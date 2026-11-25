Largement en tête dans les sondages à cinq mois de l'élection présidentielle 2027, le Rassemblement national pense déjà à la composition de son gouvernement. Plusieurs noms reviennent avec insistance.

Le Rassemblement national (RN) se penche sur son futur gouvernement dans le cas où Marine Le Pen remporterait l'élection présidentielle en 2027. "Ce serait une faute professionnelle de ne pas y penser", déclarait même Jordan Bardella, président du parti à qui le poste de Premier ministre est promis, le 18 novembre dernier chez RTL. Le binôme envisage de prévenir "suffisamment à l'avance" les personnalités choisies pour occuper un poste au gouvernement, pour qu'elles "se préparent psychologiquement", apprend-on.

Outre les récentes rumeurs, certains noms reviennent avec insistance depuis plusieurs années. Spécialiste des questions budgétaires et économiques du RN, le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy est pressenti comme ministre de l'Economie. Après la victoire du parti au premier tour des élections législatives en 2024, il s'était déjà positionné pour hériter de Bercy. D'autres noms étaient cités deux ans plus tôt : notamment celui de François Durvye, le financier qui a conseillé le RN sur son programme économique, ou celui d'Henri Proglio, ancien président-directeur général d'EDF. Les noms d'autres financiers et banquiers ont circulé, mais tous ont démenti avoir été approchés par le RN.

Des pistes sérieuses pour Beauvau et le Quai d'Orsay

Attention, "ce ne sera pas un gouvernement uniquement RN", précise Jordan Bardella en privé, toujours selon nos confrères. Des ministres du parti d'Eric Ciotti, l'UDR, pourraient être nommés. Le maire de Nice "aurait été ministre de la Défense si Jordan Bardella avait été nommé à Matignon" après les dernières législatives. Il était aussi pressenti pour s'installer place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Justement, l'entourage de l'édile n'imagine rien d'autre qu'un ministère "régalien" pour lui. En 2024, c'est l'expérience du député de la Moselle Laurent Jacobelli à la commission de la défense nationale et des forces armées et sa rédaction d'un rapport en conclusion d'une mission d'information sur la Loi programmation militaire (LPM) de 2019 à 2025 qui faisaient de lui un profil apprécié.

Pour le ministère des Affaires étrangères, plusieurs noms étaient évoqués en 2024, dont celui de Sébastien Chenu qui était membre de la commission permanente des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ou de Thibaut François, ex-député qui s'était imposé comme un important conseiller de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, au point de se voir confier le rôle de délégué aux affaires européennes du Rassemblement national. L'ancien diplomate et ambassadeur de la France en Algérie, Xavier Driencourt, était également présenté comme un prétendant à ce maroquin. Aujourd'hui, c'est le nom du maire de Perpignan, Louis Aliot, qui semble s'imposer. RTL parle même d'un "choix très probable" pour le Quai d'Orsay.

Castillo, Michelet, Alloncle... Plusieurs ministrables identifiés

À la Justice, la députée européenne et ancienne magistrate, Pascale Piera, "ferait une candidate" et serait particulièrement appréciée de Marine Le Pen. Deux ans plus tôt, c'est le Toulousain de naissance, Jean-Paul Garraud, magistrat de profession et ancien membre de l'UMP, qui tenait la corde pour devenir le garde des Sceaux du RN. De son côté, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale, Alexandre Loubet part avec une longueur d'avance pour le ministère de l'Industrie.

De nombreux autres postes sont à pourvoir, dont les maroquins de premier plan comme l'Education ou la Santé. Pour ceux-là, peu de noms s'imposent pour le moment, mais le RN cherchait dès 2024 à placer des "spécialistes" à la tête des ministères. La députée Joëlle Mélin qui est une ancienne médecin libérale était donc pressentie pour la Santé. Entre-temps, Laurent Castillo a été nommé coordinateur du pôle Santé, faisant de lui un candidat plus que crédible pour ce portefeuille.

Maxime Michelet, député de la Marne (UDR), a été nommé coordinateur du pôle Education et enseignement supérieur dans le cadre de la campagne de Marine Le Pen en vue de l'élection présidentielle de 2027. Ce qui donne un premier indice pour ce ministère. De son côté, Charles Alloncle, député UDR de l'Hérault et porte-parole de l'UDR, a été nommé coordinateur du pôle thématique IA et nouvelles technologies. Quid du ministère de l'Ecologie ? Rien n'a encore fuité à ce sujet. Le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes Andréa Kotarac était évoqué pendant les élections législatives de 2024 selon L'Opinion pour le premier portefeuille cité. Pour le second, c'est le député vigneron Grégoire de Fournas qui paraissait être une option après son investissement sur le sujet à l'Assemblée.