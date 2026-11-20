Crédité de 2% à 3% des intentions de vote dans les sondages, Dominique de Villepin annonce ce vendredi 20 novembre sa candidature à la présidentielle 2027 lors d'une conférence de presse à partir de 11 heures.

L'essentiel :

Après plusieurs mois d'attente entretenue lors de ses interventions médiatiques, Dominique de Villepin a convoqué la presse ce vendredi 20 novembre 2026 à 11 heures à la Maison de l'Amérique latine, à Paris. Présenté par son équipe comme un rendez-vous destiné à "arrêter sa position sur son engagement pour 2027", cet événement doit acter une candidature à l'élection présidentielle.

Début novembre, l'ancien chef du gouvernement expliquait dans les médias temporiser pour choisir son moment. Sa campagne est pourtant déjà structurée : il a lancé il y a des mois son mouvement "La France humaniste", son quartier général est déjà installé rue Le Sueur, dans le XVIe arrondissement de Paris.

Pour Dominique de Villepin, le premier enjeu demeure la collecte des 500 signatures d'élus requises par le Conseil constitutionnel pour valider cette candidature à la présidentielle, dont la date limite de dépôt est fixée au 12 mars 2027. Fin octobre, il a déclaré avoir franchi le seuil des 300 parrainages, cherchant ainsi à éviter la répétition du scénario de 2012, année où il avait dû renoncer faute d'avoir réuni le nombre d'élus requis.

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09:38 - Dominique de Villepin autour de 2,5% dans les sondages L'ex-ministre des Affaires étrangères aborde cette séquence avec un score modeste dans les enquêtes d'opinion. Les sondages publiés au cours du mois de novembre 2026 le situent dans une fourchette étroite, en retrait par rapport aux personnalités en tête des intentions de vote au premier tour. Selon l'enquête Harris Interactive publiée le 5 novembre 2026, il recueille 2% des intentions de vote selon les configurations testées, tandis que le sondage Elabe du 13 novembre 2026 le crédite de 2,5% à 3% selon les hypothèses de candidatures. Au 20 novembre 2026, la moyenne des sondages sur l'élection présidentielle le place ainsi autour de 2,5%. 09:33 - Smic, fiscalité.. Ce que propose Dominique de Villepin Sur le plan économique et du pouvoir d'achat, dans un volet de vingt propositions intitulé Rouvrir les sources de l'abondance, Dominique de Villepin préconise de basculer plus de 200 milliards d'euros de cotisations sociales vers une CSG universelle afin d'augmenter les rémunérations nettes d'environ 200 euros par mois en moyenne, et de 100 euros au niveau du Smic. En matière de fiscalité et de patrimoine public, son projet prévoit la suppression progressive des niches fiscales sur cinq ans et la concentration de la fiscalité autour de neuf grands impôts. Il défend la création d'un impôt unique sur le patrimoine au-delà de 2,2 millions d'euros, l'exonération des droits de transmission de son vivant jusqu'à un million d'euros, ainsi que la constitution d'un "Fonds France" regroupant entre 1 200 et 1 500 milliards d'euros d'actifs publics pour financer l'investissement stratégique et un livret universel garanti dès la naissance.

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Que disent les sondages à la présidentielle sur Dominique de Villepin ?

L'ancien ministre des Affaires étrangères aborde cette séquence avec un score modeste dans les enquêtes d'opinion. Alors que son retour dans le débat public en 2025, marqué notamment par ses prises de position critiques à l'égard de l'offensive israélienne à Gaza, lui a conféré un regain de visibilité auprès d'une partie de la jeunesse et de l'électorat de gauche, cette notoriété ne se traduit pas, à ce stade, dans les intentions de vote.

Les sondages publiés au cours du mois de novembre 2026 le situent dans une fourchette étroite, en retrait par rapport aux personnalités en tête des intentions de vote au premier tour. Selon l'enquête Harris Interactive publiée le 5 novembre 2026, il recueille 2% des intentions de vote selon les configurations testées, tandis que le sondage Elabe du 13 novembre 2026 le crédite de 2,5% à 3% selon les hypothèses de candidatures. Au 20 novembre 2026, la moyenne des sondages sur l'élection présidentielle le place ainsi autour de 2,5%.

Dominique de Villepin évolue dans une offre politique particulièrement fragmentée pour cette présidentielle 2027, marquée par une trentaine de candidats déjà déclarés ou en lice.

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De gauche ? De droite ? Quel est le programme de Dominique de Villepin ?

Dominique de Villepin est un homme de droite, mais il revendique dans ses déclarations publiques un dépassement qu'il résume par une double appartenance : la "justice sociale" à gauche et " l'ordre républicain" à droite. Il a exclu toute participation à une primaire de la droite et du centre, refusant toute convergence avec le bilan du bloc central. Des échanges exploratoires ont été menés à l'automne avec le député François Ruffin, sans aboutir à un accord politique selon les déclarations des deux responsables.

À travers le document intitulé "Projet France 2027" publié par son mouvement, l'ancien Premier ministre a déjà détaillé plusieurs axes programmatiques structurés autour de quatre grands volets.

Sur le plan économique et du pouvoir d'achat, dans un volet de vingt propositions intitulé Rouvrir les sources de l'abondance, il préconise de basculer plus de 200 milliards d'euros de cotisations sociales vers une CSG universelle afin d'augmenter les rémunérations nettes d'environ 200 euros par mois en moyenne, et de 100 euros au niveau du Smic. Il propose également un objectif de construction de 500 000 logements par an.

En matière de fiscalité et de patrimoine public, son projet prévoit la suppression progressive des niches fiscales sur cinq ans et la concentration de la fiscalité autour de neuf grands impôts. Il défend la création d'un impôt unique sur le patrimoine au-delà de 2,2 millions d'euros, l'exonération des droits de transmission de son vivant jusqu'à un million d'euros, ainsi que la constitution d'un "Fonds France" regroupant entre 1 200 et 1 500 milliards d'euros d'actifs publics pour financer l'investissement stratégique et un livret universel garanti dès la naissance.

Concernant l'énergie, les services publics et les retraites, il prône la construction de six réacteurs nucléaires EPR2 couplée au développement de l'éolien en mer, avec pour cible une baisse de 15 % des factures d'électricité, ainsi que le retour des autoroutes en régie publique. Opposé à toute privatisation de la santé ou de l'éducation, il se prononce pour l'abrogation de la réforme portant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, lui préférant un système de retraite à points intégrant la pénibilité.

Sur les questions européennes, de défense et d'État de droit, fidèle à une lecture souverainiste et européenne gaulliste, il appelle à l'édification d'un pilier européen de sécurité autonome vis-à-vis de l'OTAN et réaffirme le rôle central de la dissuasion nucléaire française. Sur les sujets migratoires et institutionnels, il s'oppose à toute dérogation à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et critique vivement le durcissement sécuritaire d'une partie de la droite.