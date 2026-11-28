À gauche, les ambitions pour 2027 se précisent, mais les équilibres restent fragiles. François Hollande temporise sur une éventuelle candidature à la présidentielle, tandis que les déclarations de plusieurs députés socialistes illustrent les divergences au sein du parti sur la stratégie à adopter.

À gauche, le suspense autour de 2027 reste entier. Ce samedi 28 novembre, François Hollande a renvoyé à janvier ou février l'annonce de ses intentions pour la présidentielle. Sur BFMTV, le député socialiste Romain Eskenazi a assuré que Raphaël Glucksmann soutiendrait l'ancien chef de l'État s'il se présentait comme un " recours ".

Interrogé depuis Verdun sur une éventuelle candidature, François Hollande a éludé la question. Selon lui, "aujourd'hui, chaque candidat doit faire valoir ce qu'il a à proposer au pays, qu'il soit candidat ou pas candidat". Il a ensuite fixé un calendrier : "Au mois de janvier ou février, il y aura une prise de décision et de responsabilité et chacun devra agir en conscience et non en fonction d'un intérêt personnel." L'ancien président s'est dit n'être " rien d'autre qu'au service du pays ".

Ce délai laisse du temps à Raphaël Glucksmann pour prouver qu'il est "dans une dynamique". L'eurodéputé de Place publique, candidat à l'Élysée, tiendra son premier grand meeting de campagne à Paris le dimanche 6 décembre.

Un soutien qui dépendrait des sondages

Porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale et élu du Val-d'Oise, Romain Eskenazi a présenté les deux hommes comme complémentaires : "François Hollande et Raphaël Glucksmann ont un point commun : ce sont des hommes responsables qui ne sont pas candidats pour avoir leur tête sur une affiche, mais qui veulent servir."

Présidentielle 2027: Romain Eskenazi (PS) affirme que Raphaël Glucksmann "soutiendra" François Hollande en cas de candidature à l'élection présidentielle https://t.co/fsB3bdaUZn — BFM (@BFMTV) November 28, 2026

Il a ensuite esquissé un scénario précis. Si la campagne de Raphaël Glucksmann ne décollait pas, François Hollande pourrait se lancer "en recours pour que la République soit toujours à la tête de notre nation". Le député précise que " Raphaël Glucksmann lui-même soutiendra François Hollande si jamais il est à 8 % dans les sondages et que François Hollande monte à 15 % ". Dans tous les cas, a-t-il assuré, " les deux hommes seront ensemble sur scène pour porter le programme de la gauche démocratique et républicaine ".

Ces propos n'ont pas fait l'unanimité au sein du groupe. Quelques minutes plus tôt, un autre député socialiste, Arthur Delaporte, invité de BFMTV, semblait prendre le contre-pied de cette position : "Aujourd'hui, le candidat, c'est Raphaël Glucksmann." Il a rappelé que François Hollande avait refusé de participer à la primaire organisée par le PS et Place publique, remportée par l'eurodéputé : "Si François Hollande avait envie d'être candidat, il n'avait qu'à venir à cette primaire."

Reste à savoir si une éventuelle candidature de l'ancien président viendrait rebattre les cartes de la course à l'Élysée.