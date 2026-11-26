Le Monde et Mediapart publient, ce jeudi 26 novembre, plusieurs éléments qui viennent appuyer les premières révélations de Mediapart sur des écrits antisémites de jeunesse attribués à Jordan Bardella.

L'essentiel :

De nouvelles révélations relancent les accusations visant Jordan Bardella. Deux mois après les premières révélations de Mediapart sur des messages antisémites et complotistes datant de 2013, Le Monde et le site d'investigation publient ce jeudi 26 novembre de nouveaux éléments. Les deux médias estiment que plusieurs indices permettent d'attribuer ces propos au président du Rassemblement national (RN), qui continuer de contester en être l'auteur.

Deux mois après les premières révélations de Mediapart sur des messages antisémites et complotistes datant de 2013, Le Monde et le site d'investigation publient ce jeudi 26 novembre de nouveaux éléments. Les deux médias estiment que plusieurs indices permettent d'attribuer ces propos au président du Rassemblement national (RN), qui continuer de contester en être l'auteur. Jordan Bardella maintient ses démentis et dénonce une "chasse à l'homme". Dans un communiqué consulté par Le Parisien, le président du RN a réitéré sa "contestation formelle" des propos qui lui sont attribués, affirmant qu'ils ne correspondent ni à ses idées, ni à ses valeurs, ni à ses convictions. Il envisage un complément de plainte, selon son avocat, Pascal-Pierre Garbarini qui évoque "une sorte de cabale contre son client" et qu'"aucun élément nouveau à la précédente pseudo-enquête de Mediapart n'est apporté".

Dans un communiqué consulté par Le Parisien, le président du RN a réitéré sa "contestation formelle" des propos qui lui sont attribués, affirmant qu'ils ne correspondent ni à ses idées, ni à ses valeurs, ni à ses convictions. Il envisage un complément de plainte, selon son avocat, Pascal-Pierre Garbarini qui évoque "une sorte de cabale contre son client" et qu'"aucun élément nouveau à la précédente pseudo-enquête de Mediapart n'est apporté". Des messages aux relents antisémites et complotistes. Le Monde a eu accès à l'intégralité d'une conversation Messenger datant de 2013 entre Jordan Bardella, alors jeune militant du Front national, et un ancien camarade de lycée. Dans ces échanges, l'interlocuteur reçoit notamment des messages affirmant que "ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques" ou que les ministères les plus importants sont confiés à des personnes pour qui Israël et les intérêts bancaires primeraient sur ceux de la France. Jordan Bardella aurait également évoqué les ministres Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, dans des propos mêlant considérations politiques et théories du complot. Par ailleurs, les propos antisémites apparaissent plus explicitement, au sujet de la composition du premier gouvernement de François Hollande. Dans cet échange, Jordan Bardella évoque les thèses d'Alain Soral, qui chercheraient selon lui à faire croire à une emprise de la "communauté juive-sioniste" sur le pays.

Le Monde a eu accès à l'intégralité d'une conversation Messenger datant de 2013 entre Jordan Bardella, alors jeune militant du Front national, et un ancien camarade de lycée. Dans ces échanges, l'interlocuteur reçoit notamment des messages affirmant que "ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques" ou que les ministères les plus importants sont confiés à des personnes pour qui Israël et les intérêts bancaires primeraient sur ceux de la France. Jordan Bardella aurait également évoqué les ministres Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, dans des propos mêlant considérations politiques et théories du complot. Par ailleurs, les propos antisémites apparaissent plus explicitement, au sujet de la composition du premier gouvernement de François Hollande. Dans cet échange, Jordan Bardella évoque les thèses d'Alain Soral, qui chercheraient selon lui à faire croire à une emprise de la "communauté juive-sioniste" sur le pays. Une conversation authentifiée par plusieurs éléments techniques. Pour étayer l'identification de l'auteur des messages, Le Monde indique avoir consulté les échanges directement sur le compte Messenger de l'interlocuteur, en sa présence. Le journal a également obtenu une archive complète de la conversation, téléchargée depuis Meta et certifiée par un huissier. Selon son enquête, plusieurs détails personnels, des références à des enseignants de l'époque, des éléments biographiques et des similitudes d'orthographe permettent de relier le compte à Jordan Bardella. Le quotidien présente 19 éléments concordants dans son enquête.

