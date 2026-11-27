En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 27 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-142. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Lisnard, troisième homme qui fait exploser la droite

Dans le dernier sondage OpinionWay pour CNews, David Lisnard confirme son ascension à l'approche de l'élection présidentielle 2027 : crédité de 12% des intentions de vote, le maire de Cannes dépasse désormais Édouard Philippe, tombé à 8%, et talonne Raphaël Glucksmann (10%) mais dans une configuration où tous les candidats sont présents (ce qui n'arrivera pas). Au second tour, le résultat le plus favorable reviendrait à David Lisnard face à Marine Le Pen, avec 45% contre 55% pour la candidate du RN, loin devant Philippe (41%). Cette percée agace Gérald Darmanin, soutien du candidat Horizons, qui dénonce sur RTL son refus de trancher entre Philippe et Le Pen en cas de second tour : "Que Monsieur Lisnard ne sache pas choisir entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, c'est un problème extrêmement important, un problème immense", a-t-il lancé face à Marc-Olivier Fogiel. Le garde des Sceaux va plus loin, évoquant qu'une possible alliance ou rapprochement avec l'extrême droite, de plus en plus redoutée, serait une faute morale : "Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme", met-il en garde. Malgré ces critiques, huit députés LR ont choisi de soutenir Lisnard plutôt que Bruno Retailleau, affirmant dans Paris Match : "Pour nous, c'est Lisnard". La droite explose et le patron des LR, Bruno Retailleau, est de plus en plus affaibli.

Macron et Le Pen se querelle à distance sur le budget européen

La campagne de l'élection présidentielle 2027 s'est invitée dans les discussions sur le budget pluriannuel de l'Union européenne, lors d'un sommet à Bruxelles. Marine Le Pen avait accusé Emmanuel Macron de se livrer à de "basses manœuvres politiciennes" pour boucler un accord avant le scrutin, dénonçant une tentative d'"empêcher l'expression démocratique du peuple français". Le président a répliqué sans détour : "C'est une drôle d'arrogance de penser qu'elle serait déjà en charge du destin de la France parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas été élue. Et votre serviteur est élu jusqu'au 13 mai 2027", a-t-il lancé. Le vice-président RN Sébastien Chenu a rétorqué sur franceinfo que la remarque relevait de "parole d'experts", rappelant que Paris et Berlin chercheraient, selon le Financial Times, à verrouiller le budget avant une possible victoire de la candidate du Rassemblement national.

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Zemmour annonce sa dernière campagne

Éric Zemmour a surpris en annonçant que 2027 serait sa "dernière campagne", laissant entendre que sa compagne Sarah Knafo pourrait se présenter en 2032. Interrogé sur CNews sur le rôle de l'eurodéputée, vice-présidente de Reconquête, le candidat a décrit "la campagne d'un tandem", assurant que "c'est elle qui dirige la campagne" et qu'elle est "absolument indispensable". Relancé sur une éventuelle candidature de Sarah Knafo dans cinq ans, il a répondu : "Alors là, oui, sans doute. Moi, de toute façon, c'est ma dernière campagne." Zemmour peine par ailleurs à réunir les parrainages nécessaires, reconnaissant n'en détenir "que 300, 350" sur les 500 exigés. Le Rassemblement national traverse une zone de turbulences : Jordan Bardella, visé par de nouveaux écrits antisémites publiés par Le Monde et Mediapart, a réitéré sa "contestation formelle des propos" et dit être victime d'une "entreprise de persécution".