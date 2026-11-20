Le RN est soupçonné d'avoir bénéficier de fuites d'informations sur des enquêtes le visant selon des informations rapportées par Le Monde. Le préfet Hugues Moutouh est également suspecté.

Le Rassemblement national (RN) est mêlé à une nouvelle affaire judiciaire à quelques mois de l'élection présidentielle. Le parti d'extrême droite, déjà condamné pour financements illégaux ou détournement de fonds publics européens dans l'affaire des assistants parlementaires européens, est soupçonné d'avoir bénéficié de fuites d'informations sur des enquêtes en cours le visant. Des fuites venant directement de ministère de l'Intérieur. C'est un ancien haut fonctionnaire du ministère, exerçant aujourd'hui la fonction de préfet qui serait à l'origine des fuites.

Une enquête pour "violation du secret professionnel", "violation du secret de l'enquête" et "recel" de ces délits a donc été ouverte par le parquet de Paris. Elle remonte au 27 juillet 2026 et a donné lieu à une perquisition du siège du RN le 9 novembre dernier selon les informations du Monde.

Le RN soupçonné d'avoir profité de fuites d'informations confidentielles

Toute l'affaire part d'une précédente perquisition au siège du RN menée pour une autre enquête. En juin 2026, les locaux du parti sont fouillés dans le cadre de l'enquête ouverte en juillet 2025 par le parquet européen sur des soupçons de "détournements de fonds" durant la législature 2019-2024 par le groupe Identité et Démocratie (ID), groupe dans lequel siégeait le RN à l'époque. Lors de cette perquisition, "des éléments laissant penser que le RN bénéficiait d'informations confidentielles sur des enquêtes en cours, notamment celle ayant trait au financement de ses campagnes de 2022 et 2024, ainsi qu'aux prestataires du RN" ont émergé rapporte Le Monde. Des informations transmises au parquet de Paris le 18 juillet et ayant justifié l'ouverture d'une enquête neuf jours plus tard.

L'enquête pour "violation du secret professionnel", "violation du secret de l'enquête" et "recel" doit permettre d'identifier le ou les auteurs des fuites soupçonnées et établir le circuit par lequel les informations confidentielles ont pu passer. L'usage qu'a pu faire le RN de ces informations doit également être étudié, notamment s'il a permis au parti de dissimuler des informations compromettantes dans le cadre de la précédente enquête du parquet européen. "Cette information judiciaire est toujours en cours. Aucune mise en examen n'est intervenue à ce stade", a fait savoir le parquet du Paris au Monde le jeudi 19 novembre 2026.

Quelle peine encourt le RN dans cette affaire ?

Dans cette affaire, le RN est présumé innocent, mais il est suspecté d'avoir bénéficier de fuites d'informations, donc du recel de ces informations. Il s'agit là d'une infraction passible d'une sanction s'élevant à cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende selon l'article 321-1 du Code pénal.

Si les chefs de "violation de secret professionnels" et de "violation de secret de l'enquête" ont été retenus, ils concernent la personne ayant fait fuiter ces informations et non le RN qui, pour l'heure, semble uniquement en avoir potentiellement bénéficier. Cette dernière encourt un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour la première infraction selon l'article 226-13 du Code pénal, mais trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour la seconde selon l'article 434-7-2 du Code pénal. Dans le cas de la "violation du secret de l'enquête", la peine peut même être portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende si l'information est révélée à une personne que l'on sait "impliquée comme auteur, coauteur, complice ou receleur dans la commission des infractions" et dans le but "d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité".

A noter que la peine encourue pour recel et plus importante que celle pour les autres chefs d'accusation. Le RN n'est toutefois pas à l'abris d'encourir les deux, car s'il ne peut a priori être l'auteur des violations, il peut encore être considéré comme complice si l'enquête révèle des pressions ou des promesses ayant encouragé le délit ou encore des instructions pour le réaliser. Un complice de violation de secret professionnel ou de secret de l'enquête s'expose aux mêmes sanctions qu'un auteur.

Qui est Hugues Moutouh, le préfet soupçonné d'être impliqué dans la fuite d'informations ?

Si le RN est suspecté d'avoir bénéficié de fuites d'informations, le haut fonctionnaire Hugues Moutouh est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la communication des renseignements confidentiels. L'actuel préfet du Loiret et de la région Centre-Val-de-Loire était secrétaire général du ministère de l'Intérieur au moment des faits.

Hugues Moutouh jouit d'une certaine popularité auprès des membres du RN. Suffisamment pour être considéré comme un potentiel ministre de l'Intérieur d'un gouvernement formé par Jordan Bardella ou secrétaire général de l'Elysée en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle, selon des confidences obtenues par Le Monde. Des liens sont par ailleurs établis entre l'actuel préfet et le RN, notamment ses eurodéputés, puisque, comme le souligne le journal, l'homme s'était rendu discrètement au Parlement européen en juillet 2025 pour présenter à certains eurodéputés le rapport sur "l'entrisme" présumé des Frères musulmans en France.

Le préfet a été récemment en lien avec les cadres du RN pour l'organisation du congrès du parti qui s'est tenu le 24 et 25 octobre à Orléans. Hugues Moutouh avait alors organisé la sécurisation de la ville et du congrès politique en lien avec les responsables du RN. Des milliers de membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés, des mobilisations de militants de gauche empêchées ou tenues à distance et des bus municipaux avaient été réquisitionnés pour transporter les militants du RN entre la gare et le lieu du congrès.

Hugues Moutouh a été convoqué par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, ce vendredi 20 novembre. "J'ai besoin de l'entendre, d'écouter ce qu'il a à me dire et ma main n'a jamais tremblé s'il y a des décisions à prendre", a fait savoir le locataire de la place Beauvau sur BFMTV. Ce dernier a confirmé la tenue d'une enquête et les interrogations concernant le préfet, mais n'a "pas d'autres informations à donner".

La présence d'un magistrat au siège de RN également interrogée

Le rôle d'un autre individu haut placé dans les institutions de l'Etat a posé question après la perquisition du 9 novembre au siège du RN : celui de Christian de Rocquigny, procureur adjoint du parquet de Paris. Ce dernier était présent dans les locaux du parti au moment des fouilles, informe Le Monde. Sa présence a été confirmée par le parquet de Paris. Celle-ci a interrogée, car avec sa fonction le magistrat peut être amené à suivre des perquisitions et certains dossiers politico-financiers sensibles, dont ceux visant le RN.

Le parquet de Paris a toutefois assuré que la présence de Christian de Rocquigny au siège du RN "apparaît sans lien avec le dossier, dont il n'assure pas le suivi, ni avec ses fonctions". Le magistrat se trouvait sur place pour "un rendez-vous avec une connaissance", sans lien avec ses fonctions au parquet, a-t-il lui-même indiqué au Monde. La connaissance en question était le député européen Jean-Paul Garraud qui a lui-même évoqué une "rencontre uniquement amicale".

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a cependant demandé à la procureure du parquet de Paris d'"entendre le magistrat" sur "la compatibilité de ses activités avec ses obligations professionnelles, ainsi que le cadre de sa présence au siège" du RN. Il s'est également réservé "la possibilité de saisir dès ce vendredi l'inspection générale de la justice à des fins d'enquête administrative".