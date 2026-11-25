Quelles sont les chances de David Lisnard dans cette élection présidentielle ? Voici l'essentiel des sondages et tendances issues d'enquêtes d'opinion, mises à jour en temps réel, pour comprendre ce que les Français pensent de lui.

Que pensent les Français de David Lisnard ? Dans cette campagne d'élection présidentielle 2027, les médias et les candidats ont sans doute un peu trop tendance à se concentrer sur les sondages d'intentions de vote. Pourtant, l'image d'une personnalité politique ne se résume pas à ces seuls chiffres. Afin d'avoir une vision plus globale des chances du maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, lors de la prochaine élection suprême, Linternaute.com vous propose un tableau de bord complet. Voici ce que les enquêtes d'opinion disent de lui.

Sondage de satisfaction sur l'accession de David Lisnard à la présidence

Quelle serait la réaction des Français s'il devenait président ? ... % Satisfaits ... % Ni satisfaits

ni mécontents ... % Mécontents

L'enquête Ipsos BVA réalisée pour La Tribune Dimanche introduit un indicateur éclairant pour cette présidentielle 2027 : la satisfaction que susciterait l'accession de David Lisnard à la présidence de la République. Il mesure moins la popularité affective que le "seuil d'acceptabilité" d'une personnalité dans un pays marqué par la défiance envers les hommes et femmes politiques. Environ 20% des personnes interrogées affirment qu'elles seraient satisfaites de l'élection de David Lisnard, tandis que le camp des mécontents se situe autour de 45%, le reste des sondés se déclarant indifférents ou sans opinion arrêtée.

Sondage d'intentions de vote à la présidentielle : David Lisnard en embuscade

Les sondages les plus récents situent David Lisnard dans une fourchette comprise entre 9 et 11% d'intentions de vote, selon les hypothèses. En tête, Marine Le Pen a une avance considérable, souvent mesurée autour de 30 à 35% des voix. Jean-Luc Mélenchon est parvenu à s'installer nettement devant le leader de Place publique Raphaël Glucksmann, qui justement en concurrence avec David Lisnard dans un peloton de candidats autour des 10%, complété par Edouard Philippe (dans l'hypothèse ou Gabriel Attal ne figure pas sur la grille de départ).

Le sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse régionale et publié le mardi 24 novembre s'est intéressé à la préférence des Français face à différents duels du 2nd tour de la présidentielle. Marine Le Pen, grande favorite des sondages, a systématiquement été testée face à plusieurs candidats en lice. Les Français ont exprimé une plus grande préférence pour Marine Le Pen dans toutes les hypothèses, sauf deux : celles opposant la candidate d'extrême droite à Edouard Philippe ou à David Lisnard. 32% disent préférer une victoire du maire de Cannes plutôt que celle de Marine Le Pen (27%), mais une majorité (38%) n'exprime aucune préférence entre les deux.

Sondage de popularité : David Lisnard a une carte à jouer chez les électeurs du RN

Tous les Français ... Positif Bonne opinion ( ) Mauvaise opinion ( ) Par Affinité Politique (Bonne Opinion) Gauche Centre Droite Extrême droite Par Tranche d'Âge (Bonne Opinion) 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + Par Sexe (Bonne Opinion) Hommes Femmes

Le tableau de bord des personnalités politiques établi par l'Ifop pour Paris Match et Sud Radio apporte davantage de précisions par rapport aux premiers indicateurs. Selon cette enquête, David Lisnard suscite autour de 33% de bonnes opinions, ce qui le place parmi les personnalités moyennes auprès des Français. À titre de comparaison, Edouard Philippe suscite autour de 35% de bonnes opinions, Marine Le Pen autour de 38%.



Son principal atout pour cette élection présidentielle 2027 est sa capacité à grignoter des voix chez plusieurs partis de droite, de Gabriel Attal jusqu'à Marine Le Pen, notamment grâce à une ligne libérale assumée et sa notoriété et sa légitimité acquises à la faveur de mandats successifs à Cannes. Suffisant pour se hisser au second tour ? Pas forcément, notamment en raison de la multiplication des candidats à droite.

Chez les retraités, David Lisnard superforme avec 38% d'opinion positive. Il peine en revanche à convaincre les jeunes, seulement 20% des 25-34 ans ont une bonne opinion de David Lisnard. Le maire de Cannes peut compter sur une base très solide à droite : 58% des sympathisants de droite ont une bonne opinion de lui, ce chiffre frôle même les 40% chez les proches de Renaissance, lui permettant d'espérer embarquer avec lui une bonne partie de macronistes déçus, et atteint 43% chez les sympathisants d'extrême droite.