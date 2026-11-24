La justice a tranché définitivement ce mardi sur les propos tenus en 2019 sur CNews par Éric Zemmour. Il avait affirmé que le maréchal Pétain "avait sauvé les juifs français".

Éric Zemmour a été définitivement condamné. La Cour de cassation a tranché son sort ce mardi 24 novembre. Au cœur du débat, des propos tenus par le polémiste alors qu'il intervenait dans l'émission de Christine Kelly Face à l'info. Le 21 octobre 2019, Éric Zemmour débattait avec Bernard-Henri Lévy quand celui-ci lui avait alors reproché d'avoir affirmé au cours d'une autre émission que le maréchal Pétain avait "sauvé les juifs". Ce à quoi Éric Zemmour avait simplement tenu à nuancer : "Français, précisez, précisez, français". Accusé par Bernard-Henri Lévy de révisionnisme, Éric Zemmour avait renchéri : "C'est encore une fois le réel."

Sept ans plus tard, la Cour de cassation a rejeté le recours qu'Éric Zemmour avait formé contre l'arrêt du 2 avril 2025 de la cour d'appel de Paris, rapporte Le Monde. À l'époque, rappelle franceinfo, il avait écopé de 10 000 euros d'amende. Ce mardi 24 novembre, la Cour de cassation a également fixé à 7 500 euros le montant total que le candidat à la présidentielle 2027 devra verser aux associations qui s'étaient constituées parties civiles, et ce, au titre des frais de procédure en cassation.

"Une incitation à l'intolérance et à la haine envers les juifs"

Dans la foulée des propos d'Éric Zemmour en 2019, deux associations avaient décidé de poursuivre le polémiste pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité. Éric Zemmour avait cependant été relaxé en première instance. Une décision confirmée en mai 2022 par la cour d'appel. La Cour de cassation avait donc été saisiespar les associations constituées parties civiles ainsi que le parquet général. Elle avait finalement annulé la relaxe en septembre 2023, ordonnant un nouveau procès.

En avril 2025, dans le cadre du nouveau procès, la cour d'appel de Paris avait jugé qu'en écoutant Éric Zemmour tenir ses propos, un téléspectateur pouvait entendre qu'il approuvait l'affirmation selon laquelle le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français dans leur totalité et ainsi qu'aucun juif français n'avait été déporté et exterminé sous le régime de Vichy. Une affirmation historiquement fausse, avaient déclaré les juges pour qui les propos d'Éric Zemmour minoraient outrancièrement le "nombre de victimes de la Shoah".

Ce mardi, la Cour de cassation a donc confirmé cette position et jugé que les propos d'Éric Zemmour avaient clairement dépassé "les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme". D'après la Cour de cassation, le polémiste a "contribué à l'entreprise de négation de l'Holocauste, laquelle constitue une incitation à l'intolérance et à la haine envers les juifs".