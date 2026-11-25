En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 25 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-144. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Lisnard conforté à la tête des maires

David Lisnard a été réélu ce mercredi à la présidence de l'Association des maires de France (AMF), avec 72% des voix face à Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux. Un score plus large encore que lors de sa première élection il y a cinq ans, obtenu grâce à la deuxième participation la plus forte de l'histoire de l'AMF, avec près de 14 000 votants sur plus de 34 000 maires. Candidat à l'élection présidentielle 2027, le maire de Cannes espère transformer ce résultat en tremplin pour la course à l'Élysée, même s'il s'en défend : "Ce n'est pas un tremplin, j'ai toujours distingué les deux scrutins. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me renforce dans mes convictions et dans ma volonté de faire entendre la voix du bon sens", a-t-il déclaré. Sa double casquette continue toutefois de susciter des critiques, notamment du ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui l'accuse de vouloir "une alliance libérale avec Madame Le Pen dans un gouvernement qui serait illibéral" sur France Inter.

Riner et l'Ukraine, la petite phrase qui enflamme

Lors d'un échange avec le journaliste indépendant Paul Larrouturou au Congrès des maires, Teddy Riner, candidat à la présidentielle 2027, a lancé que "l'Ukraine n'est pas notre guerre", avant de nuancer son propos sous la pression des questions. Le quintuple champion olympique de judo s'est dit troublé par l'envoi de troupes sur place : "Je ne comprends pas qu'on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n'est pas notre guerre". Face à l'emballement suscité par cette déclaration, il a précisé : "Non, je ne dis pas ça. Si demain je deviens président de la République, j'aimerais être cette personne qui fédère, qui sourit et qui serre la main pour mettre un terme à cette guerre". Le candidat Renaissance Gabriel Attal lui a répondu que "le soutien à l'Ukraine, ce n'est pas un soutien humanitaire, c'est la défense de nos intérêts en France et en Europe". Riner a par ailleurs plaidé pour avancer la date de l'élection, évoquant une actualité qui "sent pas bon".

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Hollande doute de la volonté de victoire de Mélenchon

Au Congrès des maires, l'ancien président François Hollande, qui n'a toujours pas tranché sur sa propre candidature à la présidentielle 2027, a sévèrement jugé les chances de Jean-Luc Mélenchon. "Pour gagner une élection présidentielle, il faut être capable de rassembler une majorité au second tour [...] et le programme qu'il a présenté est un programme qui ne peut pas unir une majorité de Français", a-t-il estimé. Et d'ajouter : "Si vous voulez le fond de ma pensée, je crois même qu'il ne veut pas gagner, qu'il est là simplement pour essayer d'arriver au second tour et de faire qu'il y ait le débat entre lui et les autres". Hollande a par ailleurs jugé qu'"il y a en ce moment suffisamment de candidats mais pas assez de projets", soulignant que la situation devrait "s'éclaircir" à droite comme à gauche dans les dernières semaines de la campagne. Un sondage Odoxa confirme par ailleurs l'impopularité record d'Emmanuel Macron, avec seulement 16% de Français satisfaits de son action.