Pour étayer l'identification de l'auteur des messages, Le Monde indique avoir consulté les échanges directement sur le compte Messenger de l'interlocuteur, en sa présence. Le journal a également obtenu une archive complète de la conversation, téléchargée depuis Meta et certifiée par un huissier. Selon son enquête, plusieurs détails personnels, des références à des enseignants de l'époque, des éléments biographiques et des similitudes d'orthographe permettent de relier le compte à Jordan Bardella. Le quotidien présente 19 éléments concordants dans son enquête. Plusieurs éléments permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN, notamment des échanges au sujet de certains de ses enseignants de l'époque au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, détaille Le Monde, son orthographe, ou certaines mentions de sa date d'anniversaire. Jordan Bardella "réitère" sa "contestation formelle" des propos qui lui sont attribués. "Toutes les limites ont été franchies", explique-t-il, dénonçant une "chasse à l'homme" et une "entreprise de persécution" à son encontre.

En direct

20:10 - Jordan Bardella réfute "catégoriquement" ces accusations Une fois de plus, Jordan Bardella a démenti "catégoriquement" être responsable des écrits antisémites révélés par Mediapart et Le Monde, ce jeudi 26 novembre. "Il n'y a pas de nouvel élément", déclare le président du Rassemblement national sur le plateau de CNEWS. Il s'attaque également aux deux médias, évoquant des "obsessions de journalistes suspectes et malsaines", les accusant de vouloir "le mettre à mort politiquement". 19:30 - Jordan Bardella envisage un complément de plainte Après la parution de nouveaux éléments à son encontre, Jordan Bardella a annoncé, par un communiqué de son avocat à l'AFP relayé par BFMTV, qu'il pourrait ajouter un complément de plainte contre les deux médias. Pour rappel, le président du Rassemblement national a déjà porté plainte pour faux et usage de faux ainsi que pour diffamation lors des premières révélations de Mediapart, fin septembre. 19:09 - Un "hacking du compte de Jordan Bardella" ? Le journaliste exclut cette hypothèse Jordan Bardella nie être l'auteur des messages révélés par Médiapart et Le Monde, mais un des journalistes à l'origine de l'enquête exclut la possibilité d'une cyberattaque ou d'un piratage du compte de l'homme politique à l'époque et s'explique sur Franceinfo : "Les messages à caractère antisémite sont entremêlés d'éléments d'anecdotes personnelles", précise-t-il estimant qu'on ne peut "pas imaginer qu'il y ait eu un hacking du compte de Jordan Bardella". 18:37 - "C'est le fondement antisémite du FN qui attire" Bardella selon un coauteur de l'enquête "Jordan Bardella ne peut pas plaider l'erreur de jeunesse", assure Antton Rouget, journaliste et coauteur de l'enquête du Monde et de Médiapart. Il balaie ainsi un des arguments de défense du président du RN, qui dément être l'auteur des messages antisémites, et a rappelé qu'à l'époque il avait entre 13 et 17 ans. "Ce qu'on mesure à la lecture de ces propos, c'est que c'est clairement le fondement antisémite du FN qui l'attire. [...] On voit à travers les messages qu'il publie à quel point il adhère à l'idéologie antisémite d'Alain Soral et à quel point c'est structurant dans son approche politique et dans son engagement au RN", ajoute le journaliste auprès de Franceinfo. 