En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 23 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-146. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

La gauche se recompose autour de Mélenchon

Après le retrait de François Ruffin ce week-end et la main tendue de Marine Tondelier à La France insoumise, le parti Génération.s, fondé par Benoît Hamon, a franchi le pas. Ses adhérents ont approuvé à 85% le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027, ainsi qu'un accord de majorité législative avec LFI. Le coordinateur du mouvement, Benjamin Lucas-Lundy, a évoqué sur BFMTV "une coalition respectueuse de chacun", reconnaissant "beaucoup de convergences avec les Insoumis". De son côté, François Ruffin reste prudent face aux sollicitations : "C'est agréable d'être courtisé comme ça, mais où ils étaient cette dernière année ?", a-t-il lâché sur BFMTV, précisant consulter ses soutiens avant Noël. li redoute que Jean-Luc Mélenchon, dont la "radicalité" l'inquiète, ne parvienne pas à "obtenir une majorité au 2e tour".

Lisnard passe devant Philippe, Le Pen reflue

Un sondage Toluna Harris Interactive pour M6, RTL et L'Express confirme la dynamique du maire de Cannes : dans l'hypothèse où Gabriel Attal ne se présente pas, David Lisnard atteint 11% d'intentions de vote au premier tour, devançant pour la première fois Édouard Philippe, crédité de 10%, contre 17% début octobre. L'ancien Premier ministre glisse au cinquième rang, derrière Raphaël Glucksmann (11%) et Jean-Luc Mélenchon (18-19%). Marine Le Pen reste largement en tête avec 30 à 31%, mais recule de 3 à 5 points, un tassement confirmé au second tour, bien qu'elle reste très nettement devant Jean-Luc Mélenchon. Une vingtaine de chefs d'entreprise ont par ailleurs appelé, dans une tribune aux Échos, Édouard Philippe à "accepter de participer" à une primaire de la droite et du centre.

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Macron confirme réfléchir à une règle d'or budgétaire

En marge du sommet Choose France à Toulouse, où il a annoncé la création de "zones industrielles à fort potentiel" pour simplifier l'installation de sites, Emmanuel Macron a confirmé au Figaro envisager d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution dès janvier, selon la "volatilité" des marchés. Lors d'un dîner avec des industriels, il a aussi laissé entendre son envie de peser sur la campagne : "Je ne suis pas autorisé à faire campagne, autrement je peux vous dire que j'irais", a-t-il confié, propos rapportés par BFMTV. David Lisnard a dénoncé une mesure de "posture" en fin de mandat, tandis que le RN et la droite se sont dits prêts à voter ce texte, sans attendre le résultat des urnes.