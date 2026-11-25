Pour célébrer les fêtes de Noël, la mairie de Perpignan va installer une crèche géante dans la ville, sur la place de la République.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la place de la République à Perpignan accueille une installation hors normes, qui ve inévitablement créer la polémique. Commandée par la municipalité dirigée par le RN Louis Aliot, cette crèche de Noël monumentale, baptisée "Pessebre géant", met en scène la Sainte Famille à travers des statues culminant entre 14 et mètres de hauteur. Elle est réalisée par le sculpteur espagnol Pachi et financée à hauteur de 120 000 euros par la commune.

Evidemment, la question qui vient se poser face à la controverse qui arrive tient en ceci : une mairie a-t-elle le droit d'installer une crèche de Noël dans l'espace public sans enfreindre le principe de laïcité ? Eh bien répondre à cette question n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut d'abord comprendre ce que dit la loi française.

La laïcité, inscrite à l'article premier de la Constitution de 1958, garantit la liberté de conscience et impose la neutralité de l'État et des collectivités locales. Concrètement, cela signifie que les pouvoirs publics ne favorisent ni ne financent aucune religion. Ce principe est précisé par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État, dont l'article 28 interdit d'élever ou d'apposer tout signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture ou des musées.

Longtemps, cette règle a alimenté des batailles judiciaires autour des crèches de Noël installées par certaines mairies. En novembre 2016, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a donc fixé une règle plus précise pour trancher ces litiges. Les juges ont estimé qu'une crèche de Noël possède une double nature : c'est à la fois un symbole "religieux" et donc "chrétien", qui représente la naissance de Jésus, mais aussi un élément décoratif lié aux traditions culturelles et festives de fin d'année.

En raison de cette double signification, le Conseil d'État a établi une distinction fondamentale selon le lieu d'installation. À l'intérieur d'un bâtiment public, comme le hall ou le patio d'un hôtel de ville, l'installation d'une crèche est interdite par principe, car ces lieux incarnent le service public et exigent une neutralité absolue.

En revanche, dans les autres emplacements publics, comme une place, une rue ou un marché de Noël, une crèche peut être tolérée. Mais à une condition très claire : qu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, et qu'elle ne traduise pas une volonté de prosélytisme ou de revendication religieuse.

Noël sannonce GÉANT à Perpignan ! Le Pessebre géant, la plus grande crèche de France , est arrivé en présence du maire @louis_aliot et de son créateur, Pachi ! Et ce nest que le début Restez connectés ! #Perpignan #Noël2026 #TraditionsCatalanes https://t.co/sjuaXHrdhJ — Ville de Perpignan (@MairiePerpignan) November 23, 2026

La crèche de Perpignan est-elle culturelle ou cultuelle ?

C'est là encore une évidence écrite à l'avance : c'est sur cette frontière juridique que va se jouer l'affaire de la crèche de Perpignan. En février 2025, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé l'installation de la crèche dans le patio de la mairie de Perpignan, jugeant qu'elle portait atteinte à la neutralité du bâtiment public. En décidant en 2026 de déplacer le projet à l'extérieur, sur la place de la République, la municipalité s'est adroitement placée sur un terrain juridiquement plus souple. Pour justifier sa démarche, l'équipe municipale pourra mettre en avant l'attractivité touristique, l'animation commerciale du centre-ville et la signature d'un artiste reconnu, déjà auteur d'une œuvre similaire à Alicante en Espagne.

Mais la mairie RN ne tente-t-elle pas ici de contourner une décision de justice ? N'est-ce pas un geste de revendication idéologique ou identitaire ? Ou prosélyte ?

La jurisprudence exige que la crèche s'inscrive dans une tradition locale établie et reste intégrée dans un environnement festif global. L'installation de statues monumentales hautes comme un immeuble de cinq étages peut donner au symbole religieux une visibilité écrasante dans l'espace urbain.

Enfin, le coût de l'opération, fixé à 120 000 euros d'argent public, soulève la question du respect de la loi de 1905, qui prohibe le financement public des cultes. Si la mairie parvient à démontrer que cet investissement s'inscrit dans un dispositif culturel d'animations de Noël destiné à soutenir l'économie locale, elle pourrait convaincre du bienfondé du respect de la laïcité. Mais la démesure de l'œuvre et les prises de parole politiques qui l'accompagnent tendent à faire de cette décoration une forme d'étendard identitaire ou religieux, ce qui est contraire au principe de laïcité.