18:00 - Quelles sont les 19 preuves qu'avance Le Monde pour rattacher les écrits antisémites à Bardella ? Les écrits antisémites et complotistes imputés à Jordan Bardella sont issus d'une conversation Messenger entre le président du RN et un autre individu. Si lors des premières révélations, l'homme politique avait dénoncé une "barbouzerie" et assuré ne pas être l'auteur des messages, Le Monde assure dans un le dernier volet de l'enquête avoir 19 preuves permettant d'affirmer que Jordan Bardella est à l'origine des écrits. Ces preuves sont des informations données par l'auteur des messages et corroborant des éléments biographiques de la vie du président du RN qui ce dernier a lui-même confirmé au fil de sa carrière et dans ses livres. Parmi ces preuves on peut citer la date de naissance de Jordan Bardella et les origines des parents, des précisions sur son parcours scolaire et universitaire et ses professeurs, ses débuts dans le militantisme. Le Monde liste aussi des preuves d'un autre genre se rapportant à l'orthographe et aux références de Jordan Bardella. Le journal a repéré des similitudes entre les fautes observées dans les messages et celles retrouvées dans les messages publics postés par l'homme politique à la même époque : écrire "chartre" au lieu de "charte" et "Lybie" au lieu de "Libye". Même chose pour les références qui se répondent, même se répètent entre les messages privés et les publications sur les réseaux. 17:18 - Bardella s'attaque aux journalistes plutôt qu'aux éléments de preuve pour se défendre Jordan Bardella "conteste formellement être l’auteur" des messages antisémites et complotistes révélées par Médiapart et Le Monde, en dépit des preuves matérielles apportées par les médias. Le président du RN ne s'attaque cependant pas à ces éléments en remettant leur véracité en cause, il tente plutôt de discréditer l'enquête journalistique. Il pointe les "méthodes employées dans le cadre de ces enquêtes, devenues de véritables chasses à l’homme". Jordan Bardella regrette que plusieurs connaissances fassent "l’objet de sollicitations insistantes et réitérées" et soient "pressées de fouiller leurs anciennes messageries privées", mais surtout il insiste sur le fait que les éléments remontent à la période où il était mineur : "Chercher à obtenir la vie la plus intime d’un mineur, ses messages privés avec ses amis, ses professeurs, sa famille, est inacceptable, quand bien même il soit devenu un responsable public". Avec cette défense, Jordan Bardella essaie de détourner l'attention des preuves matérielles et de se réapproprier le récit médiatique. La stratégie se confronte cependant à la solidité de certains éléments factuels. 16:28 - "Il est clair que Jordan Bardella a menti", lâche Glucksmann "Une reprise de justice sous bracelet électronique à l’Elysée et un adepte de l’antisémitisme soralien qui se noie dans ses mensonges à Matignon. Voilà le tandem que propose donc le RN. Voulons-nous mettre ces gens au pouvoir ? Il est clair que Jordan Bardella a menti", a lâché Raphael Glucksmann, candidat représentant de la gauche sociale-démocrate à la prochaine élection présidentielle devant la presse ce jeudi après-midi. 16:14 - Darmanin évoque des "messages antisémites" de l'extreme droite et tacle Lisnard Après les nouvelles révélations du Monde et de Mediapart sur les propos antisémites de Jordan Bardella, Gérald Darmanin en a profité pour tacler David Lisnard, dont la cote de popularité ne cesse de grimper à quelques mois de la présidentielle. "Au moment où de très nombreux messages racistes et antisémites des dirigeants d’extrême droite ressortent encore, David Lisnard ne veut toujours pas dire, sur France Inter, qui il choisirait entre Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Abracadabrantesque ? Il n’y a plus aucune ambiguïté dans la compromission. Ce n’est pas ça, la droite", écrit sur X le ministre de la Justice et soutien d'Edouard Philippe. Au moment où de très nombreux messages racistes et antisémites des dirigeants dextrême droite ressortent encore, David Lisnard ne veut toujours pas dire, sur France Inter, qui il choisirait entre Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Abracadabrantesque ? Il ny a plus aucune ambiguïté dans la compromission. Ce nest pas ça, la droite. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2026 16:01 - "Je conteste ces propos", martèle Bardella "Je conteste ces propos. Vous pourrez m'interroger encore dix fois sur ces éléments, je vous ferai dix fois la même réponse", a répondu Jordan Bardella ce jeudi après-midi au micro de BFMTV. Le président du RN accusé d'avoir tenu des propos antisémite en 2013 n'a pas souhaité répondre sur les 19 preuves dévoilées par le journal Le Monde ce matin. 