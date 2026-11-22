Le préfet Hugues Moutouh est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles au Rassemblement national. Que sait-on de cette affaire et de ce haut fonctionnaire ?

Hugues Moutouh fait parler de lui. Le préfet de la région Centre-Val de Loire est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de fuites d'informations au profit du Rassemblement national. Une information judiciaire est ouverte depuis cet été pour "violation du secret professionnel", "violation du secret de l'enquête et "recel de ces délits", indique Le Monde. C'est dans le cadre de cette enquête qu'une perquisition a eu lieu au siège du parti de Marine Le Pen le 9 novembre dernier.

Ces fuites d'informations confidentielles sur les enquêtes contre le RN viendraient du ministère de l'Intérieur, aussi perquisitionné au cours de l'été. Hugues Moutouh est soupçonné d'avoir joué un rôle dans cette affaire, lui qui a occupé le poste de secrétaire général du côté de Beauvau entre avril 2025 et mai 2026. "Si les faits sont avérés, c'est évidemment très grave", a réagi Laurent Nuñez sur BFMTV. Hugues Moutouh a été reçu vendredi par le ministre de l'Intérieur.

Le préfet s'est exprimé sur cette affaire. "Me désigner comme étant une taupe est immonde", a-t-il déclaré dans un entretien au JDD, dénonçant par ailleurs une "chasse à l'homme". Dans un communiqué, le haut fonctionnaire a demandé à être relevé de ses fonctions.

https://t.co/mtgXF2Bt66 — Préfet Centre-Val de Loire et Loiret (@Prefet45_Centre) November 21, 2026

Retour sur la carrière du préfet Hugues Moutouh

Avant son départ du ministère de l'Intérieur et son arrivée dans la région Centre-Val de Loire, Hugues Moutouh s'est fait connaître en occupant plusieurs postes dans des cabinets ministériels depuis le début des années 2000. Il a aussi participé aux deux campagnes présidentielles de Nicolas Sarkozy. En tant que préfet, le haut fonctionnaire a été en poste dans la Creuse, la Drôme, l'Hérault et les Alpes-Maritimes. Les méthodes et plusieurs prises de parole de l'homme de 59 ans ont fait parler par le passé.

Mais c'est sa proximité avec Bruno Retailleau, remplacé à Beauvau par Laurent Nuñez, qui est à l'origine de son départ du ministère de l'Intérieur. "Cela arrive que des secrétaires généraux soient maintenus au fil des remaniements, mais lui était trop proche de Bruno Retailleau, or c'était important pour Laurent Nuñez de nommer quelqu'un de loyal à ce poste", explique une source ministérielle à franceinfo.

Des liens entre le RN et Hugues Moutouh ?

Hugues Moutouh est donc soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles au Rassemblement national. Le préfet du Loiret a vu le parti de Marine Le Pen débarquer à Orléans, à la fin du mois d'octobre, pour son congrès qui a tant fait parler en raison des risques. Il a nécessité la mise en place d'un important dispositif de sécurité, piloté par Hugues Moutouh.

Le Rassemblement national s'est exprimé sur cette affaire. Il ne confirme pas les liens avec Hugues Moutouh. D'après franceinfo, le haut fonctionnaire serait néanmoins apprécié du côté du RN. Un conseiller de l'exécutif évoque même une proximité entre le préfet et le parti de Marine Le Pen. "Tout le monde savait qu'il était proche du RN. Il se racontait même qu'il se préparait à être le directeur de cabinet de Jordan Bardella à Matignon", indique cette source à nos confrères.