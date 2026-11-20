En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 20 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-149. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Dominique de Villepin officialise sa candidature

"Je suis candidat à l'élection présidentielle 2027", a lancé Dominique de Villepin, vendredi, lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine, à Paris. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac se pose en alternative aux "trois forces" qui, selon lui, cherchent à "trancher au scalpel" le pays, dénonçant "un président fantôme" et un exécutif à bout de souffle. "Le macronisme, qui a monté les Français les uns contre les autres, termine ce dernier mandat comme un pouvoir zombi, incapable d'apporter des réponses à nos compatriotes", a-t-il lancé. Sans mettre sur le même plan le RN et La France insoumise, il juge que "derrière" ces deux partis "il y a une triste et dangereuse mécanique de la guerre civile". Il propose un "conseil de sécurité" avec les cinq plus grands pays européens et une "nouvelle méthode" sur les retraites, refusant toute réforme qui "sorte tout cru du chapeau d'un candidat".

Jadot claque la porte des Écologistes après la main tendue de Tondelier à Mélenchon

La candidate des Écologistes à la présidentielle 2027, Marine Tondelier, mal placée dans les sondages, a ouvert la porte à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon, dont la "dynamique de campagne" lui paraît "indéniable". Cette annonce a provoqué une onde de choc dans son camp : le sénateur Yannick Jadot, rallié à Raphaël Glucksmann, a aussitôt annoncé son départ du mouvement. "Je quitte ce mouvement politique, bien sûr", a-t-il expliqué sur BFMTV, accusant son ex-cheffe de "trahison" et de tourner "le dos à son engagement européen pour ouvrir les bras à Jean-Luc Mélenchon", à qui il reproche le "choix de faire plutôt Poutine que l'Ukraine". Le député Jérémie Iordanoff, également soutien de Raphaël Glucksmann, a lui aussi démissionné. De son côté, Jean-Luc Mélenchon s'est dit confiant : "On est plutôt contents (...) Ça devrait pouvoir se faire", a-t-il confié à RTL et à l'AFP.

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Un préfet soupçonné d'avoir renseigné le RN convoqué par Laurent Nuñez

À un peu moins de cinq mois du premier tour, une nouvelle affaire embarrasse le Rassemblement national. La justice enquête depuis juillet sur de possibles fuites de documents confidentiels du ministère de l'Intérieur vers le RN, une information judiciaire ayant conduit à une perquisition au siège du parti le 9 novembre. Hugues Moutouh, préfet du Loiret et ancien secrétaire général de Beauvau entre avril 2025 et mai 2026, est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles sur des affaires visant le parti d'extrême droite. Convoqué vendredi matin, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a averti sur BFMTV : "Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves". Au RN, on dénonce une opération politique : le député Jean-Philippe Tanguy a fustigé des "rumeurs et des accusations sans fondement en pleine campagne électorale", tandis que son collègue Julien Odoul a appelé à ne pas "rentrer dans une suspicion généralisée".