15:44 - "Une sorte de cabale contre mon client", peste l'avocat de Bardella "C'est une sorte de cabale qui est menée contre mon client. Quant à la source, si c'est la même que la précédente, vous aurez noté que j'avais porté plainte pour "faux" et "usage de faux" car je m'étais aperçu que les propos avaient été tronqués et falsifiés et également, que cette personne était elle-même intervenue pour dénoncer l'instrumentalisation faite par Mediapart à l'époque", déclare l'avocat de Jordan Bardella ce jeudi au micro de BFMTV. "C'est encore une fois une sorte de cabale qui est menée contre mon client" L'avocat de Jordan Bardella réagit aux nouveaux éléments du Monde et de Mediapart sur les écrits antisémites attribués au président du RN https://t.co/VpcKk4EvS3 — BFM (@BFMTV) November 26, 2026 15:29 - Selon Manon Aubry, Jordan Bardella "doit se retirer de la vie politique" "Le dégoût. Depuis deux mois, Jordan Bardella nie être l’auteur de messages antisémites. Mediapart et Le Monde dévoilent aujourd’hui la suite de ces échanges, dont le contenu est encore plus choquant. Crier à la « fake news », à la manière de Trump, ne suffit plus. Les faits sont accablants. Jordan Bardella doit se retirer de la vie politique", écrit sur X l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. 15:08 - Marine Le Pen a "soutenu sans réserve" Jordan Bardella, déplore Pascal Canfin "Jordan Bardella a tenu des propos antisémites. Il a menti effrontément devant les Français. Et Marine Le Pen l’a soutenu sans réserve. Soit la candidate à la présidentielle ment, elle aussi, aux Français. Soit elle manque de courage ou de discernement nécessaire pour s’en démarquer. Dans les deux cas, elle se disqualifie", a réagit l’eurodéputé Renaissance Pascal Canfin. 14:55 - Le RN "a élu en toute connaissance de cause un antisémite à sa tête", estime l'élu LFI Paul Vannier Nouvelle réaction dans la classe politique après les dernières révélations de Mediapart et Le Monde au sujet des présumés écrits antisémites de Jordan Bardella. "L’affaire du menteur Bardella dépasse l’homme. Elle concerne tout le parti. Un parti qui a élu, à 99%, en toute connaissance de cause, un antisémite à sa tête. Un parti dont l’une des porte parole revendique sa participation à des manifestations néonazies. Un parti dont des députés ont collaboré à des journaux antisémites ou vendu des ouvrages négationnistes", écrit sur X le député LFI Paul Vannier. 14:23 - Bardella "doit se mettre en retrait de la vie politique", estime Alexis Corbière Le député Alexis Corbière, ex-LFI et membre de L’Après estime que "la ligne de défense de Jordan Bardella vient d’exploser" avec la confirmation de "son antisémitisme soralien de jeunesse". L’élu de Seine-Saint-Denis juge que le président du RN "perd toute dignité et doit se mettre en retrait de la vie politique". 11:36 - "Toute l’histoire de l’extrême droite repose sur l’antisémitisme et le racisme", réagit Olivier Faure Pour Olivier Faure, "Jordan Bardella n’est pas une exception". "Toute l’histoire de l’extrême droite repose sur l’antisémitisme et le racisme, poursuit le premier secrétaire du PS. Toute la droite devrait se ressaisir et rétablir un cordon sanitaire républicain. Toute la gauche devrait réaliser l’ampleur de la menace et refuser les excommunications en son sein, comme toute forme de sectarisme", écrit-il sur X. Jordan Bardella nest pas une exception. Toute lhistoire de lextrême droite repose sur lantisémitisme et le racisme. Toute la droite devrait se ressaisir et rétablir un cordon sanitaire républicain. Toute la gauche devrait réaliser lampleur de la menace et refuser les excommunications en son sein comme toute forme de sectarisme. — Olivier Faure (@faureolivier) November 26, 2026 LIRE PLUS

