Mediapart publie une nouvelle série de messages attribués à Jordan Bardella, écrits en 2013. Des échanges qui révèlent l'adhésion du jeune militant aux théories conspirationnistes d'Alain Soral.

Près de deux mois après une première publication datée du 28 septembre 2026, Mediapart dévoile de nouveaux extraits d'une conversation privée issue de la messagerie Facebook Messenger. Le journal d'investigation explique que ces textes avaient été conservés par la rédaction afin de préserver l'anonymat de l'interlocuteur de Jordan Bardella, un ancien camarade du lycée Jean-Baptiste-de-La-Salle, à Saint-Denis.

Ce témoin a accepté que la suite des échanges soit rendue publique aujourd'hui. "Je ne peux pas laisser Jordan mentir à la France entière", a-t-il justifié à Mediapart pour en dire davantage. Selon lui, la discussion, entamée après l'obtention du baccalauréat à l'automne 2013, montre une "obsession antisémite : "Ce ne sont pas des phrases isolées, ce sont des échanges répétés. Il s'employait à me convaincre que les juifs sont partout", indique cet interlocuteur.

Dans ces messages, le jeune militant frontiste Bardella, qui vient de fêter ses 18 ans, recommande à son interlocuteur les ouvrages et les sites internet d'Alain Soral, figure de l'extrême droite conspirationniste. Estimant que l'essayiste "n'est vraiment pas un guiniol (sic)", il conseille la lecture de son livre Comprendre l'Empire et invite son ancien camarade à consulter le site du polémiste : "Si tu veux de la véritable information, va sur Egalité & Reconciliation par exemple ", écrit-il, jugeant que ses analyses "sont justes car tout se vérifie dans les faits".

Cette influence se traduit par le relais de plusieurs théories du complot liées au pouvoir économique et politique. L'auteur des messages affirme ainsi : "C'est la Banque qui dirige, le politique lui est là pour faire le sale boulot". Il développe également l'idée d'un complot mondial autour de personnalités politiques : "Ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques, c'est pas pour rien que mister Attali est favorable à un nouvel ordre mondiale avec comme capitale Jérusalem par exemple, tout est lié". Dans le même registre, il écrit : "Les banques sont toutes détenus par des Juifs si tu préfères."

"Le Pen peut avoir un accident d'avion"

Le volet complotiste des messages s'étend aux affaires internationales. L'interlocuteur de Jordan Bardella indique à Mediapart que ce dernier l'a invité à visionner la vidéo d'une ancienne agente de la CIA attribuant les attentats du 11-Septembre aux services secrets israéliens du Mossad. L'auteur des écrits met également en doute les accusations visant le régime syrien sur l'utilisation d'armes chimiques : "Donc quand Hollande te dis que Bachar el Assad gaz son peuple, tu vas redire Bachar el Assad gaz son peuple ? (sic)"

Évoquant l'éventualité que la présidente du FN accède à l'Elysée, le militant prédit des représailles occultes en cas de victoire : "C'est certain que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, qu'elle tente de reprendre le pouvoir sur la Banque elle risque l'accident d'avion ou l'attentat par un soit disant islamiste fou (manipulé par le haut bien sur)". Parallèlement, il salue la stratégie de communication de l'extrême droite : "Pour Marine, depuis que son discours est plus polyssé le nombre d'électeur explose (sic)".

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Bardella dément, Mediapart parle de "preuves"

Pour authentifier ces échanges, Mediapart s'appuie sur les nombreux détails personnels et intimes contenus dans la discussion, tels que les références à des enseignants du lycée de Saint-Denis, les origines italiennes de sa mère ou son engagement associatif auprès de migrants à Alfaccueil, des éléments concordant avec son autobiographie publiée en 2024. Le journal contredit également l'affirmation de Jordan Bardella selon laquelle son compte Facebook aurait été définitivement effacé, précisant que le profil est simplement désactivé et reste réactivable à tout moment.

Sollicité par Mediapart, l'avocat du président du Rassemblement national, Me Pascal-Pierre Garbarini, a transmis une réponse écrite rejetant l'ensemble des accusations : "Mon client réfute catégoriquement être l'auteur des propos que vous lui attribuez alors qu'il était mineur. Les méthodes utilisées par vos soins révèlent une volonté de nuire inacceptable. Monsieur Jordan Bardella se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires qu'il jugera nécessaires comme il l'a d'ores et déjà fait en déposant plainte des chefs de faux et usage de faux."