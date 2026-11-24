En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 24 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-145. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

David Lisnard bouscule les sondages, au prix de vives tensions

À cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, David Lisnard confirme son ascension dans les enquêtes d'opinion. Le baromètre Odoxa pour Public Sénat, la presse régionale et Le Nouvel Obs le crédite désormais de 26% d'adhésion, contre 14% deux mois plus tôt. Mais cette dynamique nourrit les critiques au sein de l'Association des maires de France, dont il brigue un troisième mandat à la présidence en pleine campagne pour l'Élysée. Son adversaire Philippe Laurent l'accuse d'avoir instrumentalisé l'institution: "L'AMF s'est recroquevillée sur elle-même et Lisnard l'a instrumentalisée pour accroître sa notoriété", dénonce-t-il dans les colonnes du Parisien. Le résultat de ce scrutin interne, très attendu, sera connu mercredi à 14 heures.

La primaire à droite marque le pas

Le processus de désignation d'un candidat unique pour la droite et le centre connaît un nouveau couac. La réunion prévue jeudi entre les équipes de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard, censée poser de nouveaux jalons pour une primaire en vue de l'élection présidentielle 2027, a été reportée à une date ultérieure, selon des informations concordantes recueillies par BFMTV. Une autre rencontre, organisée autour de Gérard Larcher, doit se tenir "en début de semaine prochaine", cette fois en présence d'Édouard Philippe, toujours réfractaire à l'idée d'un tel scrutin. Son objectif ne sera pas d'organiser une primaire mais de trouver un "mode de départage" afin qu'un seul des quatre prétendants reste en lice. François Bayrou juge pour sa part le projet porté par David Lisnard contraire à l'esprit originel : "La primaire telle qu'elle s'organise aujourd'hui, c'est exactement le contraire des principes auxquels nous avions songé", a-t-il déclaré sur franceinfo.

Bayrou refuse de choisir entre Le Pen et Mélenchon, qui réplique

Alors que plusieurs sondages placent Jean-Luc Mélenchon en position de qualification pour le second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, François Bayrou a affirmé mardi sur franceinfo qu'il ne voterait "ni pour l'un ni pour l'autre" en cas de duel entre les deux responsables. "Les deux sont mortels [...] Les choix qu'ils entraînent sont des choix dont la France ne se relèvera pas", a-t-il averti. Jean-Luc Mélenchon a vivement répliqué, accusant l'ancien Premier ministre, sur X, de "capitulation sans condition devant le RN et son projet de société racialiste". Le candidat insoumis, qui tient environ un grand meeting par mois depuis la fin de l'été, a par ailleurs annoncé, par la voix de son équipe de campagne à l'AFP, un rassemblement à la Sud de France Arena de Montpellier le 9 janvier, premier meeting de l'année 2027. "Ce grand meeting permettra de lancer une nouvelle phase de la campagne", a assuré son coordinateur Manuel Bompard.