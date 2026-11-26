En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 26 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-143. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Riner et Glucksmann s'affrontent sur l'Ukraine

La guerre en Ukraine s'impose comme l'un des grands enjeux de la présidentielle 2027, et Teddy Riner continue d'alimenter la polémique. Après avoir jugé au Salon des maires que l'Ukraine "n'est pas notre guerre", le judoka a confirmé sa ligne auprès de l'AFP : "La France, financièrement, n'a plus les moyens, alors arrêtons de donner de l'argent que nous n'avons pas" pour soutenir Kiev, tout en assurant ne vouloir "en aucun cas que la France parte en guerre : nous sommes un pays de paix et ça doit le rester ainsi". Une position proche de celle du Rassemblement national, qui a provoqué la réplique immédiate de Raphaël Glucksmann. En déplacement en Mayenne, le candidat social-démocrate a affirmé devant la presse, rapporte BFMTV : "La guerre en Ukraine est notre guerre, parce qu'elle décide de notre avenir, parce que nous sommes les cibles de Vladimir Poutine." Il a ajouté que ceux qui prônent l'arrêt de l'aide à Kiev sont "opposés aux intérêts vitaux de la France".

Bardella rattrapé par de nouvelles révélations

Deux mois après les premières révélations de Mediapart, le site d'investigation et Le Monde ont publié jeudi de nouveaux éléments, issus de conversations Facebook de 2013, confirmant selon eux que Jordan Bardella est bien l'auteur de propos antisémites tenus entre 13 et 17 ans. Le président du Rassemblement national continue de nier en bloc : "Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourd'hui", a-t-il écrit sur X, dénonçant "une entreprise de persécution". À moins de cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, cette affaire relance les critiques à gauche, Olivier Faure jugeant sur X que Bardella "n'est pas une exception", tandis que le RN assure, par la voix de son porte-parole Laurent Jacobelli sur CNews, qu'il ne lui manque plus qu'"un peu moins d'une centaine" de parrainages pour que Marine Le Pen soit officiellement candidate.

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Lisnard refuse toujours de choisir entre Philippe et Le Pen

Fraîchement réélu à la tête de l'Association des maires de France avec 72 % des voix, un "magnifique résultat" selon ses propres mots sur X, David Lisnard continue de jouer les équilibristes entre les blocs. Interrogé sur son choix en cas de second tour opposant Édouard Philippe à Marine Le Pen, le maire de Cannes a de nouveau esquivé, sur France Inter : "Il y a 35% aujourd'hui de personnes qui votent Marine Le Pen. C'est pas 35% de fascistes d'extrême droite. Donc il faut arriver à leur parler, à ne pas être dans des postures de moraline", ajoutant que "se positionner aujourd'hui sur une fiction de second tour Le Pen/Philippe briserait une dynamique et serait une bêtise électorale". Une stratégie qui lui réussit : les derniers sondages d'intentions de vote le montrent désormais au coude-à-coude avec Édouard Philippe, autour de 10 à 12%. Le candidat Nouvelle Énergie a par ailleurs conditionné tout débat télévisé avec l'ancien Premier ministre à l'organisation d'une primaire élargie, assurant sur LCI : "Je dis oui à une primaire, parce qu'il oublie Gabriel Attal, Bruno Retailleau", une ambiguïté que le ministre de la Justice Gérald Darmanin qualifie, sur X, de "compromission".