondelier tend la main à Mélenchon, le PS s'agace

Mercredi soir sur France 2, Marine Tondelier a créé la surprise en se disant "prête", elle et les Écologistes, "à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon" pour la présidentielle 2027, invoquant une dynamique de campagne insoumise "indéniable". Sur X, le coordinateur de LFI Manuel Bompard a salué cette main tendue par un "Faisons le" enthousiaste, mais la gauche se fracture : sur franceinfo, Raphaël Glucksmann accuse l'écologiste de "tourner le dos à la tradition écologiste" pour "quelqu'un qui, tweet après tweet, se fait le perroquet de M. Lavrov", tandis que, sur France 2, Olivier Faure confie "je le regrette", lui qui veut bâtir "un bloc social et écologique" autour de son candidat. Delphine Batho, elle-même candidate, appelle aussitôt les militants déçus à la rejoindre. Jeudi, interrogée par franceinfo, Marine Tondelier a tempéré : "Je ne vais pas changer de programme non plus".

La primaire à droite s'enlise sur la question Zemmour

Longtemps favorable à une primaire pour départager droite et centre, David Lisnard brouille les pistes. En pleine dynamique dans les sondages, où il talonne Édouard Philippe, le candidat Nouvelle Énergie a proposé d'élargir la compétition jusqu'à Éric Zemmour, aussitôt accepté par Reconquête mais refusé par Nicolas Dupont-Aignan. Une manœuvre dénoncée auprès de 20 Minutes par l'entourage de Bruno Retailleau : "On a compris qu'en étendant la primaire à Éric Zemmour, il veut la torpiller, en espérant que Gabriel Attal claque la porte." Au Sommet de la construction, interrogé par BFMTV, Édouard Philippe a de nouveau fermé la porte à toute primaire incluant l'extrême droite, se disant "surpris qu'il y ait des gens qui puissent s'accommoder d'un travail avec des candidats qui paraissent n'avoir aucun problème à se rapprocher de M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, ou M. Ciotti", une pique visant Gabriel Attal et David Lisnard à l'approche de l'élection présidentielle 2027.

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Sondages : Le Pen et Mélenchon toujours en tête, record d'abstention en vue

Un sondage Ifop-Fiducial pour TF1-LCI, Le Figaro et Sud Radio confirme la domination de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 32% et 17% des intentions de vote au premier tour, loin devant une troisième place toujours disputée entre Édouard Philippe, David Lisnard et Raphaël Glucksmann. Autre résultat marquant de cette enquête : un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon provoquerait une abstention record, jusqu'à 38% selon une étude Ifop pour Franc-Tireur, du jamais-vu depuis 2002. Dans ce climat, Jean-Luc Mélenchon a multiplié les rencontres avec le monde économique : après un dîner avec treize grands patrons mardi, il s'est entretenu mercredi avec Martin Bouygues autour de son plan logement, qui prévoit 400 000 nouveaux logements par an.