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Accusé le 28 septembre dernier par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites par le passé, puis accablé par la publication d'un nouvel article du site d'investigation le 9 octobre dans lequel il met en avant d'autres preuves "confondantes" de la culpabilité du patron du RN - Mediapart révélait avoir pu établir un lien entre le compte Twitter du patron du Rassemblement national et la fameuse discussion Messenger privée dans laquelle les propos antisémites avaient été tenus - Le Monde et Mediapart publient ce jeudi 26 novembre 2026 de nouveaux éléments indiquant que le président du parti à la flamme est bien l'auteur de ces propos remontant à 2013, ce qu'il n'a cessé de nier. Le quotidien se montre catégorique et rapporte une "obsession" anti-juifs, même si Jordan Bardella n'en "fait pas part facilement". Toutefois, elle n'est "pas surprenante pour un militant lepéniste de l'époque, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où plusieurs cadres locaux se distinguent par leur vision conspirationniste et antisémite".

"Il y a une main mise de la communauté juive-sioniste sur le pays"

C'est la première fois que l'interlocuteur de Jordan Bardella accepte d'en dire davantage, malgré son souhait de conserver son anonymat pour "se protéger de l'extrême droite". Le même interlocuteur se revendique comme "anti-sioniste", à la fois "contre la mainmise du sionisme en France, et contre les politiques inter/exter d'Israël". Des propos qui sont donc attribués à Jordan Bardella, d'après Le Monde et Mediapart.

Il livre également sa propre définition du sionisme qui consiste selon lui en "l'avènement du peuple juif, son extension en Israël et la haine du peuple arabe", revient sur sa théorie d'un diktat prétendu : "C'est la banque qui dirige, la politique est là pour faire le sale boulot", et fait volontiers le lien avec la politique française et une de ses connaissances controversées. "Faut pas oublier que Mélenchon et toute la clike de gauche sont à fond derrière Israël de A à Z" ; "ceux que je stigmatise ce sont ces "islamo-racailles" comme dit Soral, qui prétendent incarner l'Islam alors qu'ils nuisent profondément à une majorité", peut-on lire.

Le journal Le Monde révèle un passage dans lequel l'antisémitisme est plus explicite, au sujet de la composition du premier gouvernement de François Hollande. "L’idée de Soral (…) [est] de faire comprendre qu’il y a une main mise de la communauté juive-sioniste sur le pays. Tu peux pas être anti-sioniste, c’est à dire en gros "pro-Arabe" et "anti-Israel" et responsable des plus gros ministères".

"Tout le ramenait aux juifs", assure son interlocuteur

"Les (postes les) plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l’intérêt bancaire priment sur les intérêts Francais (Mosco, Fabius, Valls). Les autres ministères sont attribués aux communautés qui n’ont pas de pouvoir de décision, le "black, beurre et jaune" de service comme il dit, donc NVB (Najat Vallaud-Belkacem) ou F. Pellerin (Fleur Pellerin) par exemple", poursuit-il, lors de sa discussion avec son ancien camarade de lycée. "Ne rentre pas dans les clichés, dans ce que l’on essaie de te faire croire, par les médias notamment", estimant que "les médias appartiennent aux banques si tu remonte la file", abonde-t-il, prenant volontiers la défense d'Alain Soral, idéologue d'extreme droite.

"Même lorsqu’on parlait de politique internationale ou d’économie, tout le ramenait aux juifs. C’est une pensée qui l’obsédait. Cela fait partie de sa construction politique", se souvient son interlocuteur, des propos toujours rapportés par le journal Le Monde ce jeudi. "Ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques, c’est pas pour rien que mister Attali (Jacques Attali) est favorable à un nouvel ordre mondial avec comme capitale Jerusalem par exemple, tout est lié. Je te laisse regarder les noms de plus grosses banques mondiales et surtout de leur leader", peut-on lire. "Il est arrivé au FN parce que, pour lui, les juifs étaient partout. Et je constate qu’il n’en est pas reparti", explique celui qui a bien voulu parler au quotidien.

