Présidentielle 2027 : le sondage qui donne le sourire à Lisnard, les 3 infos à connaître aujourd'hui
En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 23 novembre 2026.
La gauche se recompose autour de Mélenchon
Après le retrait de François Ruffin ce week-end et la main tendue de Marine Tondelier à La France insoumise, le parti Génération.s, fondé par Benoît Hamon, a franchi le pas. Ses adhérents ont approuvé à 85% le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027, ainsi qu'un accord de majorité législative avec LFI. Le coordinateur du mouvement, Benjamin Lucas-Lundy, a évoqué sur BFMTV "une coalition respectueuse de chacun", reconnaissant "beaucoup de convergences avec les Insoumis". De son côté, François Ruffin reste prudent face aux sollicitations : "C'est agréable d'être courtisé comme ça, mais où ils étaient cette dernière année ?", a-t-il lâché sur BFMTV, précisant consulter ses soutiens avant Noël. li redoute que Jean-Luc Mélenchon, dont la "radicalité" l'inquiète, ne parvienne pas à "obtenir une majorité au 2e tour".
Lisnard passe devant Philippe, Le Pen reflue
Un sondage Toluna Harris Interactive pour M6, RTL et L'Express confirme la dynamique du maire de Cannes : dans l'hypothèse où Gabriel Attal ne se présente pas, David Lisnard atteint 11% d'intentions de vote au premier tour, devançant pour la première fois Édouard Philippe, crédité de 10%, contre 17% début octobre. L'ancien Premier ministre glisse au cinquième rang, derrière Raphaël Glucksmann (11%) et Jean-Luc Mélenchon (18-19%). Marine Le Pen reste largement en tête avec 30 à 31%, mais recule de 3 à 5 points, un tassement confirmé au second tour, bien qu'elle reste très nettement devant Jean-Luc Mélenchon. Une vingtaine de chefs d'entreprise ont par ailleurs appelé, dans une tribune aux Échos, Édouard Philippe à "accepter de participer" à une primaire de la droite et du centre.
Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne
Macron confirme réfléchir à une règle d'or budgétaire
En marge du sommet Choose France à Toulouse, où il a annoncé la création de "zones industrielles à fort potentiel" pour simplifier l'installation de sites, Emmanuel Macron a confirmé au Figaro envisager d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution dès janvier, selon la "volatilité" des marchés. Lors d'un dîner avec des industriels, il a aussi laissé entendre son envie de peser sur la campagne : "Je ne suis pas autorisé à faire campagne, autrement je peux vous dire que j'irais", a-t-il confié, propos rapportés par BFMTV. David Lisnard a dénoncé une mesure de "posture" en fin de mandat, tandis que le RN et la droite se sont dits prêts à voter ce texte, sans attendre le résultat des urnes.