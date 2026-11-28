Le bureau d'Ambroise de Rancourt, ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen, au siège du RN, ainsi que son domicile, ont été perquisitionnés le 9 novembre dans le cadre de l'enquête sur les fuites présumées au profit du parti.

L'enquête sur les fuites présumées du ministère de l'Intérieur au profit du Rassemblement national franchit une nouvelle étape. Le 9 novembre, le bureau d'Ambroise de Rancourt au siège du parti, puis son domicile, ont été perquisitionnés, a indiqué une source proche du dossier à BFMTV. Ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen, aujourd'hui coordinateur de son programme présidentiel, il est soupçonné d'avoir reçu des informations confidentielles en provenance de la place Beauvau.

Une double perquisition menée par l'IGPN

Les enquêteurs de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) sont intervenus en présence de deux juges d'instruction parisiens. Selon Le Monde, Ambroise de Rancourt, énarque de 39 ans, est également chargé d'entretenir le réseau de hauts fonctionnaires du parti afin de préparer la composition des futurs cabinets ministériels. Il a prévenu la direction de campagne que son domicile avait, lui aussi, été perquisitionné.

Vendredi 27 novembre, Marine Le Pen a écarté toute mise en cause de son parti lors d'un point presse : "Si elle mettait en cause le Rassemblement national, je suppose que le bureau de Jordan Bardella aurait été perquisitionné, ce qui n'est pas le cas". Le directeur adjoint de campagne, Renaud Labaye, a précisé qu'elle était restée "sans jamais avoir été au courant du fond de l'affaire, ni destinataire du moindre document".

Comment l'enquête a-t-elle mené jusqu'à lui ?

Tout part d'une photocopie de courriel découverte le 30 juin au domicile italien de Frédéric Chatillon, autre proche de Marine Le Pen, lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une autre procédure, précise Le Monde. Ce message, rédigé par une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, rendait compte de son audition par la brigade financière et anticorruption de Paris. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire le 27 juillet pour violation du secret professionnel et du secret de l'enquête, ainsi que pour recel de ces délits.

Les soupçons se sont d'abord portés sur Hugues Moutouh, alors secrétaire général du ministère, car peu de personnes avaient accès au document. Ses avocats affirment que les échanges entre les deux hommes n'ont rien d'étonnant, Ambroise de Rancourt étant "évidemment en relation avec les pouvoirs publics et les acteurs institutionnels". Démis de ses fonctions de préfet mercredi 25 novembre en conseil des ministres, Hugues Moutouh nie être "une taupe du RN". Ni lui ni Ambroise de Rancourt n'ont été entendus à ce jour et tous deux restent présumés innocents.

Le dossier touche aussi la magistrature : un procureur adjoint de Paris, Christian de Rocquigny, a été en contact avec les enquêteurs lors de la perquisition au siège du RN. Il fait l'objet d'une enquête administrative.