Moins de deux mois après les premières révélations de Mediapart sur des écrits antisémites de jeunesse attribués à Jordan Bardella, le site d'investigation et Le Monde publient de nouveaux éléments accablants.

L'essentiel :

Accusé il y a deux mois par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites par le passé, puis accablé par la publication d'un nouvel article du site d'investigation le 9 octobre, Jordan Bardella est à nouveau ciblé ce jeudi. Le Monde et Mediapart publient de nouveaux éléments indiquant que le président du RN est bien l'auteur de ces propos remontant à 2013, ce qu'il n'a cessé de nier.

Le quotidien a eu accès à la conversation tenue en 2013 par Jordan Bardella, révélée par Mediapart il y a deux mois, et a échangé avec son interlocuteur de l'époque. Cet ancien camarade de lycée reçoit des messages affirmant que "ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques", ou encore qu'en France les ministères "les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts français". En revanche, les autres "sont attribués aux communautés qui n’ont pas de pouvoir de décision (...) le black, beurre et jaune". Ici, il cite Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin, membres du gouvernement Hollande.

Plusieurs éléments permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN, notamment des échanges au sujet de certains de ses enseignants de l'époque au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, détaille Le Monde. Jordan Bardella "réfute catégoriquement être l'auteur" de ces messages, dit son avocat.

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09:06 - "Jordan Bardella n'a pas tenu de propos antisémites", martèle Laurent Jacobelli Le député Rassemblement national de la Moselle, Laurent Jacobelli, assure que "Jordan Bardella n'est pas antisémite", ce jeudi matin au micro d'Europe 1. Il estime que Le Monde et Mediapart "continueront de jusqu'au bout à saupoudrer de pseudo-informations l'actualité parce qu'ils ont peur que nous arrivions au pouvoir". 08:45 - "Même lorsqu’on parlait d’économie, tout le ramenait aux juifs" "Même lorsqu’on parlait de politique internationale ou d’économie, tout le ramenait aux juifs. C’est une pensée qui l’obsédait. Cela fait partie de sa construction politique", se souvient son interlocuteur, des propos toujours rapportés par le journal Le Monde ce jeudi 26 septembre. "Ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques, c’est pas pour rien que mister Attali (Jacques Attali) est favorable à un nouvel ordre mondial avec comme capitale Jerusalem par exemple, tout est lié. Je te laisse regarder les noms de plus grosses banques mondiales et surtout de leur leader", peut-on lire. "Il est arrivé au FN parce que, pour lui, les juifs étaient partout. Et je constate qu’il n’en est pas reparti", explique celui qui a bien voulu parler au quotidien. 08:39 - Bardella évoque le gouvernement Hollande et le "black, beurre et jaune" de service Le journal Le Monde révèle un passage dans lequel l'antisémitisme est plus explicite, au sujet de la composition du premier gouvernement de François Hollande. "L’idée de Soral (…) [est] de faire comprendre qu’il y a une main mise de la communauté juive-sioniste sur le pays. Tu peux pas être anti-sioniste, c’est à dire en gros "pro-Arabe" et "anti-Israel" et responsable des plus gros ministères". "Les (postes) plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l’intérêt bancaire priment sur les intérêts Francais (Mosco, Fabius, Valls). Les autres ministères sont attribués aux communautés qui n’ont pas de pouvoir de décision, le "black, beurre et jaune" de service comme il dit, donc NVB (Najat Vallaud-Belkacem) ou F. Pellerin (Fleur Pellerin) par exemple", poursuit-il, lors de sa discussion avec son ancien camarade de lycée. "Ne rentre pas dans les clichés, dans ce que l’on essaie de te faire croire, par les médias notamment", estimant que "les médias appartiennent aux banques si tu remonte la file", abonde-t-il, prenant volontiers la défense d'Alain Soral, idéologue d'extreme droite. 08:30 - "Jordan, tous les soirs, s’employait à me convaincre que les juifs sont partout et détiennent le pouvoir" L'interlocuteur de Jordan Bardella cité dans les colonnes du Monde ne laisse pas la place au doute quant à la teneur de leur échange, le président du RN n'était "pas sur le registre du second degré". "Au contraire, Jordan Bardella se lance, de sa propre initiative, dans une tentative de (le) rallier à sa cause et à celle du FN", écrit le quotidien.

"Quand il comprend que je m’intéresse à la politique, il veut me convaincre (...) On avait l’impression qu’il s’entraînait à argumenter, il avait déjà compris qu’il y avait des choses que l’on pouvait dire et d’autres qu’on ne pouvait pas dire en politique ; et là, il était dans un cadre de confiance où il pouvait dérouler sa pensée. Jordan, tous les soirs, s’employait à me convaincre que les juifs sont partout et détiennent le pouvoir", rapporte Le Monde. Pour rappel, Le journal a eu accès à l’intégralité de la conversation tenue en 2013 par Jordan Bardella, révélée par Mediapart le 28 septembre.

