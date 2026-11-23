Emmanuel Macron envisage de convoquer le Congrès en janvier, afin de leur proposer d'inscrire dans la Constitution une "règle d'or budgétaire" avec un impact direct sur les futurs budgets et l'élection présidentielle.

3 600 milliards d'euros. C'est le montant de la dette accumulée par la France, et peut-être un des éléments ayant poussé Emmanuel Macron à changer de braquet à quelques encablures de la fin de son second mandat. Le président de la République envisage de faire inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution selon les informations de La Tribune Dimanche. Autrement dit, un cadre que l'Etat s'impose pour limiter son déficit et son endettement pour que le gouvernement ne puisse pas la contourner. Et cette idée enthousiasme particulièrement l'ancien commissaire européen Thierry Breton ce matin dans Les Echos, il y voit un "premier pas de géant pour la France" et "la condition de reprise en main de nos finances publiques".

Pour inscrire cette nouvelle règle dans la Constitution, il existe deux solutions : soit convoquer le Congrès, et obtenir un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, soit la présenter aux Français dans un référendum. La première option semble tenir la corde, le Premier ministre Sébastien Lecornu a commencé à tester l'idée d'un Congrès à Versailles en janvier prochain auprès de ses interlocuteurs pour "évaluer sa praticabilité technique et politique", confie un conseiller élyséen auprès de Politico. La réforme pourrait tout à fait passer, à 20 voix près, si tout le centre et la droite votaient pour et que le RN et ses alliés s'abstenaient, précise un spécialiste des questions parlementaires auprès du média politique.

Une révision constitutionnelle entreprise en 2011 sous Nicolas Sarkozy

Le locataire de Matignon s'est justement entretenu mardi avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet et son compère du Sénat, Gérard Larcher mercredi. Tous deux ont été "très prudents dans leur première réponse", apprend-on. De plus, aucune demande de convocation n'a pour l'instant été formellement transmise à la Chambre basse du parlement. Cette règle d'or budgétaire est par exemple inscrite dans la Constitution allemande et permettrait concrètement de fixer un objectif de réduction du déficit public ou un plafond à ne pas dépasser. "L'Allemagne dispose d'une règle d'or, alors qu'elle n'en a pas besoin. Nous, nous n'en avons pas alors que nous en avons besoin", raille justement un ancien ministre des Finances auprès de La Tribune Dimanche.

En France, une loi de 2011 existe bel et bien, elle a été conçue par le gouvernement de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy. Adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat à l'époque, elle n'a jamais été votée définitivement car le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Le texte prévoyait de définir sur trois ans l'évolution des recettes et des dépenses du pays en visant un retour à l'équilibre global. C'est ce volet qu'Emmanuel Macron remet sur la table. "S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer", lâche le locataire de l'Elysée dans les colonnes du Figaro ce lundi.

Côté chiffres, l'UE impose à la France de ne pas dépasser les 3% du PIB, ce qu'elle ne respecte pas : le déficit public français atteint 5,4% du PIB selon l'Insee, soit environ 160 milliards d'euros de déficit fin 2026. L'Etat fait donc l'objet d'une procédure pour déficit excessif (PDE) depuis 2024, qui lui impose de repasser sous la barre des 3% d'ici à 2029. En parallèle, certains pays peuvent temporairement s'écarter de leur trajectoire pour augmenter leurs dépenses de défense, dans un cadre fixé par l'Union européenne.

Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, "une adoption du budget 2027 d'ici à la fin de l'année devrait détendre les marchés", indique Le Figaro, alors que la menace d'une crise financière à l'approche de la présidentielle reste présente. Il conviendra également pour le gouvernement - au-delà de présenter des chiffres et un niveau de déficit "acceptable" - de définir la trajectoire sur le prochain quinquennat, voire les dix prochaines années et comment aller chercher les centaines de milliards d'euros souhaités.

"Le président essaye de piéger" les candidats pour 2027

Quid de l'opposition ? Le RN s'est dit favorable à une "règle d'or" budgétaire soumise à référendum. L'instauration de cette règle d'or figure également dans les programmes d'Edouard Philippe (Horizons), de Bruno Retailleau (LR) et de Gabriel Attal (Renaissance). Toutefois, cette mesure pourrait davantage ressembler à un dernier "coup d'éclat" d'Emmanuel Macron, sachant pertinemment qu'il vit ses derniers instants au palais. "C'est comme s'il disait 'j'ai conduit une politique qui a abouti à des déficits mais maintenant je veux pousser mon successeur à tenir compte d'une règle que je n'ai pas acceptée'", déclare un conseiller macroniste chez Politico.

Emmanuel Macron semble lâché jusque dans son propre camp au sujet de cette règle d'or budgétaire. Le président n'aurait même "jamais été partisan de la règle d'or", assume un de ses soutiens. "Il essaye de piéger (les candidats à l'élection présidentielle, ndlr) et de les assécher. Il ferme le robinet de l'océan où ils nagent", abonde un membre de sa garde rapprochée. "C'est le syndrome du pyromane-pompier. Je pense que c'est l'objet du Parlement que de respecter nos engagements européens", précise François Kalfon, député européen PS-Place publique, au micro de BFMTV. Emmanuel Macron attend "le dixième budget ultradéficitaire voté sous sa présidence pour l'envisager", peste enfin sur X Bruno Retailleau, candidat déclaré pour 2027 et ancien ministre de l'Intérieur.