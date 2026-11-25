Gérald Darmanin a annoncé mercredi sur France Inter avoir saisi le matin même l'Inspection générale de la Justice afin que toute la lumière soit faite sur la présence d'un procureur au siège du RN lors d'une perquisition début novembre.

Que faisait le procureur adjoint Christian de Rocquigny au siège du Rassemblement national le 9 novembre dernier alors qu'une perquisition des lieux était réalisée ? Gérald Darmanin souhaite aujourd'hui que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et ce, d'autant plus au regard de l'affaire Moutouh, du nom du préfet soupçonné de fuites d'informations confidentielles vers le RN.

Alors que ce dernier a été démis de ses fonctions en Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre, Gérald Darmanin confiait plus tôt dans la journée sur les ondes de France Inter avoir saisi, "ce matin" même, l'Inspection générale de la Justice "pour une enquête administrative" concernant la présence d'un procureur adjoint du parquet de Paris, Christian de Rocquigny, surpris lors d'une perquisition réalisée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour "violation du secret professionnel", "violation du secret de l'enquête" et "recel de ces délits" qui concerne justement Hugues Moutouh.

Un magistrat en visite à titre privé au siège du Rassemblement national : Jai saisi ce matin linspection générale de la Justice pour une enquête administrative, annonce Gérald Darmanin, Garde des Sceaux. Pour en savoir plus, écoutez Le Grand entretien par Florence Paracuellos et @Ben_Duhamel https://t.co/Tr2UZgxK8s — France Inter (@franceinter) November 25, 2026

Rocquigny prétexte un café avec l'eurodéputé Jean-Paul Garraud

Questionné sur l'objet de sa présence au siège du RN, Christian de Rocquigny a, lui, assuré avoir fait le déplacement pour prendre un café avec une connaissance au sein du RN. Cette connaissance serait l'eurodéputé Jean-Paul Garraud. Mercredi matin, Gérald Darmanin a indiqué avoir déjà demandé que soit vérifié par la procureure générale de Paris auprès du principal concerné "s'il avait au moins pris un jour de congé pour pouvoir rencontrer son ami". Et Gérald Darmanin de révéler : "Ce n'était pas le cas et il ne l'a pas non plus dit à son supérieur lorsqu'il a croisé les équipes de perquisition de l'Inspection générale de la police nationale." De quoi laisser le ministre de la Justice penser qu'il y a "manifestement un défaut de loyauté vis-à-vis de son administration, le ministère de la Justice".

L'enquête administrative réclamée par Gérald Darmanin ce matin aura pour objectif de "lever une ambiguïté", à savoir : "Est-ce que des hauts fonctionnaires ont donné des renseignements au Rassemblement national ?" Car s'il était avéré que oui, il serait question d'un "crime contre leur fonction et la haute idée qu'ils se font de leur indépendance", a estimé le ministre de la Justice. Gérald Darmanin a toutefois précisé que, pour l'heure, "aucun élément" ne permettait de dire que Christian de Rocquigny avait fourni des informations jugées confidentielles au parti d'extrême droite.