En savoir plus :

Accusé le 28 septembre dernier par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites par le passé, puis accablé par la publication d'un nouvel article du site d'investigation le 9 octobre dans lequel il met en avant d'autres preuves "confondantes" de la culpabilité du patron du RN - Mediapart révélait avoir pu établir un lien entre le compte Twitter du patron du Rassemblement national et la fameuse discussion Messenger privée dans laquelle les propos antisémites avaient été tenus - Le Monde et Mediapart publient ce jeudi 26 novembre 2026 de nouveaux éléments indiquant que le président du parti à la flamme est bien l'auteur de ces propos remontant à 2013, ce qu'il n'a cessé de nier. Le quotidien se montre catégorique et rapporte une "obsession" anti-juifs, même si Jordan Bardella n'en "fait pas part facilement". Toutefois, elle n'est "pas surprenante pour un militant lepéniste de l'époque, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où plusieurs cadres locaux se distinguent par leur vision conspirationniste et antisémite".

"Il y a une main mise de la communauté juive-sioniste sur le pays"

C'est la première fois que l'interlocuteur de Jordan Bardella accepte d'en dire davantage, malgré son souhait de conserver son anonymat pour "se protéger de l'extrême droite". Le même interlocuteur se revendique comme "anti-sioniste", à la fois "contre la mainmise du sionisme en France, et contre les politiques inter/exter d'Israël". Des propos qui sont donc attribués à Jordan Bardella, d'après Le Monde et Mediapart.

Il livre également sa propre définition du sionisme qui consiste selon lui en "l'avènement du peuple juif, son extension en Israël et la haine du peuple arabe", revient sur sa théorie d'un diktat prétendu : "C'est la banque qui dirige, la politique est là pour faire le sale boulot", et fait volontiers le lien avec la politique française et une de ses connaissances controversées. "Faut pas oublier que Mélenchon et toute la clike de gauche sont à fond derrière Israël de A à Z" ; "ceux que je stigmatise ce sont ces "islamo-racailles" comme dit Soral, qui prétendent incarner l'Islam alors qu'ils nuisent profondément à une majorité", peut-on lire.

Le journal Le Monde révèle un passage dans lequel l'antisémitisme est plus explicite, au sujet de la composition du premier gouvernement de François Hollande. "L’idée de Soral (…) [est] de faire comprendre qu’il y a une main mise de la communauté juive-sioniste sur le pays. Tu peux pas être anti-sioniste, c’est à dire en gros "pro-Arabe" et "anti-Israel" et responsable des plus gros ministères".

"Tout le ramenait aux juifs", assure son interlocuteur

"Les (postes les) plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l’intérêt bancaire priment sur les intérêts Francais (Mosco, Fabius, Valls). Les autres ministères sont attribués aux communautés qui n’ont pas de pouvoir de décision, le "black, beurre et jaune" de service comme il dit, donc NVB (Najat Vallaud-Belkacem) ou F. Pellerin (Fleur Pellerin) par exemple", poursuit-il, lors de sa discussion avec son ancien camarade de lycée. "Ne rentre pas dans les clichés, dans ce que l’on essaie de te faire croire, par les médias notamment", estimant que "les médias appartiennent aux banques si tu remonte la file", abonde-t-il, prenant volontiers la défense d'Alain Soral, idéologue d'extreme droite.

"Même lorsqu’on parlait de politique internationale ou d’économie, tout le ramenait aux juifs. C’est une pensée qui l’obsédait. Cela fait partie de sa construction politique", se souvient son interlocuteur, des propos toujours rapportés par le journal Le Monde ce jeudi. "Ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques, c’est pas pour rien que mister Attali (Jacques Attali) est favorable à un nouvel ordre mondial avec comme capitale Jerusalem par exemple, tout est lié. Je te laisse regarder les noms de plus grosses banques mondiales et surtout de leur leader", peut-on lire. "Il est arrivé au FN parce que, pour lui, les juifs étaient partout. Et je constate qu’il n’en est pas reparti", explique celui qui a bien voulu parler au quotidien.

Jordan Bardella nie en bloc

Plusieurs éléments permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN, notamment des échanges au sujet de certains de ses enseignants de l'époque au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, et certaines mentions de sa date d'anniversaire, de l'origine de ses parents, ou encore de son engagement passé dans une association d'aide à l'apprentissage du français pour des travailleurs étrangers. Ce que Le Monde détaille dans un second article regroupant "19 preuves" que le président du RN est bien l'auteur des messages.

Jordan Bardella "réfute catégoriquement être l'auteur" de ces messages, indique son avocat Pascal-Pierre Garbarini au Monde et à Mediapart, dénonçant "une volonté de nuire inacceptable" et soulignant que son client "se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires qu'il jugera nécessaires".