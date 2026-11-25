David Lisnard a été réélu à la présidence de l'AMF ce mercredi 25 novembre par une large majorité selon les résultats. Cette réélection est toutefois jugée "incompatibleé avec une candidation à la présidentielle par certains.

David Lisnard fait partie des candidats de la droite à l'élection présidentielle 2027, mais il a vécu une première échéance électorale ce mercredi 25 novembre 2026. Le maire de Cannes était candidat à sa succession à la tête de l'Association des maires de France (AMF) et a été réélu haut la main. Les résultats du scrutin, qui s'est tenu en ligne de lundi, 17 heures, à mercredi, 13 heures, ont été communiqués à 13h30 et sont sans appel : David Lisnard a obtenu 72 % des suffrages.

"Je remercie chaleureusement tous les maires de France pour leur confiance. C'est un magnifique résultat qui nous permettra de toujours mieux faire entendre la voix des libertés locales, des réalités du terrain, de l'avenir d'une France du concret et des solutions", a réagi David Lisnard après l'annonce de sa victoire sur X.

La réélection de David Lisnard à l'AMF était annoncée

La réélection de David Lisnard faisait peu de doute face à son unique rival, le maire centriste (UDI) de Sceaux, Philippe Laurent. De nombreux édiles interrogés par Le Figaro avaient estimé que le match était plié et évoqué plusieurs raisons.

La première : la renommée des deux candidats. David Lisnard est une figure plus connue que son adversaire. Sa campagne présidentielle et avant cela son départ remarqué de LR ont également fait parler de lui. La deuxième : l'expérience. Le maire de Cannes est perçu comme "un élu de terrain" selon les confidences d'un maire divers droite d'une commune du Doubs au Figaro ce qui lui a fait gagner des points auprès des édiles ruraux : "Tous les maires ruraux vont peser sur la réélection de David Lisnard". La troisième : le maintien de statu quo en raison de la satisfaction suscitée par David Lisnard. "Je sens la volonté de le conserver à son poste. Il a une façon franche de s'adresser aux maires et ça plaît. Sans compter qu'il y a aussi une envie de ne pas déstabiliser l'AMF dans une période où le climat national n'est pas vraiment à l'unité", explique un élu municipal de Loire-Atlantique au même journal.

Même des maires de gauche opposés aux idées de David Lisnard, marqué très à droite et jugé proche des idéaux du RN par certains, considéraient que les jeux étaient déjà faits et s'attendaient, avec regret, à une réélection du maire de Cannes à la tête de l'AMF. "Lisnard sera élu. Il l'est déjà à l'applaudimètre", déclarait même une maire d'Occitanie se réclamant d'une sensibilité de gauche.

Les candidatures de Lisnard et l'AMF et la présidentielle incompatibles ?

L'adversaire de David Lisnard, Philippe Laurent, n'a pourtant cessé de défendre son projet jusqu'au bout et a misé sur un argument qu'il pensait convainquant : l'ambition présidentielle du maire de Cannes. "L'AMF, ce n'est pas un plan B", a lancé l'élu lors de la plénière au congrès accusant son adversaire de jouer sur deux tableaux et soulignant qu'il laisserait tomber l'AMF en cas de victoire à la présidentielle. Plusieurs maires ont effectivement pointé "l'incompatibilité" entre une candidature à la présidence de l'AMF et une candidate à la présidentielle cinq mois plus tard.

L'argument a cependant été balayé par David Lisnard qui a rétorqué qu'il n'y avait "ni plan A, ni plan B, ni plan C". Il l'a aussi été par plusieurs élus qui soutenaient la candidature du maire de Cannes à l'AMF. "Je n'ai pas l'impression que David Lisnard va mélanger les genres. Je crois surtout qu'il va poursuivre sa voie pour nous défendre", estimait un maire de Mayotte auprès du Figaro. Et l'ancien président de l'association des maires de Mayotte de renchérir : "La présidentielle est un faux problème. David Lisnard connaît très bien les problématiques locales. Et ce n'était pas le cas d'Emmanuel Macron, qui était de gauche quand il a été élu et qui a déçu tout le monde".

David Lisnard s'était préparé à ces critiques sur sa double candidature et avait rappelé son ambition présidentielle avant les élections municipales "pour que les choses soient claires", rapporte Public Sénat. Il dresse par ailleurs par ailleurs un parallèle entre sa situation et celles d'autres candidats exerçant également d'autres mandats : "Demande-t-on à Raphaël Glucksmann de quitter le Parlement européen, à Bruno Retailleau le Sénat, à Marine Le Pen l'Assemblée ?".

David Lisnard en retrait de l'AMF pendant la campagne présidentielle

Si la double ambition de David Lisnard n'a pas été un obstacle à sa réélection à l'AMF, elle va finir par poser problème. Réélu à la tête de l'AMF, David Lisnard risque de devoir se retirer de celle-ci pendant un certain temps et très rapidement pour assurer sa campagne présidentielle. Le prétendant à l'Elysée a toutefois assuré avoir anticipé les conséquences d'une éventuelle réélection à l'AMF : "On est organisés pour qu'il y ait une direction collégiale pendant la campagne". Un bureau doit se réunir dès le jeudi 26 novembre pour préciser les modalités de cette organisation, avant une nouvelle réunion prévue le 15 décembre, selon Public Sénat.

Surtout, David Lisnard ne pourra rester président de l'AMF s'il remporte l'élection présidentielle en mai 2027. Le scénario n'est encore qu'hypothétique, car si David Lisnard semble être le favori pour le scrutin des maires, il n'est pas parmi les candidats les mieux placés dans les sondages de la présidentielle, même s'il a profité d'une dynamique porteuse ces dernières semaines.

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