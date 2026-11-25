En visite au Congrès des maires ce mercredi, le candidat à l'élection présidentielle Teddy Riner s'est fait remarquer en prenant position sur la guerre en Ukraine.

Teddy Riner n'est pas favorable à la guerre en Ukraine. Et c'est ce que l'on retiendra de sa visite au Congrès des maires ce mercredi 25 novembre. Alors que le candidat à l'élection présidentielle 2027 était initialement venu pour faire le plein de parrainages - il en aurait une centaine soit un cinquième des signatures nécessaires pour pouvoir participer à l'élection nationale -, la quête de Teddy Riner s'est finalement fait éclipser par ses déclarations concernant la guerre en Ukraine.

Questionné lors de ses déambulations au Congrès des maires de France par plusieurs journalistes sur un éventuel changement de dates pour l'élection présidentielle, Teddy Riner a estimé qu'il fallait "les avancer" parce que "l'actualité fait que ça ne sent pas bon". Interrogé dans la foulée sur ce qui ne sent pas bon plus exactement, le judoka a alors évoqué "ce qui est en train de se préparer par rapport à la Russie. Ça ne sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu'on soit au courant". Et de lâcher : "Je ne comprends pas qu'on envoie des troupes en Ukraine alors que ce n'est pas notre guerre", faisant alors référence au déploiement de quelques soldats français en Ukraine afin de former des soldats ukrainiens ou de répartir du matériel.

[EXCLU] L'Ukraine n'est pas notre guerre , lance @teddyriner au Salon des maires de France. C'est une petite phrase qui va faire beaucoup de bruit. Voici le plan-séquence (avec une seule coupe, le temps de passer une porte) et le script exact de cet échange qui vient d'avoir lieu : - Je pense qu'il faut avancer les élections présidentielles , commence le quintuple champion olympique de judo qui surnage au milieu d'un énorme attroupememt de journalistes. - Pourquoi ? - L'actualité fait que ça sent pas bon. -@lola_baille : Qu'est-ce qui sent pas bon exactement, monsieur Riner ? Il rit. Il fait signe de faire attention avec le doigt. Puis, très sérieusement : - Ce qui sent pas bon, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se préparer par rapport à la Russie. Ça sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu'on soit au courant. Ça sent pas bon. (Interruption par une autre question.) -Je relance : Que disiez-vous sur les troupes en Ukraine ? - Je ne comprends pas qu'on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n'est pas notre guerre. Donc quand je dis - C'est pas notre guerre ? C'est pas le continent européen ? - L'Ukraine est dans l'Union européenne ? - Non, mais c'est sur le continent, vous pensez que ce n'est pas notre guerre ? - Non, je ne dis pas ça. Si demain je deviens président de la République, j'aimerais être cette personne qui fédère, qui sourit et qui se serre la main pour mettre un terme à cette guerre. - En plus, vous connaissez personnellement Vladimir Poutine. - Je connais bon nombre de présidents. — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 25, 2026

"La France, financièrement, n'a plus les moyens"

Teddy Riner a ensuite tenté de se positionner comme "cette personne qui fédère" afin de "mettre fin" à la guerre, dans le cas où il serait élu président. Mais un peu plus tard dans la soirée, le candidat à l'élection présidentielle a persisté en appelant à arrêter de "donner de l'argent que nous n'avons pas" pour soutenir les Ukrainiens face à la Russie, relaie Le Monde. Et d'insister : "La France, financièrement, n'a plus les moyens, alors arrêtons de donner de l'argent que nous n'avons pas."

La France a déjà versé six milliards deuros par an à lUkraine, sans compter le prêt sur lequel elle s'est engagée auprès de l'Union européenne. Jai réitéré auprès de lambassadeur dUkraine le souhait de continuer laide humanitaire et la formation de soldats ukrainiens, mais budgétairement, nous navons plus les moyens. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026

Des propos déjà tenus avant lui par... le Rassemblement national. "La France a déjà versé six milliards d'euros par an à l'Ukraine. Elle est engagée sur un prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne, dont elle prend à sa charge 19 milliards, ce qui est déjà considérable", estimait encore dimanche Marine Le Pen dans l'émission Franc-Jeu. Et de lancer à Benjamin Duhamel qui la questionnait : "Budgétairement, nous n'avons plus les moyens de faire face."

Mercredi soir, Teddy Riner a également plaidé pour que la France soit un pays "de paix". "Je ne veux en aucun cas que la France parte en guerre : nous sommes un pays de paix et ça doit le rester ainsi", a-t-il déclaré à l'AFP, dont Le Monde se fait l'écho. Teddy Riner s'est même dit prêt à s'asseoir "avec la Russie et Zelensky demain".