"Une entreprise de persécution", Bardella nie en bloc

Plusieurs éléments permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN, notamment des échanges au sujet de certains de ses enseignants de l'époque au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, et certaines mentions de sa date d'anniversaire, de l'origine de ses parents, ou encore de son engagement passé dans une association d'aide à l'apprentissage du français pour des travailleurs étrangers. Ce que Le Monde détaille dans un second article regroupant "19 preuves" que le président du RN est bien l'auteur des messages.

Jordan Bardella "réfute catégoriquement être l'auteur" de ces messages, indique son avocat Pascal-Pierre Garbarini au Monde et à Mediapart, dénonçant "une volonté de nuire inacceptable" et soulignant que son client "se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires qu'il jugera nécessaires". Ce jeudi, Jordan Bardella dénonce des méthodes dignes de "véritables chasses à l'homme" par voie de communiqué. "Je réitère ma contestation formelle des propos que Mediapart, Le Monde et les médias qui relaient ses accusations me prêtent. Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourd’hui", écrit le patron du RN. Il rappelle avoir déjà engagé des poursuites pour "faux", "usages de faux" et "diffamation".

Depuis maintenant plus de deux mois, plusieurs organes de presse poursuivent des investigations portant sur mon enfance et mon adolescence, à une époque où jétais mineur, entre lâge de 13 et 17 ans, médiatisant à lexcès des propos dont je conteste formellement être lauteur. Au-delà de ces accusations, qui font déjà lobjet de procédures judiciaires, je souhaite aujourdhui dénoncer avec la plus grande fermeté les méthodes employées dans le cadre de ces enquêtes, devenues de véritables chasses à lhomme. Toutes les limites ont été franchies, et je veux que les Français le sachent. Danciens camarades de classe, des enseignants de collège et de lycée, des surveillants de mes anciens établissements scolaires font, selon les nombreux témoignages qui me sont rapportés, lobjet de sollicitations insistantes et réitérées pour les inciter à collaborer à cette entreprise de persécution. À chaque fois, ces personnes sont systématiquement pressées de fouiller leurs anciennes messageries privées et de livrer tout ce qui peut sapparenter à des correspondances personnelles quelles ont pu avoir, avec moi, lorsque jétais mineur. Pour certains, je les fréquentais aux alentours de mes 13 ans. Je demande une prise de conscience collective face à la gravité de ces procédés : chercher à obtenir la vie la plus intime dun mineur, ses messages privés avec ses amis, ses professeurs, sa famille, est inacceptable, quand bien même il soit devenu un responsable public. Aucune enquête journalistique ne peut justifier cela. La liberté dinformer est essentielle à notre démocratie. Elle ne saurait toutefois affranchir ceux qui lexercent du respect des règles déontologiques et de lexigence de vérité. Je réitère ma contestation formelle des propos que Mediapart, Le Monde et les médias qui relaient ses accusations me prêtent. Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourdhui. Leur répétition, depuis deux mois, ne saurait tenir lieu de vérité. Des poursuites ont déjà été engagées pour faux, usage de faux, et diffamation. — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 26, 2026

"Toutes les limites ont été franchies, et je veux que les Français le sachent", écrit Jordan Bardella, qui évoque d'anciens camarades de classe, d'enseignants de son collège et de son lycée, ou encore de surveillants qui sont sollicités avec "insistances" pour les inciter à "collaborer à cette entreprise de persécution". "Chercher à obtenir la vie la plus intime d’un mineur, ses messages privés avec ses amis, ses professeurs, sa famille, est inacceptable, quand bien même il soit devenu un responsable public. Aucune enquête journalistique ne peut justifier cela", ajoute-t-il.